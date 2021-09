Comment regarder la Solheim Cup 2021: diffusez en direct les États-Unis contre l’Europe de n’importe où

L’équipe des États-Unis vise à reconquérir la Solheim Cup à domicile après avoir raté la plus petite des marges il y a deux ans. Préparez-vous à une nouvelle dose de tension transatlantique et lisez la suite pendant que nous expliquons comment regarder une diffusion en direct de la Solheim Cup 2021 en ligne de n’importe où dans le monde, que vous regardiez ou non à la télévision (avec ou sans câble) ou en streaming.

Suzann Pettersen et Bronte Law ont finalement renversé les choses pour assurer la première victoire de Team Europe depuis 2013, et une inoubliable à cela

Catriona Matthew est à nouveau capitaine de l’équipe d’Europe, avec Pat Hurst en tête de l’équipe locale.

Georgia Hall et la sélection du capitaine Céline Boutier étaient imparables pour l’Europe il y a deux ans, et reviennent aux côtés des piliers de la Solheim Cup Charley Hull et Anna Nordqvist. La gagnante du British Open 2020 Sophia Popov et le championnat LPGA Mediheal 2021 et la championne du Gant Ladies’ Open Matilda Castren font partie des débutantes.

La plus grande arme à la disposition de Hurst est, bien sûr, la n°1 mondiale Nelly Korda, l’une des huit joueuses qui ont également représenté l’équipe américaine il y a deux ans. Elle est à nouveau rejointe par sa sœur Jessica, ainsi que Lexi Thompson, Danelle Kang, Ally Ewing, Lizette Salas, Megan Khang et Brittany Altomare.

Les étoiles montantes Jennifer Kupcho, Mina Harigae et Yealimi Noh sont les trois recrues, tandis que Austin Ernst, vainqueur du championnat LPGA Drive On, est de retour dans l’équipe après avoir raté son match en 2019.

Suivez notre guide pendant que nous vous expliquons comment regarder une diffusion en direct de la Solheim Cup 2021 de n’importe où.

Comment regarder la Solheim Cup en direct depuis l’extérieur de votre pays

Il existe de nombreuses façons simples de regarder une diffusion en direct de la Solheim Cup, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Faites défiler vers le bas pour une liste complète des options, mais en raison de la restriction géographique, vous devrez utiliser un service VPN si vous êtes à l’étranger pour vous connecter à un emplacement qui vous permet de regarder l’Open en ligne de la même manière que vous le feriez à domicile.

Un VPN est parfait pour cela, car il vous permet de modifier votre adresse IP pour que vous sembliez être dans votre pays de résidence, où sont basés vos services de streaming et vos abonnements habituels. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point il est facile d’en utiliser un également.

Utilisez un VPN pour regarder le golf de la Solheim Cup en ligne où que vous soyez

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Une fois que vous vous êtes enregistré et téléchargé le logiciel, suivez simplement les instructions pour l’installer, puis sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez déplacer votre adresse IP – c’est vraiment aussi simple que cela.

Diffusion en direct de la Solheim Cup : comment regarder GRATUITEMENT et sans câble aux États-Unis

Aux États-Unis, la couverture de la Solheim Cup est partagée entre NBC et Golf Channel, l’action rebondissant constamment entre les deux chaînes tout au long du tournoi.

Si vous l’avez sur le câble, rendez-vous simplement sur le site Web de Golf Channel et connectez-vous avec vos identifiants de câble pour diffuser sa couverture en ligne.

Comment regarder la Solheim Cup en ligne sans câble

Sling TV est peut-être le service de coupe de cordon le plus économique du moment. Son plan Sling Blue héberge NBC et le le premier mois ne coûte actuellement que 10 $ (au lieu de 35 $ standard), tandis qu’un add-on Sports Extra de 11 $ vous offre également une couverture supplémentaire de Golf Channel.

FuboTV est une autre excellente option si tout ce que vous recherchez cette semaine est le golf, car il inclut à la fois Golf Channel et NBC dans son plan de démarrage.

À 65 $ par mois, c’est plus cher que Sling mais reste une alternative raisonnable au câble traditionnel avec la possibilité d’annuler à tout moment – et si vous n’avez jamais eu Fubo auparavant, vous pouvez profiter de son ESSAI GRATUIT et regardez la Solheim Cup 2021 sans payer un centime, si c’est comme ça que vous choisissez de la jouer.

Regarder la Solheim Cup en ligne depuis l’étranger

Vous n’avez pas non plus besoin de vous retrouver dans le pétrin si vous êtes à l’étranger, car l’utilisation d’un bon VPN comme décrit ci-dessus vous permettra de regarder les services de streaming et le contenu que vous payez chez vous, de n’importe où dans le monde. Cela signifie que vous pouvez regarder la Solheim Cup 2021 en ligne de n’importe où.

Comment regarder la Solheim Cup : le golf en direct au Royaume-Uni

Les fans de golf basés au Royaume-Uni peuvent se connecter à toute l’action de la Solheim Cup sur Sky Sports, mais sachez que chaque journée d’action se termine à 23 heures ou plus tard.

La couverture en direct de la Solheim Cup 2021 est disponible via la chaîne Sky Sports Golf du 4 au 6 septembre, et elle est aussi complète que possible, à partir de 12h BST pour les jours 1 et 2, et à 16h30 pour le jour 3.

Les abonnés peuvent également regarder en déplacement à l’aide de l’application Sky Go, disponible sur presque tous les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, PC et consoles modernes. Pour ceux qui n’ont pas Sky, la meilleure option est un abonnement mensuel à Now Sky Sports.

Regardez la couverture du golf au Royaume-Uni depuis l’étranger Pour accéder à votre service de streaming habituel depuis l’extérieur du Royaume-Uni, vous devrez télécharger un bon VPN comme détaillé ci-dessus.

Diffusion en direct de la Solheim Cup 2021 : comment regarder le golf en ligne en Australie

Les fans de golf Down Under peuvent diffuser en direct la Solheim Cup sur Fox Sports ou Kayo.

Vous aurez besoin d’un abonnement payant pour regarder sur Fox Sports ou via un abonnement Foxtel. Pour une alternative moins chère, vous pouvez diffuser en direct le golf de la Solheim Cup 2021 en ligne via la plate-forme de diffusion en continu Kayo.

Les débutants peuvent profiter d’un Essai gratuit de Kayo pour voir si le service leur convient. Pour ceux qui décident de le garder, les plans tarifaires Kayo commencent à partir de 25 $ AUD par mois, un très bon rapport qualité-prix compte tenu du nombre d’actions sportives en direct haut de gamme qu’il héberge.

Préparez-vous cependant à quelques nuits endormies, car la couverture commence à 21h30 AEST pour les jours 1 et 2, et à 2h00 pour le jour 3.

Pas en Australie ? Les Australiens à l’étranger qui cherchent à regarder une diffusion en direct de la Solheim Cup devraient découvrir qu’un bon VPN les aide à accéder à leurs services de diffusion à domicile où qu’ils soient.

Equipe Europe pour la Solheim Cup 2021

Catriona Matthew (capitaine d’équipe) Georgia HallEmily Kristine PedersenCarlota CigandaCharley HullAnna NordqvistSophia PopovCeline Boutier (choix du capitaine)Matilda Castren (choix du capitaine)Nanna Koerstz Madsen (choix du capitaine)Leona Maguire (choix du capitaine Sagrom)Captain’el Reid (capitaine)

Équipe des États-Unis pour la Solheim Cup 2021

Pat Hurst (capitaine d’équipe)Nelly KordaDanielle KangAlly EwingAustin ErnstLexi ThompsonJessica KordaMegan KhangLizette SalasJennifer KupchoBrittany Altomare (choix du capitaine) Mina Harigae (choix du capitaine) Yealimi Noh (choix du capitaine)

