Comment regarder le match aujourd’hui

Jake Paul contre Tyron Woodley

Jake Paul contre Tyron Woodley a lieu aujourd’hui au Rocket Mortgage FieldHouse, dans la ville de Cleveland, dans l’État de l’Ohio. Comment peut-on voir ce combat entre les étoiles ?

Comment regarder Jake Paul vs. Tyron Woodley

La principale option pour profiter du match entre le célèbre youtuber et boxeur contre l’ancienne star de l’UFC est le PPV via Showtime. Mais aussi en Amérique latine, on peut aussi le voir sur ESPN et Space. En Espagne, il n’y a que la possibilité de payer à la séance puisqu’aucune chaîne ou plate-forme ne le retransmettra.

Avis

Les horaires sont les suivants, par pays:

Mexique : 22h30

Chili : 23h30

Colombie : 22h30

Equateur : 22h30

Bolivie : 23h30

Argentine : 00.30 heures (lundi)

Brésil : 00h30 (lundi)

Espagne : 05h30 (lundi)

Paraguay : 23h30

Pérou : 22h30

Vénézuela : 23h30

États-Unis : 23h30 (ET), 22h30 (CT), 21h30 (MT) et 20h30 (PT).

Et aussi l’affiche de combat se présente ainsi :

Jake Paul contre Tyron Woodley : Cruiserweight, 8 tours

Amanda Serrano contre Yamileth Mercado : pour les titres WBC et WBO

Tommy Fury contre Anthony Taylor : catégorie poids mi-lourd

Daniel Dubois contre Joe Cusumano : poids lourd

Ivan Barancyhk contre Montana Love : catégorie super-léger

Charles Conwell contre Lucas Brian Ariel Bastida : catégorie poids moyen

