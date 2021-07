Comment regarder le compte à rebours du vol spatial de Jeff Bezos

Le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin est assis sur sa rampe de lancement en vue d’un vol d’essai en 2018. (Photo Blue Origin)

VAN HORN, Texas – Plus de deux décennies après que le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a créé Blue Origin, sa société spatiale privée est enfin prête à envoyer des gens dans un voyage spatial suborbital – et l’une de ces personnes est Bezos lui-même.

Comment voyagent Bezos et ses trois coéquipiers ? Comment pouvez-vous voir comment tout cela se passe? Et pourquoi diable est l’individu le plus riche du monde à bord d’une fusée ? Voici un guide rapide du lancement prévu mardi matin du vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin depuis Launch Site One, situé sur 165 000 acres de ranch appartenant à Bezos, à une demi-heure de route au nord de Van Horn dans l’ouest du Texas.

Que surveiller

La fusée New Shepard devrait décoller de l’aire de lancement du site de lancement 1 à 8h00 CT (6h00 PT), avec Bezos et le reste de l’équipage assis dans leurs sièges, regardant à travers les baies vitrées de leur capsule comme un hydrogène -Le propulseur de fusée à carburant les envoie vers le ciel.

Environ deux minutes et demie après le décollage, le booster arrêtera de faire fonctionner ses moteurs et la capsule se séparera du booster pour continuer au-delà de 100 kilomètres (62 miles) d’altitude. Pendant cette phase du vol, les membres d’équipage peuvent se lever de leur siège et flotter pendant trois ou quatre minutes. Ensuite, ils retourneront à leurs sièges pour une descente en parachute dans le désert du Texas.

En attendant, le booster effectuera un atterrissage autonome sur un pad situé à une distance de sécurité de la zone de toucher de la capsule. Après l’atterrissage de l’équipage, l’équipe de récupération de Blue Origin chassera et aidera le quatuor à sortir de la capsule.

Cette infographie retrace les phases du vol de New Shepard. Cliquez sur l’image pour une version plus grande. (Graphique Blue Origin)Où regarder

Blue Origin diffusera en direct la couverture du compte à rebours sur BlueOrigin.com à partir d’une heure et demie avant le lancement, ce qui se traduira par 6h30 CT (4h30 PT) si le calendrier tient. Des problèmes techniques de dernière minute ou des problèmes météorologiques pourraient retarder le décollage.

L’accès au site de lancement et à ses abords sera extrêmement limité. Le tronçon de la Texas State Highway 54 menant au Launch Site One depuis le nord et le sud sera temporairement fermé mardi, la société conseille donc même aux résidents des environs de regarder en ligne. D’autres services de streaming, y compris Amazon Prime, sont susceptibles de se greffer sur la couverture de Blue Origin.

Pour les mises à jour, regardez @blueorigin sur Twitter et @jeffbezos sur Instagram.

Quand regarder

Le décollage à 8h00 CT (6h00 PT) est le moment le plus important pour se connecter, mais il y a d’autres points sur la chronologie à surveiller sur le fil Twitter de Blue Origin (comptez à rebours à partir de l’heure de lancement pour les jalons T-moins):

T-moins-6,5 heures : New Shepard quitte sa place de parking dans la « grange » de Blue Origin et se dirige vers la rampe de lancement.

T-moins-2 heures : Bezos et ses coéquipiers arrivent sur le premier site de lancement.

T-moins-90 minutes : La diffusion Web commence.

T-moins-45 minutes : L’équipage quitte le centre d’entraînement et se dirige vers la rampe de lancement.

T-moins-33 minutes : Capsule de planches d’équipage.

T-moins-25 minutes : La trappe de la capsule est fermée.

T+-8 minutes : Booster atterrit au Launch Site One.

T+-11 minutes : La capsule Crew fait son atterrissage.

T-plus-22 minutes : La trappe de la capsule est ouverte.

T-plus-2 heures (approximatif) : Conférence de presse après l’atterrissage. Qui regarder

Le premier équipage de New Shepard comprend, de gauche à droite, Oliver Daemen, Wally Funk, Jeff Bezos et Mark Bezos. (CBS via YouTube)

Jeff Bezos sera le membre d’équipage le plus surveillé. Il dit qu’il est un geek de l’espace depuis qu’il a regardé l’alunissage d’Apollo 11 à l’âge de 5 ans et qu’il était à la tête du chapitre de Princeton des étudiants pour l’exploration et le développement de l’espace pendant ses années universitaires. Bezos a plaisanté en disant qu’il avait lancé Amazon pour gagner l’argent dont il aurait besoin pour Blue Origin, et il encaisse environ un milliard de dollars d’actions Amazon chaque année pour financer l’entreprise. Son rêve ultime ? Avoir des millions de personnes vivant et travaillant dans l’espace.

Marc Bezos, le frère cadet de Jeff, est pompier volontaire à New York, co-fondateur de HighPost Capital basé à New York et membre du conseil de direction de la Fondation Robin Hood, qui a été co-fondée par sa mère et lutte contre la pauvreté à New York York. Jeff Bezos a demandé à Mark d’être sur le vol parce qu’il voulait partager “la plus grande aventure, avec mon meilleur ami”.

Wally Funk est en passe de devenir le plus ancien astronaute de l’histoire à l’âge de 82 ans. Elle était l’un des aviateurs “Mercury 13” qui ont été soumis aux mêmes tests que les astronautes Mercury de la NASA dans le cadre d’un projet de recherche que certains espéraient ouvrirait la voie aux femmes à rejoignez le programme des premiers astronautes de la NASA. Malheureusement pour Funk et les 12 autres, cela ne s’est produit qu’à la fin des années 1970, et aucun des 13 n’a été accepté. Funk a poursuivi une carrière distinguée en tant que pilote et inspecteur de l’aviation, et a accepté avec enthousiasme Jeff Bezos à son invitation à faire partie du premier équipage spatial de Blue Origin.

Olivier Daemen est en passe de devenir le plus jeune astronaute de l’histoire à l’âge de 18 ans. Il est originaire des Pays-Bas et a pris une année sabbatique après l’obtention de son diplôme de pilote privé. En septembre, il doit intégrer l’Université d’Utrecht pour étudier la physique et la gestion de l’innovation. Son père est Joes Daemen, PDG d’une société d’investissement néerlandaise. Avec le soutien de Joes, Oliver a fait une offre pour un siège de New Shepard qui a été vendu aux enchères pour une œuvre caritative. Son offre n’était pas assez élevée pour gagner, mais il s’est arrangé pour acheter un siège sur le deuxième vol en équipage de New Shepard. Et lorsque le gagnant de l’enchère de 28 millions de dollars s’est retiré, la réservation de Daemen a été basculée sur le vol de cette semaine.

Autres membres clés de l’équipe : Kevin Sprogue, un ancien pilote d’essai de la Marine, est entraîneur en chef. Sarah Knights, dont l’expérience est dans l’enseignement des STEM, est une communicatrice de capsules (alias Capcom). Le directeur des vols, Steve Lanius, travaille sur les questions d’environnement, de santé et de sécurité chez Blue Origin depuis 2004. Et le directeur des vols de déploiement, Nicholas Patrick, est un ancien astronaute de la NASA.

Pourquoi regarder ?

Le vol spatial suborbital n’a rien de nouveau : après tout, New Shepard porte le nom du premier Américain à avoir piloté une fusée dans l’espace, l’astronaute de la NASA Alan Shepard, qui a effectué son voyage suborbital en 1961. Le premier vol spatial suborbital en équipage à financement privé a été effectué en 2004 par SpaceShipOne, avec le soutien du cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Virgin Galactic a envoyé ses premiers membres d’équipage dans l’espace en 2018 – et le fondateur milliardaire de la société, Richard Branson, a effectué son propre voyage dans l’espace la semaine dernière.

Néanmoins, ce vol est une étape importante pour plusieurs raisons :

Le premier vol spatial habité de Blue Origin. Les humains les plus âgés et les plus jeunes à voler dans l’espace (Funk et Daemen). Premier passager à payer un billet pour un vol spatial suborbital (Daemen).

Blue Origin a déjà aligné plus de passagers spatiaux suborbitaux, le prochain vol devant être lancé dès septembre. Dans les mois à venir, il y aura probablement une grande vérification de la réalité sur le marché du tourisme spatial et de la recherche spatiale humaine – avec Blue Origin, Virgin Galactic et Space en lice pour une part.

Mais Bezos préfère voir à long terme.

“Ce n’est pas une compétition”, a-t-il déclaré aujourd’hui lors d’une interview sur NBC. “Il s’agit de construire une route vers l’espace afin que les générations futures puissent faire des choses incroyables dans l’espace.”