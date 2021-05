Comment regarder la spectaculaire “ Super Flower Blood Moon ” en personne ou en ligne – .

Les petites heures du matin de mercredi, quand il fait encore noir dehors, seraient une excellente occasion de s’arrêter et de regarder la lune.

Le ciel nocturne va présenter aux gens un phénomène appelé Super Flower Blood Moon, décrit comme tel en partie à cause de l’apparence rouge et semblable au coucher du soleil qu’il aura pendant ce moment qui servira également de première éclipse lunaire complète en plus de deux ans. Ce qui rend également la vue particulièrement mémorable est le fait que la lune sera au point le plus proche de son orbite de la Terre, de sorte qu’elle apparaîtra à la fois plus grande et plus brillante que la normale – ainsi, la «super lune» dans le descripteur. Puisque nous sommes au mois de mai, après les averses d’avril qui apportent des fleurs de mai, c’est apparemment la raison pour laquelle «fleur» dans le nom, aussi. Alors, comment pouvez-vous le vérifier?

Top Deal du jour Prenez soin de vous avec les draps les plus vendus sur tout le site d’Amazon Prix courant: 27,99 $ Prix: 25,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (7%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Si vous ne restez généralement pas debout tard, eh bien, malheureusement, c’est ce que vous devrez faire ici pour voir cela en personne, car l’éclipse se produira bien après minuit le mardi et jusqu’aux petites heures du matin de mercredi, selon où vous vous trouvez en Amérique du Nord.

Ce site vous permettra de brancher votre emplacement et vous pourrez obtenir une estimation de l’heure à laquelle vous pourrez voir tout cela se produire. Pour le contexte, je vis dans le sud, et nous devons commencer à voir cela se dérouler un peu avant 4 heures du matin, heure locale, selon les estimations. En attendant, comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y a certainement une activité importante en ligne et liée à la recherche Google dans cette actualité:

Plus de tendances #SuperFlowerBloodMoon “Pouvez-vous regarder une éclipse lunaire” a augmenté de + 2 700%

“Quelle heure est l’éclipse lunaire 2021” + 400%

“Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire” + 160%

“Puis-je voir la lune de sang de chez moi” 2x, la veille, États-Unis pic.twitter.com/nknJb94h7T – GoogleTrends (@GoogleTrends) 25 mai 2021

En termes d’options en ligne pour regarder cet événement, quelques observatoires mettront à disposition des diffusions en direct. L’observatoire Griffith de Los Angeles, par exemple, diffusera l’événement en direct ici à partir de 1 h 45, heure du Pacifique. Vous pouvez également consulter ce lien de diffusion en direct de l’observatoire Lowell de Flagstaff, en Arizona, qui sera disponible à partir de 2h30, heure du Pacifique, tandis que l’Astronomical Society of South Australia, le seul organisme représentatif de l’astronomie amateur dans l’État du Sud Australie, diffusera également en direct sur Facebook et YouTube à partir de 19 heures, heure normale du centre de l’Australie.

Selon les différents observatoires, selon ., l’heure de visionnage optimale pour l’éclipse se produira entre 4 h 11 et 4 h 26, heure du Pacifique sur la côte ouest des États-Unis, ou entre 21 h 11 et 21 h 26. Australian Eastern Standard Temps.

Voici une chronologie de l’événement, de l’observatoire Griffith (heure du Pacifique):

2 h 45 – L’éclipse ombrale commence (c’est la première «morsure» visible de la lune) 4 h 11 – La totalité commence (la lune est totalement couverte d’ombre) 4 h 19 – Éclipse maximale 4 h 26 – La totalité se termine (la lune émerge de l’ombre) 5h45 – Le soleil se lève à l’est-nord-est 5h52 – L’éclipse ombrale se termine à 5h53 – La lune se couche à l’ouest-sud-ouest Le top deal du jour Prenez soin de vous avec les draps les plus vendus sur tout le site d’Amazon Prix courant: 27,99 $ Prix: 25,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (7%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission