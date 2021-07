Comment regarder le hockey aux Jeux olympiques 2020 : dates clés, diffusion en direct gratuite et plus encore

Avez-vous déjà vu un sport et su instantanément que vous n’êtes pas fait pour ça ? Le hockey sur gazon peut avoir cet effet sur les gens, et c’est aussi pourquoi c’est si captivant à regarder ! Lisez la suite pour voir comment regarder une diffusion en direct de hockey des Jeux olympiques à Tokyo en 2021 avec des options gratuites, des plateformes de streaming et des dates répertoriées ci-dessous.

De 1928 à 1960, les équipes de hockey indiennes ont dominé le sport – leurs six médailles d’or consécutives en sont un témoignage impressionnant. Mais au cours des 40 dernières années, ils n’ont obtenu aucune médaille olympique. Les fans espèrent que cela changera sous le nouveau capitaine, Manpreet Singh, qui a été nommé joueur FIH de l’année en 2019.

Les pays les plus performants ces derniers temps sont l’Allemagne et les Pays-Bas. Et la montée constante de l’Argentine se poursuit, en particulier avec sa victoire historique aux Jeux olympiques de 2016, où elle est devenue la première équipe masculine sud-américaine à remporter l’or dans ce sport.

Mais l’équipe qui va illuminer la compétition, c’est la Belgique. L’équipe masculine est actuellement championne du monde, et les dépasser ne sera pas facile pour les autres prétendants.

Du côté des femmes, gardez un œil sur les Pays-Bas, qui ont perdu leur troisième médaille d’or consécutive aux Jeux olympiques de Rio contre la Grande-Bretagne. Les Pays-Bas ont égalé le score mais ont perdu en fusillade, vous pouvez donc imaginer qu’ils seront de retour avec une conduite phénoménale cette fois.

Vous vous demandez où regarder le hockey aux Jeux olympiques de 2020 ? Nous couvrirons cela dans cet article et passerons également en revue certaines des dates clés de l’événement. Pour en savoir plus sur les autres jeux, lisez notre article complet sur la diffusion en direct des Jeux olympiques.

– Match pour la médaille de bronze hommes: mercredi 4 août à partir de 21h30 HE / jeudi 5 août à partir de 10h30 JST / 2h30 BST

– Match pour la médaille d’or hommes: Jeudi 5 août à partir de 19h JST / 11h BST / 6h HE

– Match pour la médaille de bronze femmes: jeudi 5 août à partir de 21h30 HE / vendredi 6 août à partir de 10h30 JST / 2h30 BST

– Match pour la médaille d’or féminin: vendredi 6 août à partir de 19h JST / 11h BST / 6h HE

Diffusion gratuite en direct des Jeux olympiques de hockey

L’un des événements sportifs les plus regardés au monde, les Jeux olympiques sont couverts par des diffuseurs du monde entier. Alors que la chaîne des Jeux olympiques diffusera les faits saillants, ce sont les diffuseurs nationaux régionaux qui auront l’intégralité des images.

Par exemple, ceux du Royaume-Uni peuvent obtenir toute l’action via le service gratuit de la BBC sur BBC iPlayer. Il en va de même pour l’Australie avec Channel 7 (ou 7plus en ligne). L’Irlande a RTE pour sa couverture gratuite, la France a TF1 et de nombreux autres pays sont dans un endroit similaire avec une couverture gratuite.

Nous avons plus d’informations sur les flux mondiaux des Jeux olympiques ci-dessous.

Comment regarder vos Jeux olympiques en direct à l’étranger

Bien que vous puissiez regarder une diffusion en direct des Jeux olympiques de la grande majorité des pays, vous pouvez rencontrer des difficultés si vous essayez de vous connecter à votre plate-forme de streaming habituelle à l’étranger.

C’est parce que les plateformes de streaming ont tendance à géo-bloquer leur contenu, vous arrêtant lorsque vous êtes à l’étranger. Heureusement, il existe un moyen très simple de résoudre ce problème – en utilisant un VPN.

Téléchargez l’un des meilleurs services VPN et vous pourrez outrepasser ces blocages géographiques et regarder les Jeux olympiques comme si vous étiez de retour chez vous. Cela vous évite d’avoir à traquer un flux louche pendant que vous êtes en vacances.

Utilisez un VPN pour regarder les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de n’importe où

Diffusion en direct GRATUITE des Jeux olympiques de hockey au Royaume-Uni

Comme mentionné ci-dessus, la BBC offre une couverture gratuite des Jeux olympiques de Tokyo aux résidents britanniques. Les chaînes BBC One et Two diffuseront plus de 350 heures de séquences en direct des Jeux olympiques. Pour les téléspectateurs en ligne, il y a le BBC iPlayer.

Les autres options de streaming au Royaume-Uni sont Discovery+ et Eurosport. Leurs plans d’abonnement coûtent respectivement 4,99 £/mois et 6,99 £/mois. Outre les appareils Android et iOS habituels, ces plates-formes sont accessibles sur Fire TV, PS5, Chromecast et d’autres appareils.

Pour ceux qui ne sont pas au Royaume-Uni pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, vous pouvez compter sur un VPN pour regarder tous les matchs en direct.

Comment regarder le hockey olympique aux États-Unis avec et sans câble

NBC détient les droits de diffusion des Jeux olympiques de Tokyo 2020 aux États-Unis. Si vous avez le câble, vous trouverez tous les événements diffusés sur les chaînes NBC. Les utilisateurs du câble NBC auront également la possibilité de regarder les jeux en ligne via le service de streaming de NBC.

Pour ceux qui n’ont pas de câble, vous devrez vous inscrire à un service de streaming doté de la chaîne NBC. Il existe de nombreuses options, notamment Peacock TV, fuboTV, YouTube TV, Sling TV et autres.

L’une des meilleures options serait le forfait bleu de Sling TV. Cela coûte 35 $ par mois et est fourni avec NBCSN, mais il offre fréquemment des remises spéciales.

À 4,99 $/mois, Peacock TV est une alternative abordable et offre un essai gratuit d’une semaine. fuboTV propose également un essai gratuit d’une semaine, mais il coûte 64,99 $/mois.

Vous pouvez utiliser iOS, Android, le navigateur Google Chrome, Samsung TV et d’autres appareils pour accéder à ces plates-formes.

Comment regarder le hockey olympique au Canada

Quatre diffuseurs canadiens diffusent les Jeux olympiques de 2020 : CBC, TSN, Sportsnet et TLN. Les abonnés au câble peuvent regarder les événements via l’un de ces canaux.

Si vous n’utilisez pas le câble, vous devrez vous abonner aux plateformes de diffusion en ligne de CBC, TSN ou Sportsnet pour voir les matchs. Alors que les services de streaming de TSN et Sportsnet vous obligeront à débourser 19,99 CAD/mois, CBC propose un streaming gratuit. TLN n’a pas de service de streaming pour le moment.

Comment diffuser en direct le hockey aux Jeux olympiques GRATUITEMENT en Australie

Channel 7 détient les droits exclusifs de diffusion des Jeux olympiques de Tokyo en Australie et diffuse les jeux gratuitement. Les utilisateurs du câble peuvent voir les événements sur 7Mate et 7Two. Les coupe-câbles peuvent essayer le service de streaming de Channel 7—7plus. Il fonctionne sur iOS, Android, les navigateurs Web, les téléviseurs Sony et d’autres appareils.

Hors du pays lors de la diffusion des Jeux olympiques de hockey ? Aucun problème. Utilisez simplement un VPN pour vous connecter comme si vous étiez de retour chez vous en Australie.

Plus de diffuseurs des Jeux olympiques de 2020 dans le monde

Vous ne vivez dans aucun des pays énumérés ci-dessus ? Ne vous inquiétez pas, les Jeux olympiques peuvent être regardés dans la grande majorité des pays du monde. Alors que certains pays n’auront pas d’options de visualisation gratuites ou autant de choix, vous devriez avoir une option disponible dans votre région.

Sans surprise, la liste des plateformes de visionnage est très longue mais heureusement, il existe une page Wikipédia dédiée avec toutes les différentes chaînes diffusant les Jeux olympiques.

