Comment regarder le livestream des nominations aux Golden Globes 2022

Alors que l’année tire à sa fin, les 79e nominations annuelles aux Golden Globes la clôturent en beauté.

La Hollywood Foreign Press Association annoncera la liste des nominés pour l’une des plus grandes soirées de la télévision et du cinéma le lundi 13 décembre à 9 h HE / 6 h HP. Les téléspectateurs peuvent se connecter directement au flux en direct depuis le site Web des Golden Globes, ainsi que via les canaux de médias sociaux de la remise des prix, y compris son compte YouTube.

Quant à la cérémonie elle-même, la 79e édition des Golden Globes donnera le coup d’envoi de la nouvelle année le dimanche 9 janvier 2022. Cependant, il y aura quelques changements cette fois-ci. Alors que la soirée importante aura toujours lieu, NBC a précédemment annoncé qu’elle ne retransmettrait pas la cérémonie. La décision est intervenue après que la HFPA a fait face à un contrecoup une fois qu’il a été révélé qu’il n’y avait aucun membre noir au sein de son groupe d’électeurs de 87 membres.

Au cours des huit derniers mois, la HFPA a « complètement remanié ses statuts », a déclaré l’organisation sur son site Web, et a admis sa classe d’électeurs la plus nombreuse et la plus diversifiée à ce jour, qui sont tous des électeurs pour la première fois aux Golden Globes.