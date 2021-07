Comment regarder la voile aux Jeux olympiques 2020 : dates clés, diffusion en direct gratuite et plus encore

La voile est une partie importante des Jeux olympiques depuis le tout début, et les événements des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ne manqueront pas de faire sensation. Lisez la suite pour savoir comment regarder une diffusion en direct de Voile aux Jeux olympiques de 2020 et voir toutes les heures, les plateformes de streaming et plus encore.

L’Australie et le Royaume-Uni ont brillé dans les épreuves de voile des Jeux de 2016, le Royaume-Uni détenant actuellement le plus de médailles d’or en voile, 28 au total. Après que Hannah Mills et Saskia Clark de l’équipe GB ont remporté la médaille d’argent en 470 à Londres 2012 et l’or à Rio 2016, Mills tentera de devenir la première femme à remporter deux médailles d’or olympiques en voile à Tokyo 2020.

Le véliplanchiste néerlandais Dorian van Rijsselberghe espère également remporter un triplé de médailles RS:X, et le sextuple olympien Santiago Lange et sa partenaire Cecilia Carranza prévoient de défendre leur couronne Nacra 17.

Vous cherchez à regarder la voile aux Jeux olympiques de 2020? Poursuivez votre lecture pour connaître les dates clés et les événements à surveiller, et pour savoir comment regarder gratuitement les épreuves de voile des Jeux olympiques.

– Match pour la médaille de bronze hommes: mercredi 4 août à partir de 21h30 HE / jeudi 5 août à partir de 10h30 JST / 2h30 BST

– Match pour la médaille d’or hommes: Jeudi 5 août à partir de 19h JST / 11h BST / 6h HE

– Match pour la médaille de bronze femmes: jeudi 5 août à partir de 21h30 HE / vendredi 6 août à partir de 10h30 JST / 2h30 BST

– Match pour la médaille d’or féminin: vendredi 6 août à partir de 19h JST / 11h BST / 6h HE

Diffusion gratuite en direct des Jeux olympiques de voile

En tant que l’un des plus grands événements sportifs au monde, il n’est pas surprenant qu’il existe une multitude d’endroits où vous pouvez aller pour regarder les diffusions en direct des Jeux olympiques 2020. Alors que la chaîne Olympics diffusera les faits saillants, ce sera votre diffuseur régional qui couvrira la majorité de la couverture.

Ceux qui vivent au Royaume-Uni peuvent assister gratuitement aux événements de voile 2020 sur la BBC ou rattraper les événements manqués sur BBC iPlayer. De même, ceux en Australie peuvent se diriger vers Channel 7 ou 7plus en ligne.

Des flux gratuits peuvent également être trouvés en Irlande via RTE, en France avec TF1 et de nombreux autres flux gratuits existent dans le monde sur des diffuseurs régionaux.

Comment regarder vos Jeux olympiques en direct à l’étranger

Bien que vous puissiez regarder une diffusion en direct des Jeux olympiques de la grande majorité des pays, vous pouvez rencontrer des difficultés si vous essayez de vous connecter à votre plate-forme de streaming habituelle à l’étranger.

C’est parce que les plateformes de streaming ont tendance à géo-bloquer leur contenu, vous arrêtant lorsque vous êtes à l’étranger. Heureusement, il existe un moyen très simple de résoudre ce problème – en utilisant un VPN.

Téléchargez l’un des meilleurs services VPN et vous pourrez outrepasser ces blocages géographiques et regarder les Jeux olympiques comme si vous étiez de retour chez vous. Cela vous évite d’avoir à traquer un flux louche pendant que vous êtes en vacances.

Utilisez un VPN pour regarder les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de n’importe où

ExpressVPN

Nous avons passé des heures et des heures à essayer tous les meilleurs VPN, à les tester sur toutes les catégories clés telles que la vitesse, les fonctionnalités de sécurité et leur conception.

À partir de ces tests, un fournisseur VPN s’est démarqué des autres – ExpressVPN. Dans toutes les catégories, il excelle et heureusement, il est compatible avec tous vos appareils, y compris Xbox et PlayStation, téléphones Android et Apple, Amazon Fire Sticks, Google Chomesticks, téléviseurs intelligents et plus encore.

Si vous souscrivez dès maintenant à un forfait d’un an, vous bénéficierez de 3 mois supplémentaires gratuits. Vous n’en avez pas une bonne expérience ? Vous avez 30 jours pour récupérer tout votre argent !

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Utiliser un VPN est aussi simple qu’un-deux-trois…

1. Téléchargez et connectez-vous à un VPN – comme nous l’avons dit plus haut, notre premier choix est ExpressVPN

2. Connectez-vous à l’emplacement de serveur approprié – ouvrez l’application VPN, appuyez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez l’emplacement approprié

3. Accédez au flux en direct du diffuseur – Par exemple, ceux du Royaume-Uni peuvent se diriger vers BBC iPlayer

Diffusion en direct GRATUITE des Jeux olympiques de voile au Royaume-Uni

La BBC sera la référence pour les fans de voile au Royaume-Uni, avec des heures de couverture couvrant BBC One et BBC Two, et en ligne via BBC iPlayer. Mieux encore, ils sont gratuits !

Parallèlement, Discovery+ et Eurosport sont également d’excellentes options. Vous pouvez diffuser Discovery+ à partir de votre téléphone, ordinateur portable ou diffuser directement sur votre téléviseur gratuitement, ou vous pouvez passer au pass Entertainment pour 4,99 £ par mois ou 49,99 £ pour l’année complète après avoir utilisé un essai gratuit de sept jours.

Le service d’Eurosport est également assez bon marché (6,99 £/mois) et les coûts sont encore réduits si vous souscrivez un abonnement annuel (4,99 £/mois pendant 12 mois). Pour regarder Eurosport Player sur votre téléviseur, connectez votre ordinateur portable via un câble HDMI ou par Chromecasting. Si vous êtes un utilisateur d’Apple TV, vous pouvez diffuser le service directement depuis votre appareil Apple.

Hors du pays pour les Jeux Olympiques de 2020 ? Pas de problème : les résidents britanniques peuvent toujours accéder aux sites de streaming britanniques en téléchargeant et en installant un VPN pour se « transporter » jusqu’à leur domicile.

Comment regarder les Jeux olympiques de voile aux États-Unis avec et sans câble

Si vous avez accès au câble et vivez aux États-Unis, NBC sera l’endroit idéal pour regarder tous les événements de voile, directement sur votre téléviseur ou en ligne.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez également regarder les jeux sur le service de streaming Peacock TV. Créez un compte gratuit pour accéder à des milliers de films et d’émissions de télévision, mais passez à Premium (4,99 $/mois) ou Premium Plus (9,99 $/mois, sans publicité) pour accéder aux sports et événements en direct comme les Jeux olympiques. Peacock est disponible sur une variété d’appareils, y compris directement à partir de votre navigateur Web, sur Fire TV, Apple/Android smart TV ou Chromecast via Google TV.

Alternativement, Sling TV est une excellente option pour regarder les événements de voile. NBCSN est inclus dans le forfait Sling Blue à 35 $/mois, et actuellement, vous pouvez également obtenir votre premier mois pour seulement 10 $.

Obtenez la meilleure offre sur les services de streaming TV

Comment regarder les Jeux olympiques de voile au Canada

Les résidents du Canada peuvent choisir de regarder les épreuves de voile des Jeux olympiques de 2020 sur plusieurs chaînes différentes en raison de la répartition de la couverture entre plusieurs diffuseurs. Si vous avez le câble, consultez Sportsnet, CBC, TLN ou TSN.

Avec Sportsnet, TSN et CBC, vous avez également la possibilité de regarder en ligne via leurs services de streaming – enregistrez-vous avec les détails de votre fournisseur de télévision payante ou inscrivez-vous à leurs services de streaming indépendants. Sportsnet coûte maintenant seulement 19,99 $ CA/mois; CBC coûte 4,99 $ CA/mois (bien que les nouveaux abonnés reçoivent un mois d’essai gratuit), et TSN vous coûtera 4,99 $ CA/jour ou 19,99 $/mois.

Comment diffuser en direct la voile aux Jeux olympiques GRATUITEMENT en Australie

Les fans australiens de voile peuvent profiter de regarder gratuitement les Jeux olympiques de Tokyo, grâce à Channel 7 et son service de streaming en ligne, 7Plus. Ce dernier est accessible via un ordinateur portable, Apple TV, iOS, Android et Chromecast, pour n’en nommer que quelques-uns, vous disposez donc de nombreuses options pour regarder les épreuves de voile 2020.

Si vous résidez normalement en Australie mais que vous serez à l’extérieur du pays lorsque la navigation commencera, vous pourrez toujours vous connecter et la regarder. Utilisez simplement un VPN pour ignorer les blocages géographiques et regarder 7Plus.

Plus de diffuseurs des Jeux olympiques de 2020 dans le monde

Vous ne vivez dans aucun des pays énumérés ci-dessus ? Ne vous inquiétez pas, les Jeux olympiques peuvent être regardés dans la grande majorité des pays du monde. Alors que certains pays n’auront pas d’options de visualisation gratuites ou autant de choix, vous devriez avoir une option disponible dans votre région.

Sans surprise, la liste des plateformes de visionnage est très longue mais heureusement, il existe une page Wikipédia dédiée avec toutes les différentes chaînes diffusant les Jeux olympiques.

