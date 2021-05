Comment regarder le festival de Glastonbury en direct à Worthy Farm: diffusez la diffusion en direct virtuelle de n’importe où

Bien que le festival de Glastonbury, qui dure depuis longtemps, manque une autre année en raison de la pandémie, les fans ne doivent pas manquer complètement les excellentes performances et les beaux paysages que les voyages au festival offrent habituellement. Le tout premier festival de Glastonbury a eu lieu à Pilton, dans le Somerset en Angleterre il y a plus de 50 ans maintenant, et pour la toute première fois, le public du monde entier pourra visiter la Worthy Farm ensemble – virtuellement – pour profiter de nouvelles performances d’actes comme HAIM, Coldplay, Damon Albarn et plus encore.

Live at Worthy Farm devrait être un événement spectaculaire de cinq heures avec des spectacles musicaux et de créations orales en direct et des invités spéciaux secrets tout en visitant des monuments de Worthy Farm comme le Pyramid Field et le Stone Circle. La liste des interprètes sans ordre particulier comprend Coldplay, Damon Albarn, George Ezra, HAIM, IDLES, Jorja Smith, Kano, Michael Kiwanuka, Roisin Murphy, Wolf Alice et DJ Honey Dijon. Parmi les autres invités spéciaux figurent PJ Harvey, Jarvis Cocker, Kae Tempest, George The Poet, Kurupt FM, Little Amal et le fondateur du Festival Michael Eavis.

Il s’agit d’un livestream avec billet, vous voudrez donc vous assurer d’acheter votre billet tôt afin de ne pas manquer un moment du spectacle.

Festival de Glastonbury en direct à Worthy Farm: quand et où?

L’événement de diffusion en direct du festival de Glastonbury en direct à Worthy Farm sera diffusé dans quatre fuseaux horaires distincts à partir de ce samedi 22 mai afin que vous puissiez regarder à l’heure qui vous convient le mieux. Le dimanche 23 mai, le flux sera rediffusé deux fois. Cependant, vous devez regarder le spectacle pendant la plage horaire que vous choisissez lors de l’achat de votre billet. Le flux sera disponible pour rembobiner et rejouer pendant cinq heures après la fin du flux en direct. Vous trouverez le programme de diffusion ci-dessous.

Samedi 22 mai

Livestream # 1 – Royaume-Uni, Europe, Afrique et Moyen-Orient: 19h BST / 20h CEST / 22h GST Livestream # 2 – Amérique du Nord (côte Est) et Amérique centrale et du Sud: 18h CDT / 19h EDT / 20h ART Livestream # 3 – Nord Amérique (côte ouest): 19h PDT / 3h BST Livestream # 4 – Australie, Nouvelle-Zélande et Asie (le dimanche 23 mai): 17h HKT / 18h JST / 19h AEST / 21h NZST

Dimanche 23 mai

Séance de rappel mondial # 1 – 14h BST / 15h CEST / 16h EEST / 9h EDT Projection de rappel mondial # 2 – 19h BST / 20h CEST / 21h EEST / 14h EDT / 11h PDT

Achetez votre billet maintenant pour l’heure qui convient le mieux à votre emploi du temps afin d’être prêt à regarder une fois le spectacle commencé. Il y a même une affiche en édition limitée que vous pouvez acheter avec votre billet.

Comme vous pouvez le voir d’après toutes les séances, ce livestream est destiné à un public mondial. Cependant, il est toujours possible d’avoir des difficultés à accéder au site Web de diffusion en direct en raison de l’endroit où vous vous trouvez. Si tel est le cas, vous voudrez essayer l’un de ces excellents services VPN pour changer virtuellement votre emplacement et débloquer le flux.

Comment regarder le festival de Glastonbury en direct à Worthy Farm en direct de n’importe où

Ce livestream Festival de Glastonbury est conçu pour être regardé par les téléspectateurs du monde entier, donc une fois que vous avez votre billet, vous pouvez regarder sur votre téléphone, tablette, ordinateur ou pratiquement tout autre appareil qui vous permet d’accéder au site Web de diffusion en direct.

Bien que vous ne devriez pas avoir de problème pour accéder au flux en direct où vous vous trouvez, il est toujours possible de rencontrer des problèmes à des moments qui restreignent l’accès aux vidéos et à d’autres contenus. Si vous rencontrez des difficultés pour afficher le flux, vous voudrez peut-être consulter notre service VPN préféré ExpressVPN. Il modifie virtuellement votre adresse IP pour donner l’impression que vous naviguez sur le Web ailleurs dans le monde, en travaillant pour débloquer tout contenu destiné uniquement à des pays spécifiques. ExpressVPN dépasse les autres grâce à son service client 24h / 24 et 7j / 7, ses vitesses rapides et sa facilité d’utilisation.

