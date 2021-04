Comment regarder le Final Four et le Championnat National – .

Il y a eu quelques obstacles sur la route en cours de route, notamment le fait que VCU ait été contraint de renoncer à son match quelques heures avant le pourboire, mais le tournoi de basketball de la division I de la NCAA pour hommes 2021 est presque terminé après l’annulation du tournoi de l’année dernière en raison de la pandémie. Des dizaines de matchs ont été disputés à Indianapolis au cours des deux dernières semaines, et ce samedi, deux affrontements décideront quelles équipes joueront dans le match du championnat national.

Pour ceux d’entre vous qui ont cessé de suivre après que votre équipe ait perdu ou que votre support ait été complètement cassé, les quatre dernières équipes du tournoi NCAA cette année sont Gonzaga, Baylor, Houston et UCLA. Gonzaga était le favori avant même le début du tournoi, mais ils auront les mains pleines avec une équipe de l’UCLA qui a déjà éliminé le Michigan State, BYU, l’Alabama et le Michigan. Pendant ce temps, Baylor et Houston ont eu quelques frayeurs, mais ont joué certains de leurs meilleurs basketball au cours des deux dernières semaines en tant que têtes de série dans leurs régions.

Tout commence le samedi 3 avril, alors que Houston affronte Baylor à partir de 17 h 14 HE sur CBS.

Final Four | Samedi 3 avril

Championnat national | Lundi 5 avril

21 h 20 HE: Équipes à confirmer | CBS

Avant le début des matchs samedi, At the Final Four présenté par Nissan sera diffusé sur CBS de 14 h à 15 h HE avec l’animateur Ernie Johnson et les analystes Charles Barkley, Clark Kellogg et Kenny Smith à ses côtés, avec Seth Davis et Candace Parker sur un ensemble séparé. Après cela, The Final Four Show sera diffusé de 15 h à 15 h HE, avec Greg Gumbel rejoignant l’équipage dans les heures précédant les matchs de demi-finale qui se joueront au Lucas Oil Stadium.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la couverture mur à mur sur CBS menant aux matchs du Final Four:

La couverture avant-match comprendra des histoires avec un contenu en coulisses pour chacune des quatre équipes nationales de demi-finalistes, une analyse d’avant-match, des entretiens avec chacun des quatre entraîneurs en chef, une mise à jour du jeu annonce l’équipe de Jim Nantz, Grant Hill, Bill Raftery et Tracy Wolfson, et plus encore. Parmi les fonctionnalités, il y aura des scènes de chacun des campus des écoles Final Four lors de ce tournoi unique, l’entraîneur-chef de Hill et Duke, Mike Krzyzewski, revenant sur le championnat national de Duke en 1991 à Indianapolis il y a 30 ans, le célèbre discours de Robert F.Kennedy après l’assassinat. de Martin Luther King, Jr.le 4 avril 1968 d’Indianapolis, et l’annonce des All-Stars HBCU 2021, y compris le joueur et l’entraîneur de l’année.

Enfin, CBS diffusera Capital One Championship Central à partir de 20h30 HE avant le pronostic lors du match du championnat national le lundi 5 avril. Gumbel, Barkley, Kellogg et Smith seront à nouveau sur place pour nous parler des jeux, et Miley Cyrus interprétera un hommage aux héros de première ligne.

Si vous avez le câble ou un service de télévision sur Internet comme YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling ou AT&T TV, vous avez accès à tous les réseaux qui diffuseront des jeux cette année. Vous pouvez également diffuser des jeux en ligne sur le site Web de la NCAA ou sur votre appareil mobile avec l’application NCAA March Madness Live, mais vous aurez besoin d’une connexion par câble.

