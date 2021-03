Comment regarder le festival Music Lives 2021: diffusez le concert virtuel en direct de n’importe où

Alors que les festivals de musique bondés sont en pause, les festivals de musique virtuels que les fans du monde entier peuvent regarder prennent le relais. Présenté par Live x Live, le festival Music Lives 2021 est diffusé en direct ce week-end uniquement avec plus de 72 heures de performances non-stop pour célébrer la musique mondiale. Ce festival virtuel gratuit présente une programmation de plus de 120 artistes, dont des musiciens comme John Mayer, Nelly, Pitbull, PRETTYMUCH, Wiz Khalifa, 24kGoldn, Zac Brown Band, et plus encore.

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder au flux en direct du festival une fois que le spectacle commence en raison d’une restriction de localisation, nous discuterons de certains de nos VPN préférés pour vous aider à regarder en direct de n’importe où dans les sections ci-dessous.

Source: en direct x en direct

Festival Live x Live Music Lives 2021: quand et où

Le festival Live x Live Music Lives 2021 commence sa diffusion en direct ce vendredi 26 mars à 18 h HE / 15 h HP et se termine le lundi 29 mars. Vous pourrez regarder l’émission en direct sur le site Web Live x Live une fois qu’il commence.

Parfois, ces flux peuvent être bloqués selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Si vous voyez une restriction et que vous ne pouvez pas regarder les performances, vous pouvez utiliser un VPN pour naviguer sur le Web de manière anonyme et déverrouiller l’accès au festival. Il existe une tonne de services VPN bon marché, bien qu’ExpressVPN soit notre préféré.

Comment regarder le concert Live x Live Music Lives en direct de n’importe où

Ce sera certainement l’un des festivals les plus faciles à assister jamais. Le festival Music Lives 2021 sera retransmis en direct pour tous sur le site Live x Live gratuitement. Branchez-vous quand il débutera à 18 h HE le 26 mars et regardez-le en direct à partir de votre appareil préféré. Diffusez les performances depuis votre téléphone, votre tablette, votre téléviseur intelligent, votre ordinateur et partout où vous pouvez accéder au site Web Live x Live.

