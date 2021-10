Comment regarder la saison 5 d’Insecure en ligne de n’importe où

Issa Rae et le reste de la distribution de la série humoristique primée aux Emmy Awards de HBO sont de retour pour la cinquième et dernière saison de l’émission et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder de nouveaux épisodes d’Insecure à la télévision ou en ligne.

Tout le chemin du retour en 2013, Rae a commencé à travailler sur un pilote pour une série comique avec le co-créateur Larry Wilmore présentant les expériences difficiles d’une femme afro-américaine contemporaine avant que le couple ne s’installe sur le titre actuel de la série Insecure. HBO a repris le pilote en 2015 et la première saison de l’émission a été diffusée l’année suivante.

En son cœur, Insecure raconte l’histoire d’Issa Dee (Issae Rae) et de sa meilleure amie Molly (Yvonne Orji) qui se sont rencontrées pour la première fois pendant leurs études à Stanford. Alors qu’Issa travaille pour une organisation à but non lucratif pour les collégiens de couleur appelée « We Got Y’all », Molly est une avocate d’entreprise qui a réussi sa carrière mais a des difficultés à sortir avec quelqu’un.

Cependant, la relation d’Issa et Molly a empiré la saison dernière après qu’Issa a demandé de l’aide au petit ami de Molly pour essayer d’organiser une grande fête de quartier pour tout le monde dans leur quartier à Los Angeles. Alors que les deux se sont réconciliés vers la fin de la saison, tout ne reviendra probablement pas à la normale de sitôt.

Selon Elle, Rae a écrit la saison cinq d’Insecure alors qu’il était en lock-out pendant la pandémie l’année dernière. Bien que la planification virtuelle de la saison ait été un peu plus difficile, Rae et le reste des scénaristes de la série ont finalement pu trouver leur rythme.

Il convient également de noter que les fans d’Insecure qui vivent à Los Angeles pourront assister à une fête de quartier Insecure Fest organisée par HBO pour célébrer la dernière saison de la série comique à succès. L’événement donnera aux participants la chance de voir une projection exclusive de la première de la saison cinq et ressemblera beaucoup à la fête de quartier qui a clôturé la saison quatre de l’émission l’année dernière.

Que vous suiviez les voyages d’Issa et Molly depuis la première de l’émission en 2016 ou que vous vouliez simplement voir comment la dernière saison se termine, nous vous montrerons comment regarder de nouveaux épisodes d’Insecure de n’importe où dans le monde. .

Insécurité – Quand et où ?

La cinquième et dernière saison d’Insecure sera diffusée le dimanche 24 octobre à 22 h HE/PT et sera ensuite diffusée chaque semaine à 21 h HE/PT. Il y a un total de dix épisodes dans la dernière saison de la série et la finale de la série Insecure sera diffusée le dimanche 19 décembre.

Comment regarder Insecure aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous avez un abonnement HBO ou HBO Max, vous pourrez regarder la première de la saison cinq d’Insecure le dimanche 24 octobre à 22 h HE/PT. Les neuf épisodes restants de la dernière saison de l’émission seront ensuite diffusés à 21 h HE/PT tous les dimanches.

Pour ceux qui ont déjà coupé le cordon, l’inscription à HBO Max vous coûtera 9,99 $ par mois avec des publicités ou 14,99 $ par mois pour regarder sans publicité. En plus de la dernière saison d’Insecure, un abonnement HBO Max vous permettra également de regarder toute la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Doom Patrol, Mare of Easttown et Westworld. Cependant, si vous vous inscrivez au plan sans publicité plus cher, vous pourrez également regarder The Many Saints of Newark, Dune et d’autres nouvelles sorties en salles de Warner Bros tout au long de cette année.

Obtenez une diffusion en direct non sécurisée au Canada

Pour regarder la dernière saison d’Insecure au Canada, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming Crave. Bien qu’il ne coûte que 9,99 $ par mois pour regarder Carve Originals et le contenu de Showtime, vous devrez vous inscrire au plan Crave Movies + HBO du service pour 19,98 $ par mois pour regarder Insecure. Crave propose également un forfait Crave Movies + HBO + STARZ pour 25,97 $ par mois si vous souhaitez également regarder STARZ Originals en plus du contenu de HBO.

L’avantage de s’inscrire au plan de Crave avec HBO est le fait que vous pourrez regarder Insecure et d’autres contenus actuels de HBO en même temps que de nouveaux épisodes aux États-Unis.

Regarder Insecure au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques avec un abonnement Sky pourront regarder de nouveaux épisodes d’Insecure tous les mardis à 21h BST sur Sky Comedy. Cependant, si vous voulez vraiment éviter les spoilers, vous pouvez également regarder Insecure pendant les petites heures du mardi soir à 2 heures du matin BST sur Sky Comedy. Vous pouvez également rattraper votre retard sur les épisodes passés de la saison 1 à 4 d’Insecure sur Sky et NOW TV.

Pour les téléspectateurs qui ne veulent pas s’engager dans un long contrat Sky juste pour regarder la dernière saison d’Insecure, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder l’émission sur NOW TV avec un Entertainment Pass pour 9,99 £ par mois, bien que vous deviez payer 5 £ supplémentaires pour le regarder en HD. NOW TV vous permettra également de diffuser Insecure sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de diffusion en continu.

Diffusion en direct Insecure en Australie

Si vous habitez en Australie et que vous avez un forfait câble de Foxtel, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de la dernière saison d’Insecure tous les jeudis à 20h30 AEST/AWST sur Fox Showcase HD. S’il vous arrive de manquer un épisode lors de sa diffusion, ne vous inquiétez pas car il y aura des rediffusions sur Fox Showcase, Fox Showcase HD et Fox Showcase +2 plus tard dans la journée et le vendredi.

Ceux qui ont déjà coupé le cordon peuvent également diffuser Insecure sur Binge pour seulement 10 AUD par mois. Il existe également un essai gratuit pour que vous puissiez tester le service de streaming par vous-même.

