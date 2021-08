Comment regarder le lancement du vaisseau Starliner de Boeing vers l’ISS cette semaine ⋆ .

Une fusée Atlas V de United Launch Alliance avec le vaisseau spatial CST-100 Starliner de Boeing sur la rampe de lancement du Space Launch Complex 41. (Crédits : NASA/Joel Kowsky)

Le géant américain de l’aérospatiale Boeing va tenter cette semaine une mission sans équipage vers la Station spatiale internationale (ISS) à l’aide de son vaisseau spatial Starliner.

Il s’agit du deuxième essai du Starliner après le premier échec en 2019.

La capsule CST-100 Starliner transportera des fournitures et des équipements de test jusqu’à la station spatiale, mais l’objectif principal de la mission sera de démontrer que le vaisseau spatial peut lancer, s’amarrer, rentrer dans l’atmosphère terrestre et effectuer un atterrissage dans le désert en toute sécurité.

La Nasa a travaillé avec Boeing sur la capsule au cours des 18 derniers mois et l’agence spatiale américaine assurera la couverture de la mission au fur et à mesure qu’elle se déroulera.

Le décollage était initialement prévu pour le 30 juillet, mais a été retardé jusqu’au mardi 3 août.

Il se déroulera au Kennedy Space Center de Cap Canaveral en Floride.

À l’heure actuelle, le lancement est prévu à 13h20, heure locale, ce qui correspond à 18h20 ici au Royaume-Uni.

Environ 30 minutes après le lancement, Starliner effectuera sa gravure d’insertion orbitale pour commencer son voyage d’une journée vers la station spatiale.

Le vaisseau spatial devrait s’amarrer à l’ISS à 18h37, heure du Royaume-Uni, le lendemain, le 4 août 2021.

Comment puis-je regarder le lancement de Starliner ?

Cette image de capture d’écran de la télévision de la Nasa capturée le 20 juin 2021 montre l’astronaute américain Shane Kimbrough (à gauche) et l’astronaute de l’ESA (Agence spatiale européenne) Thomas Pesquet (à droite) lors de l’ISS Expedition 65 US Spacewalk (Nasa)

L’ensemble de la mission sera retransmis en direct via les différents canaux de la Nasa.

Vous pouvez le regarder sur la chaîne Web Nasa Television, via l’application Nasa ou sur le site Web de l’agence.

Qu’apporte Starliner à l’ISS ?

Rosie the Rocketeer sera à bord du vaisseau spatial Boeing CST-100 Starliner. (Crédits : PA)

Le vaisseau spatial transportera plus de 400 livres de cargaison de la Nasa et de fournitures d’équipage vers la station spatiale.

Il reviendra sur Terre avec plus de 550 livres de cargaison, y compris les réservoirs réutilisables du système de recharge d’azote et d’oxygène qui fournissent de l’air respirable aux membres d’équipage de la station.

En plus des fournitures et de l’équipement, un mannequin nommé Rosie the Rocketeer voyagera également à bord du vaisseau spatial.

Elle sera attachée dans le siège du commandant de Starliner et son objectif principal sera d’aider à maintenir le centre de gravité du vaisseau spatial.

Pourquoi la mission est-elle si importante ?

Si le vaisseau spatial Starliner de Boeing est un succès, il pourrait devenir un service de taxi vers la station spatiale (Crédits : PA)

Depuis la fin de son programme de navette spatiale en 2011, la Nasa dépend de l’agence spatiale russe Roscosmos pour envoyer ses astronautes dans la station spatiale.

En 2014, la Nasa a attribué des contrats à SpaceX et Boeing pour fournir des services de lancement en équipage à la station spatiale dans le cadre de son programme d’équipage commercial.

Si Starliner est un succès, il deviendra un service de navette en taxi pour les États-Unis, transportant les membres d’équipage et les fournitures vers et depuis la station spatiale.



