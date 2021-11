Comment regarder le maire de Kingstown en ligne de n’importe où

Après le succès de Yellowstone, Paramount Network est de retour avec un tout nouveau thriller policier mettant en vedette Jeremy Renner, Kyle Chandler et Diane Wiest et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le maire de Kingstown en ligne ou à la télévision.

Le maire de Kingstown raconte l’histoire de la famille McLusky qui vit dans la petite ville de Kingstown, dans le Michigan. Comme la fabrication et d’autres industries ont quitté il y a longtemps, il ne reste que des prisons fédérales, d’État et privées.

Mike McLusky (Jeremy Renner) et Mitch McLusky (Kyle Chandler) servent d’intermédiaires entre la police, les criminels, les détenus, les gardiens de prison et les politiciens dans une ville complètement dépendante des prisons et des prisonniers qu’elles contiennent. Le spectacle tire son nom du fait que tout le monde dans la ville appelle Mike McLusky le maire de Kingstown puisqu’il dirige effectivement leur petite ville.

Le maire de Kingstown donnera aux téléspectateurs un regard dur et brutal sur le monde de l’incarcération tout en abordant un certain nombre de thèmes, notamment le racisme systémique, la corruption et les inégalités.

Contrairement à Yellowstone qui est diffusé sur Paramount Network et n’est même pas disponible sur Paramount Plus bien qu’il soit le plus gros succès du réseau, Mayor of Kingstown sera diffusé à la fois sur Paramount Network et Paramount Plus avant de devenir exclusif au service de streaming du réseau après l’épisode deux. Il y aura également un total de dix épisodes dans la première saison de la série.

Que vous soyez fan du travail de Jeremy Renner dans le MCU en tant que Hawkeye ou que vous ayez apprécié Kyle Chandler dans Bloodline de Netflix, nous vous montrerons exactement comment regarder le maire de Kingstown de n’importe où dans le monde.

Maire de Kingstown – Quand et où ?

Le maire de Kingstown fera sa première le dimanche 14 novembre sur Paramount Network et Paramount Plus à 20 h HE/PT. Il y aura un total de 10 épisodes dans la première saison de la série, mais après l’épisode deux, les épisodes restants ne seront diffusés que sur Paramount Plus.

Comment regarder le maire de Kingstown aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder les deux premiers épisodes de Mayor of Kingstown à la télévision, vous pouvez le faire sur Paramount Network à 20 h HE/PT dimanche. Les huit épisodes restants de l’émission (en plus des deux premiers) seront diffusés sur Paramount Plus, donc si vous souhaitez continuer à regarder Mayor of Kingstown, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming pour le faire.

Paramount Plus est disponible pour 4,99 $ par mois avec des publicités limitées ou pour 49,99 $ pour l’année, mais il existe également un plan premium sans publicité disponible pour 9,99 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année. Paramount propose également un essai gratuit de 7 jours au cas où vous souhaiteriez tester le service de streaming par vous-même.

Regardez le maire de Kingstown au Canada

Contrairement aux États-Unis, les téléspectateurs canadiens pourront regarder les 10 épisodes de Mayor of Kingstown sur Paramount Network à 21 h HE/PT. Bien que Paramount Plus soit disponible au Canada, il s’agit en fait d’une nouvelle image de CBS All Access et son offre de contenu élargie, qui, espérons-le, inclura le maire de Kingstown, ne sera disponible que plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

Diffusion en direct du maire de Kingstown au Royaume-Uni

Malheureusement, la date de sortie du maire de Kingstown au Royaume-Uni n’a pas encore été annoncée. Cela signifie que pour regarder l’émission tôt au Royaume-Uni, vous devrez vous procurer un VPN et suivre les étapes énumérées ci-dessous.

Obtenez une diffusion en direct du maire de Kingstown en Australie

Les téléspectateurs australiens pourront regarder Mayor of Kingstown sur Paramount Plus à partir du lundi 15 novembre. Le service de streaming de Paramount a été lancé en Australie en août et coûte 8,99 $ par mois. En plus du maire de Kingstown, les téléspectateurs australiens pourront également regarder Dexter: New Blood sur Paramount Plus.

Regardez le maire de Kingstown de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le maire de Kingstown aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder le nouveau thriller policier lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.