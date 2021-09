Comment regarder la trilogie Matrix et pourquoi c’est le moment idéal pour revoir ces films

Avec Matrix Resurrections enfin et récemment donné une date de sortie le 22 décembre, il est temps de commencer à penser à regarder la trilogie originale soit pour la toute première fois, soit simplement pour vous rafraîchir la mémoire. Quelle que soit la raison, même si vous avez pris la mauvaise pilule, la solution est assez simple : HBO Max propose The Matrix, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions sur les niveaux avec et sans publicité. Il possède également The Animatrix, une collection de neuf courts métrages.

Le quatrième film sera à la fois dans les salles et dans ce service de streaming ce jour-là, juste à côté des trois originaux. En fait, ce ne serait probablement pas une mauvaise raison d’avoir quelques reprises d’ici décembre, car la nouvelle bande-annonce suggère qu’un film très bouleversant est à venir pour continuer l’histoire. Selon ce que vous choisissez de croire, la prochaine entrée de la franchise semble concerner Neo renouant avec sa véritable identité ou accepter la façon dont la plupart de ses souvenirs ont été effacés. Il est probablement plus logique de simplement regarder ce nouveau clip et de décider par vous-même.

Pour attirer davantage les gens vers le film, WhatIsTheMatrix.com a également été lancé. Le site Web vous permettra de tenter votre chance et de voir l’une des 180 000 vidéos teaser uniques. Chaque vidéo présente des images du nouveau film et une narration de la distribution. Donc, c’est aussi quelque chose que vous pouvez essayer lorsque vous revisitez les films originaux. Vous pouvez également aller plus loin dans le terrier du lapin en lisant cette théorie sur la relation entre le jeu MMO en ligne Matrix, aujourd’hui disparu, et le prochain film.

The Matrix: Resurrections met en vedette Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen), Jessica Henwick (Underwater), Ellen Hollman (Spartacus), Jonathan Groff (Mindhunter), Priyanka Chopra (We Can Be Heroes) et Daniel Bernhardt (Oiseaux de proie). Le quatrième film de la série est réalisé par Lana Wachowski. Lilly Wachowski ne travaillera plus avec sa sœur sur le dernier film, car elle ne voulait pas revenir dans le monde de Matrix.