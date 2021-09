Comment regarder le MotoGP : diffusez en direct chaque Grand Prix 2021 en ligne de n’importe où

in

Le MotoGP en 2021 a été autant de montagnes russes que prévu. Après la pause estivale, nous avions de grands espoirs pour le retour de Marquez, mais une performance mitigée en Styrie combinée aux victoires surprises de Jorge Martin et Brad Binder ont un peu ébranlé les points – même si Quartararo est toujours dominant. Voici comment regarder une diffusion en direct MotoGP où que vous soyez dans le monde, et il existe même des options pour regarder absolument GRATUITEMENT dans certaines régions.

La saison 2020 a vu neuf coureurs différents vainqueurs de courses, dont cinq n’avaient jamais monté sur le podium auparavant. Joan Mir a remporté le titre pour Suzuki malgré une seule course remportée, alors que Covid-19 et une blessure de fin de saison au sextuple champion en titre Marc Marquez ont fait des ravages dans la procédure. Cependant, cette saison, le problème de la pompe au bras de Quartararo, la séquence de deux victoires consécutives de Jack Miller après cinq ans sans et Zarco flottant autour du sommet sont de bon augure pour un retour à la normalité sérieusement divertissant – si nous pouvions jamais appeler le MotoGP « normal », c’est-à-dire.

Et, bien sûr, un dernier mot sur la perte tragique de la star de Moto3 Jason Dupasquier – vous nous manquerez beaucoup.

Ducati est le champion en titre des constructeurs, grâce à Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, bien que Dovizioso se soit depuis éloigné de l’équipe et pourrait bien hanter ses anciens collègues.

La cause de Ducati a certainement été aidée par une pénalité de 50 points pour Yamaha, qui avait dans son coin une paire de pilotes triplement vainqueurs du Grand Prix, à savoir Fabio Quartararo et Franco Morbidelli. Miguel Oliveira de Red Bull a également remporté plusieurs courses, mais n’a pas pu battre Mir pour sa régularité.

Après que les courses de 2020 aient dû être limitées à l’Europe – en grande partie à l’Espagne – le MotoGP est à nouveau mondial, signalant un retour au calendrier pour le circuit bien-aimé du Grand Prix de Phillip Island, bien qu’il soit tout aussi formidable d’accueillir à nouveau Assen et la cathédrale de la vitesse elle-même, Mugello.

Prêt pour chaque tour ébouriffant? Suivez notre guide pendant que nous expliquons comment obtenir une diffusion en direct MotoGP 2021 de n’importe où.

Comment regarder le MotoGP depuis l’extérieur de votre pays

Si vous vous trouvez à l’étranger pendant la saison MotoGP 2021, vous découvrirez probablement que vous ne pouvez pas accéder à votre couverture habituelle comme vous le feriez chez vous (par exemple, les Australiens ne pourront pas profiter de leur couverture gratuite du réseau 10). Ce n’est pas nécessairement une cause d’alarme, mais plutôt le résultat d’un blocage géographique – mieux compris comme des frontières numériques qui restreignent certains services et contenus à certaines parties du monde.

Heureusement, il existe un moyen pratique de contourner cela sous la forme d’un VPN. Il s’agit d’un logiciel astucieux qui vous permet de contourner ces frontières numériques, vous permettant ainsi de faire le tour du monde et d’accéder toujours à votre flux en direct MotoGP préféré. C’est une solution de contournement tout à fait légale, très abordable et très facile à utiliser – permettez-nous d’en expliquer plus.

Utilisez un VPN pour regarder une diffusion en direct MotoGP 2021 de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

28 mars : MotoGP Qatar – remporté par Maverick Viñales 4 avril : MotoGP Doha – remporté par Fabio Quartararo 18 avril : MotoGP Portugal – remporté par Fabio Quartararo 2 mai : MotoGP Espagne – remporté par Jack Miller 16 mai : MotoGP France – remporté par Jack Miller 30 mai : MotoGP Italie – Gagné par Fabio Quartararo 6 juin : MotoGP Catalunya – Gagné par Miguel Oliveira 20 juin : MotoGP Allemagne – Gagné par Marc Marquez 27 juin : MotoGP Pays-Bas – Gagné par Fabio Quartararo 8 août : MotoGP Autriche (Styrie) – Gagné par Jorge Martin 15 août : MotoGP Autriche – Gagné par Brad Binder29 août : MotoGP Grande-Bretagne12 septembre : MotoGP Aragon19 septembre : MotoGP Saint-Marin octobre 3 : MotoGP USA17 octobre : MotoGP Thaïlande 24 octobre : MotoGP Malaisie7 novembre : MotoGP Portugal14 novembre : MotoGP Espagne

Comment regarder une diffusion en direct MotoGP au Royaume-Uni

Une fois de plus, BT Sport diffusera toute l’action MotoGP cette année en direct à la télévision, généralement sur BT Sport 2.

N’oubliez pas que BT propose désormais un nouveau pass sportif mensuel de 25 £, vous pouvez donc profiter de tous les bienfaits de BT Sport sans engagement à long terme.

L’application BT Sport permettra aux abonnés de regarder le MotoGP sur n’importe quel nombre d’appareils, y compris les mobiles, les tablettes, les consoles et les téléviseurs intelligents.

Si vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder le MotoGP comme vous le feriez à la maison, ne vous inquiétez pas des blocages géographiques sur votre compte – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Comment regarder une diffusion en direct MotoGP aux États-Unis

Pour les fans de MotoGP basés aux États-Unis, ce sont NBC et NBC Sports Network (NBCSN) qui diffusent les courses cette saison, bien que seuls cinq GP soient diffusés en direct, le reste étant diffusé en différé.

Si vous avez le câble, cela signifie que vous êtes prêt et que vous pourrez également regarder le MotoGP en ligne via le site Web de NBC Sports – il vous suffit de vous connecter avec les détails de votre fournisseur de télévision.

Si vous n’avez pas de câble, vous aurez besoin d’un service de streaming over-the-top – essayez un Essai gratuit de FuboTV aujourd’hui, car il inclut la chaîne et peut être annulé sans poser de questions si cela ne vous convient pas.

Vous êtes hors des États-Unis et souhaitez regarder votre couverture à domicile ? Pas de soucis – utilisez simplement un VPN comme décrit ci-dessus.

Comment obtenir une diffusion en direct MotoGP en Australie

Vous avez de la chance, Australie, car chaque course MotoGP de la saison 2020 devrait être diffusée sur les chaînes gratuites du réseau 10, mais si vous êtes déjà abonné à la télévision payante, vous pouvez également vous connecter sur Fox Sports.

C’est bien! Cependant, quiconque regarde plus que le MotoGP peut envisager un service qui leur offre non seulement des courses de motos, mais un large éventail de couvertures sportives…

Kayo Sports est un service de streaming de grande valeur qui donne accès à toutes les courses MotoGP, ainsi qu’à F1, AFL, NRL, Super Rugby AOT, cricket et bien plus encore. Pratique si vous ne voulez pas vous lancer dans la Fox.

Mieux encore, Kayo offre un essai GRATUIT de deux semaines !

Après cela, le forfait Kayo Sports Basic coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils. Le service propose également un forfait Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

N’oubliez pas que vous pouvez également emporter votre couverture à l’étranger. Pour ceux qui souhaitent regarder des émissions sportives à domicile depuis l’étranger, un bon VPN est la solution.

Comment regarder le MotoGP en ligne : diffusion en direct en Nouvelle-Zélande

Les fans de MotoGP basés en Nouvelle-Zélande doivent se brancher sur Spark Sport pour la saison 2021. Cela coûte 19,99 $ par mois, mais si vous voulez juste assister à une course gratuitement, vous avez de la chance, car il y a un essai gratuit de 7 jours.

Une fois ce délai expiré, vous bénéficierez d’une couverture pour le prix raisonnable de 24,99 $ par mois. En plus de l’action MotoGP, vous obtenez également une multitude de matchs de cricket des Black Caps et d’Angleterre, de l’action de basket-ball NBA des États-Unis, de la F1 et du football EPL.

Spark Sport est disponible via les navigateurs Web sur votre PC ou Mac, ainsi que sur les appareils mobiles Apple et Android, Chromecast, Apple TV, certains téléviseurs Samsung, Sony, Panasonic et LG et certains streamers Freeview.

Si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez vous connecter pour regarder votre abonnement, vous pouvez le faire en utilisant l’une de nos meilleures recommandations VPN.

(Crédit image : MOHD RASFAN/. via .)

Qu’est-ce que le MotoGP ?

Nouveau dans le sport ? Permettez-nous de vous mettre au courant du MotoGP.

La compétition existe depuis 1949, ce qui en fait le plus ancien championnat de sport automobile au monde. L’événement parcourt généralement le monde avec 19 courses réparties dans 15 pays et plusieurs continents – bien que, comme nous l’avons déjà dit, la saison 2020 était un peu différente en raison du coronavirus et il y avait beaucoup moins de courses.

Une épreuve Grand Prix se déroule sur trois jours, les deux premiers jours étant consacrés aux essais libres et aux courses qualificatives, et le Grand Prix lui-même se déroulant le dimanche.

Le MotoGP est le summum absolu des courses de motos et tous les grands constructeurs y participent, y compris Aprilia, Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha et KTM. Toutes les machines de cette classe plafonnent à 1 000 cm3, mais c’est plus que suffisant pour ces machines monstres finement réglées, ce qui était clair lorsque le record de vitesse de pointe a été établi en 2018 à 221,5 mph.

Juste en dessous du MotoGP se trouve Moto2, pour les moteurs 600cc et Moto3 pour les moteurs 250cc, qui ont tous deux un âge minimum de 16 ans (les pilotes MotoGP doivent avoir au moins 18 ans pour se qualifier), agissant comme une ligne d’alimentation pour les nouveaux pilotes . Il y a aussi maintenant une compétition MotoE pour les courses de motos électriques.

Le MotoGP 2021 est la 73e édition du championnat et fait suite à l’événement de l’année dernière où Joan Mir de Suzuki a pris la première place, suivi de Morbidelli de Yamaha et Rins de Suzuki en troisième.

