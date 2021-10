Comment regarder la saison 9 de The Blacklist en ligne de n’importe où

Après une finale choquante de la saison 8, le drame policier de longue date de NBC The Blacklist est de retour avec tous les nouveaux épisodes et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la saison 9 de l’émission à la télévision ou en ligne.

La liste noire, créée pour la première fois en 2013, raconte l’histoire de Raymond « Red » Reddington (James Spader) qui est devenu un criminel de premier plan après sa disparition alors qu’il travaillait comme officier du renseignement naval américain. Vingt ans plus tard, Red se rend volontairement au FBI après avoir échappé à la capture pendant des décennies.

Après avoir révélé qu’il a compilé une liste des criminels les plus dangereux du monde appelée la liste noire et informera de leurs opérations en échange de l’immunité, Red dit au directeur adjoint de la division antiterroriste du FBI Harold Cooper (Harry Lennix) qu’il a une condition. Red ne coopérera avec le FBI que s’il est capable de travailler exclusivement avec la profileuse recrue du FBI Elizabeth Keen (Megan Boone).

Alors que la finale de la saison 8 de l’émission a choqué les téléspectateurs, NBC fait les choses un peu différemment avec la saison 9 qui avancera de deux ans. Suite aux événements de la saison 8 qui ont vu l’actrice Megan Boone quitter la série, le sort de Red est inconnu et le groupe de travail du FBI qui était chargé de traquer les membres de la liste noire a été dissous. En plus de Boone, le créateur de la série, Jon Bokenkamp, ​​est également parti après huit ans, donc The Blacklist pourrait finir par être un peu différent cette saison.

Que vous attendiez avec impatience la sortie de nouveaux épisodes de la série ou que vous vouliez voir quel rôle Diany Rodriguez de Law & Order Organized Crime jouera dans la saison 9, nous vous montrerons exactement comment regarder The Blacklist de n’importe où dans le monde. .

La liste noire – Où et quand ?

La saison 9 de The Blacklist sera diffusée le jeudi 21 octobre à 20 h HE/PT sur NBC. De nouveaux épisodes de la série seront diffusés chaque semaine en même temps et si cette saison ressemble aux précédentes, il y aura un total de 22 épisodes dans la saison 9 de The Blacklist.

Comment regarder The Blacklist aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de The Blacklist tous les jeudis à 20 h HE/PT sur NBC. Vous pouvez également diffuser l’émission en ligne sur le site Web de NBC, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire. Si vous avez un abonnement Netflix actif, il convient également de noter que vous pouvez regarder les épisodes passés de la saison 1 à 8 sur le service de streaming.

Pas intéressé à vous inscrire à un forfait câblé coûteux juste pour regarder de nouveaux épisodes de The Blacklist ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à NBC afin que vous puissiez regarder l’émission en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à NBC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à NBC, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d’AT&T TV Now vous donnera accès à NBC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Diffusion en direct de la liste noire au Canada

Les téléspectateurs canadiens avec un forfait câblé pourront regarder de nouveaux épisodes de la saison 9 de The Blacklist sur Global TV tous les jeudis à 20 h HE / PT car le réseau diffuse l’émission en même temps qu’elle est diffusée en première aux États-Unis. Vous pouvez également diffuser The Blacklist en ligne sur le site Web de Global TV, mais encore une fois, vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Regardez la liste noire au Royaume-Uni

Alors que les téléspectateurs britanniques peuvent regarder les épisodes passés des saisons 1 à 7 de The Blacklist sur Sky, malheureusement, le réseau est une saison derrière la saison américaine 8 de l’émission qui vient d’être diffusée en février, ce qui signifie que la saison 9 arrivera probablement au début de l’année prochaine. Jusque-là, vous pouvez toujours vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessous pour regarder la dernière saison de The Blacklist au début du Royaume-Uni.

Comment diffuser The Blacklist en Australie

Alors que les fans australiens de The Blacklist peuvent regarder les épisodes de la saison 1 à 8 de l’émission sur Netflix, les nouveaux épisodes de la saison 9 n’arriveront sur le service de streaming qu’après la fin de leur diffusion aux États-Unis.

Regardez la liste noire de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de The Blacklist aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la dernière saison du thriller policier lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

