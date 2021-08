Comment regarder le documentaire de HBO sur Barack Obama (2021) ?

Le président de HBO Barack Obama, le vice-président Joe Biden et les cadres supérieurs applaudissent dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche alors que la Chambre adopte le projet de loi sur la réforme des soins de santé.

Le documentaire en trois parties sur le président Barack Obama, « Obama : à la recherche d’une union plus parfaite », sera présenté en première le mardi 3 août à 21 h HE / PT sur HBO.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez regarder « Obama » sur HBO Max après sa diffusion sur HBO, mais HBO Max n’offre plus d’essai gratuit, voici donc d’autres façons de regarder « Obama » en ligne :

Obama : à la poursuite d’une union plus parfaite (2021) | Bande-annonce officielle | Le documentaire en trois parties, Obama: In the Pursuit of a More Perfect Union, relate le parcours personnel et politique du président Barack Obama, alors que le pays est aux prises avec son histoire raciale. A travers l’histoire d’un homme irrévocablement lié à l’histoire d’un pays, le documentaire réfléchit sur l’identité nationale passée et présente du pays.… 2021-07-21T16: 00: 04Z

Ce nouveau documentaire en trois parties de HBO relate “le parcours d’un président et les défis de la construction d’une Amérique plus inclusive … alors que le pays est aux prises avec son histoire raciale”, selon le communiqué de presse de HBO.

Continuer:

Tissant des conversations avec des collègues, des amis et des critiques, et entrecoupée de ses propres discours et interviews d’actualités, la série commence par l’enfance d’Obama et nous présente son point de vue en tant que fils d’une mère blanche du Kansas et d’un père africain, sa formation spirituelle par une génération de dirigeants noirs et leurs espoirs pour une Amérique plus inclusive. À travers l’histoire d’un homme irrévocablement lié à l’histoire d’un pays, « Obama : à la recherche d’une union plus parfaite » réfléchit sur l’identité nationale passée et présente du pays.

Avec la clarté du recul et la perspective des quatre dernières années, “Obama : à la recherche d’une union plus parfaite” forme une image cohérente des États-Unis sous son premier président noir. La présidence d’Obama était unique dans l’histoire américaine, mais ce qui a été une étape historique pour le pays a également révélé le besoin toujours présent de relever des défis profondément ancrés autour de la race, de la justice raciale et de notre histoire.

La série fournit un contexte, des idées et des critiques d’un large éventail de participants, notamment : l’auteur Jelani Cobb ; Représentant John Lewis; le consultant politique David Axelrod ; le révérend Alvin Love ; l’auteur Michael Eric Dyson ; la journaliste Laura Washington ; le révérend Jeremiah Wright ; la journaliste Michèle Norris ; le rédacteur en chef du New Yorker David Remnick ; le révérend Al Sharpton ; le professeur Cornel West; le politicien Jesse Jackson ; l’auteur Ta-Nehisi Coates ; Sherrilyn Ifill de la NAACP ; conseiller politique Valerie Jarrett; le professeur Henry Louis Gates Jr. ; l’acteur Keegan-Michael Key ; l’ancienne fonctionnaire du gouvernement Shirley Sherrod ; le journaliste David Maraniss ; le professeur Ken Mack ; le rédacteur de discours Jon Favreau; consultant Broderick Johnson; et le représentant Bobby Rush.