Comment regarder le concert du National Memorial Day 2021: diffusez le concert de PBS en direct de n’importe où

PBS célèbre le Memorial Day avec un événement télévisé étoilé dédié au souvenir et à l’appréciation de ceux qui ont donné leur vie au service des États-Unis. Présentant des performances musicales, des séquences documentaires et des lectures dramatiques, cette tradition américaine est diffusée sur PBS depuis plus de 30 ans maintenant, devenant ainsi l’un de ses programmes les mieux notés. Cette année, le public du monde entier pourra regarder l’émission en ligne via YouTube.

Le concert du National Memorial Day 2021 comprendra des apparitions et des performances d’invités tels que Colin Powell, Gladys Knight, Vince Gill, Sara Bareilles, Alan Jackson, Denyce Graves, The Four Tops, Steve Buscemi, Joe Morton, Brian d’Arcy James, Kathy Baker, Mary McCormack, Bailee Madison et le National Symphony Orchestra, entre autres.

Concert du PBS National Memorial Day 2021: quand et où

Le concert du National Memorial Day est diffusé en direct sur PBS ce dimanche 30 mai à 20 h HE, bien que vous puissiez également le trouver en direct sur le compte YouTube officiel de PBS en même temps. L’émission sera disponible pour regarder à la demande sur la même chaîne pendant seulement deux semaines après la diffusion en direct. Vous pouvez même définir un rappel pour l’émission en cliquant sur la vidéo juste au-dessus ou la regarder ici même lorsque l’émission commence.

Bien que ce concert devrait être diffusé dans le monde entier, il est possible que vous soyez confronté à une restriction en fonction de votre emplacement. Si vous remarquez que le flux n’est pas disponible dans votre région pour une raison quelconque, vous pouvez essayer l’un de ces excellents services VPN pour débloquer l’accès et diffuser l’émission en direct.

Comment regarder le concert du PBS National Memorial Day en direct

PBS est l’une des chaînes les plus courantes auxquelles vous aurez accès avec une antenne, mais pour les cas où vous n’êtes pas chez vous ou si vous ne possédez pas du tout d’antenne, vous pouvez regarder le concert de cette année gratuitement sur YouTube aussi. Que vous envisagiez de regarder en direct ou de regarder un peu plus tard, vous pouvez diffuser l’émission sur n’importe quel appareil avec l’application YouTube, y compris les smartphones, les tablettes et les téléviseurs intelligents. Si vous ne parvenez pas à afficher le flux en raison d’une restriction de localisation, essayez un service VPN pour pouvoir y accéder dès aujourd’hui. ExpressVPN est notre préféré.

