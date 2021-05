Comment regarder le grand week-end de Radio 1 alors que le festival devient virtuel .

Le Big Weekend virtuel de Radio 1 devrait toujours être énorme (Photo: .)

Le Big Weekend de BBC Radio 1 est toujours un moment fort du calendrier des festivals de musique d’été et bien qu’il ne se déroule peut-être pas en personne cette année, il y a encore beaucoup de bonne musique à apprécier virtuellement.

Le festival de musique, géré par BBC Radio 1, a lieu depuis le début des années 2000, mais l’émission de l’année dernière a été forcée d’être annulée en raison de la pandémie de coronavirus, un événement virtuel plus petit se produisant à la place.

Le spectacle de cette année est également présenté virtuellement, avec des sets nouvellement enregistrés de certains artistes et une célébration de certaines des plus grandes performances du Big Weekend des années passées à rejouer.

Ed Sheeran et Coldplay devraient faire la une du Big Weekend de cette année avec de toutes nouvelles performances enregistrées spécialement pour l’émission de ce week-end, ainsi qu’un programme chargé d’autres stars.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Big Weekend 2021 de Radio 1.

A quelle heure commence le Big Weekend de Radio 1 ?

Coldplay est l’une des têtes d’affiche (Photo : Dave Meyers/ Pilar Zeta)

Le grand week-end de Radio 1 se déroulera pour la première fois sur quatre jours, débutant à 18 heures le vendredi 28 mai et se poursuivant jusqu’au lundi 31 mai.

Comment regarder le grand week-end de Radio 1 en ligne

Les performances seront diffusées sur BBC Radio 1 avec des ensembles complets ensuite disponibles sur BBC Sounds, ainsi qu’une sélection du week-end disponible sur les chaînes BBC iPlayer et YouTube de Radio 1.

Il y aura également un flux spécial sur BBC iPlayer avec des performances sélectionnées et des interviews d’artistes du samedi au lundi, ainsi qu’une émission phare animée par Greg James sur BBC iPlayer à partir de dimanche.

La programmation du Big Weekend de Radio 1 : d’Ed Sheeran à Coldplay

La scène principale verra de toutes nouvelles performances d’Ed Sheeran, Coldplay, Jorja Smith, AJ Tracey, Royal Blood, Mabel Wolf Alice, Celeste, London Grammar et Anne-Marie.

Plus : Ed Sheeran



La scène de danse sera animée par Eric Prydz et comprendra également de nouveaux sets de Bicep, Floorplan, Honey Dijon, Logic1000, Michael Bibi, Patrick Topping, Paul Woolford, Solomun et The Blessed Madonna.

Il y aura également des répétitions de décors incroyables des années passées, notamment Billie Eilish, Ariana Grande, Harry Styles et plus encore.

