Comment regarder le fondateur d’Amazon Jeff Bezos s’envoler dans l’espace la semaine prochaine • .

La semaine prochaine, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, envisage de réaliser une ambition d’enfance, rendue possible grâce à son statut d’homme parmi les plus riches du monde. Bezos, qui a quitté ses fonctions de PDG d’Amazon ces derniers jours exactement 27 ans après avoir fondé le géant du commerce électronique, dirige également sa propre entreprise spatiale privée, Blue Origin. Et c’est l’un des véhicules de Blue Origin, le New Shepard, qui accueillera le vol spatial de Bezos le 20 juillet, faisant de lui le deuxième milliardaire en l’espace d’une semaine à s’aventurer aux confins de l’espace.

Vol spatial Jeff Bezos – comment regarder

Ce qui se passe : Blue Origin effectuera son 16e vol New Shepard dans l’espace la semaine prochaine. Mais ce sera le premier avec des astronautes à bord.

Vous pouvez suivre sur BlueOrigin.com, qui sera diffusé en direct à partir de 6h30, heure centrale, le 20 juillet. Actuellement, le décollage devrait avoir lieu à 8h00, heure centrale ce jour-là. Et après le lancement, ce site Web organisera également une conférence de presse en direct avec les astronautes.

#NewShepard est lancé le 20 juillet pour #NSFirstHumanFlight. C’est le 16e vol et le premier avec des astronautes à bord. Regardez en direct sur https://t.co/7Y4TherpLr. La couverture commence à 6h30 CDT / 11h30 UTC. pic.twitter.com/hYv68UlCqm – Blue Origin (@blueorigin) 12 juillet 2021

Selon la société, “Le premier site de lancement de Blue Origin se trouve dans un endroit éloigné du désert de l’ouest du Texas et il n’y a pas de zone d’observation publique sur place à proximité du site de lancement”. Le ministère des Transports du Texas fermera une partie de la State Highway 54 adjacente au site de lancement. Les responsables de la sécurité n’autoriseront pas non plus les spectateurs sur la partie fermée de la route pendant le lancement.

Le vol spatial de Bezos, quant à lui, interviendra un peu plus d’une semaine après un voyage similaire d’un autre milliardaire.

Hommes-fusées

Dimanche, le propriétaire de Virgin Galactic, Richard Branson, a emmené l’un des avions spatiaux de son entreprise à environ 80 kilomètres, dans le cadre d’une sorte de projet de démonstration. L’un montrant que sa société pourra éventuellement offrir aux passagers qui peuvent payer un trajet similaire.

Branson et cinq membres d’équipage ont profité de ce qu’il a décrit comme une vue imprenable sur la Terre et ont vécu quelques minutes d’apesanteur avant de retourner dans l’atmosphère et d’atterrir au Nouveau-Mexique.

Le véhicule qui rend possible le vol spatial de Bezos, quant à lui, est plutôt une fusée traditionnelle. Il se lancera verticalement, avec une capsule qui finira par se détacher et revenir sur Terre via un parachute. Tandis que la plus grande fusée d’appoint, quant à elle, revient pour un atterrissage vertical. En ce qui concerne le voyage de Bezos lui-même, il a clairement indiqué à de nombreuses reprises que sa vision – comme celle d’autres milliardaires, dont Elon Musk – est que l’humanité soit à terme multiplanétaire.

“Nous allons construire une route vers l’espace”, a déclaré Bezos lors d’une présentation en 2019. “Et puis des choses incroyables se produiront.”

De plus, il y a une urgence à tout cela. Poussé en partie par la hausse du coût de l’énergie. “Nous allons manquer d’énergie”, a déclaré Bezos à l’époque. « C’est juste de l’arithmétique. Cela va arriver.

