Comment regarder le championnat de rugby 2021 en ligne de n’importe où

Après être passé au format Tri Nations l’année dernière en raison de la pandémie, le Rugby Championship est de retour pour sa dix-huitième édition et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Springboks, les All Blacks, les Wallabies et les Pumas cette année. compétition internationale de rugby à XV à la télévision ou en ligne.

De 1996 à 2011, un format Tri Nations a été utilisé dans lequel seuls les Wallabies d’Australie, les All Blacks de Nouvelle-Zélande et les Springboks d’Afrique du Sud ont participé. Cependant, à partir de 2012, le Rugby Championship a ajouté les Pumas argentins au mélange. L’année dernière cependant, le Rugby Championship est revenu à un format Tri Nations car l’Afrique du Sud ne souhaitait pas participer en raison de Covid-19.

Le championnat de rugby 2021 verra les Springboks, les All Blacks, les Wallabies et les Pumas jouer un total de 12 matchs dans des villes d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’Afrique du Sud à partir du samedi 14 août et la compétition se déroulera jusqu’au samedi. , 2 octobre.

Lors du dernier championnat de rugby organisé en 2019, chaque équipe ne s’est affrontée qu’une seule fois, bien que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et l’Argentine aient toutes organisé un match. Les Springboks sud-africains sont sortis victorieux après avoir remporté deux des trois matchs disputés par l’équipe. Alors que les Springboks ont remporté le dernier championnat de rugby, les All Blacks ont été les vainqueurs de la série Tri Nations de l’année dernière.

Que vous soyez partisan des Springboks, des All Blacks, des Wallabies, des Pumas ou que vous souhaitiez simplement assister à toute l’action de la compétition de cette année, nous vous montrerons comment regarder le championnat de rugby 2021 de n’importe où dans le monde.

Championnat de Rugby 2021 – Quand et où ?

Le championnat de rugby 2021 débutera le samedi 14 août et se déroulera jusqu’au samedi 2 octobre. L’Argentine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud y participeront et les matchs auront lieu sur des sites d’Afrique du Sud, d’Australie et de Nouvelle-Zélande sans matchs à domicile joués en Argentine. Au total, le championnat de rugby 2021 comportera 12 matchs et la majorité des matchs se joueront le samedi.

Comment regarder le championnat de rugby 2021 aux États-Unis

Les fans de rugby aux États-Unis pourront regarder toute l’action du championnat de rugby 2021 sur le service de streaming de rugby dédié FloRugby, qui détient les droits de diffusion exclusifs pour montrer la compétition internationale de rugby à XV. Un abonnement à FloRugby coûte 29,99 $ par mois ou 150 $ pour l’année. En plus du rugby, le service de streaming diffuse également une couverture des événements de cyclisme, de sport automobile et de football.

Regardez le championnat de rugby 2021 au Royaume-Uni

Si vous souhaitez regarder le championnat de rugby 2021 au Royaume-Uni, vous aurez besoin d’un abonnement Sky Sports pour le faire. Le réseau diffusera du rugby sur ses chaînes Sky Sports Action et Sky Sports Arena.

Vous ne voulez pas souscrire à un long contrat Sky Sports juste pour regarder le championnat de rugby 2021, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder tous les matchs sur NOW TV avec un Sky Sports Day Pass pour 9,98 £ s’il y a des matchs individuels vous voulez regarder ou avec un pass de deux mois Sky Sports pour 25,99 £ qui vous permettra de regarder toute la compétition. NOW TV vous permettra également de regarder le rugby en ligne sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de streaming.

Diffusez en direct le championnat de rugby 2021 au Canada

Les amateurs de rugby canadiens pourront regarder le championnat de rugby 2021 sur TSN. D’après le calendrier, il semble que vous deviez soit télécharger l’application TSN, soit vous rendre sur le site Web de TSN pour regarder tous les matchs, car il semble que le réseau ne diffusera pas les matchs à la télévision.

Si vous n’êtes pas encore abonné à TSN, vous pouvez accéder au contenu du réseau pour aussi peu que 4,99 $ pour un pass journalier TSN Direct ou 19,99 $ pour un abonnement mensuel en streaming s’il y a d’autres sports ou événements que vous souhaitez regarder.

Recevez gratuitement une diffusion en direct du championnat de rugby 2021 en Australie

Les Australiens pourront regarder le championnat de rugby 2021 dans son intégralité gratuitement sur Channel 9. Cependant, vous pouvez également diffuser tous les matchs en ligne sur le service de streaming du réseau 9Now.

Alternativement, vous pourrez également regarder tous les matchs du championnat de rugby 2021 sur Stan Sport. Un abonnement à Stan Sport coûte 10 AUD supplémentaires par mois en plus d’un abonnement à Stan qui coûte 10 AUD par mois.

Regardez le championnat de rugby 2021 de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le championnat de rugby 2021 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez saisir toute l’action lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Calendrier complet du championnat de rugby 2021

Samedi 14 août Nouvelle-Zélande vs Australie (3 h HE / 12 h HP) Afrique du Sud vs Argentine (9 h 05 HE / 6 h 05 HP) Samedi 21 août Argentine vs Afrique du Sud (9 h 05 HE / 6 h 05 HP) Samedi , 28 août Argentine vs Afrique du Sud (4 h HE / 1 h HP) Samedi 11 septembre Nouvelle-Zélande vs Argentine (1 h 05 HE / 22 h 05 HP) Dimanche 12 septembre Afrique du Sud vs Australie (23 h HE / 20 h 05 HP) Samedi 25 septembre Nouvelle-Zélande vs Afrique du Sud (1 h 05 HE / 22 h 05 HP) Australie vs Argentine (3 h 45 HE / 00 h 45 HP) Samedi 2 octobre Afrique du Sud vs Nouvelle-Zélande (12 h 05 HE / 9 : 05 h HP) Argentine vs Australie (4 h HE / 1 h HP)

