Comment regarder le nouveau film CODA sur Apple TV+

Le film indépendant CODA a fait des vagues au Sundance 2021 plus tôt cette année, balayant le festival et remportant les prix du grand jury et du public. Apple a rapidement récupéré les droits du film et il fait ses débuts aujourd’hui dans les salles et sur Apple TV + à partir du vendredi 13 août.

L’intrigue de CODA est centrée sur Ruby, interprétée par Emilia Jones, qui est la seule personne entendante de sa famille. Tous les rôles de sourds dans le film sont joués par des acteurs sourds, dont la lauréate d’un Oscar Marlee Matlin.

En tant qu’enfant d’adultes sourds, elle est devenue l’interprète de facto des parents, ce qui conduit à des scènes très amusantes dans le film, notamment Ruby devant relayer le diagnostic embarrassant d’un médecin à ses parents via la langue des signes. CODA suit Ruby alors qu’elle développe une passion et une ambition professionnelle pour la musique. Doit-elle rompre avec la cellule familiale pour poursuivre sa carrière ? Découvrez-le dans ce film de deux heures à la fois réconfortant, drôle et triste.

CODA est présenté en avant-première dans un nombre limité de cinémas à travers le monde, donc si vous voulez le voir dans un cinéma, c’est maintenant votre chance. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, CODA sera projeté avec des sous-titres ouverts, ce qui en fait le premier film en salle à présenter des sous-titres gravés accessibles à tous.

Si vous ne pouvez pas assister à une projection en direct, ou si vous souhaitez simplement la revoir, vous pouvez la regarder sur Apple TV+ à partir du 13 août. Alors comment la regarder ?

Comment regarder CODA sur Apple TV+

Cliquez ici pour vous inscrire à Apple TV+, si vous utilisez le service de streaming d’Apple pour la première fois. Apple TV+ propose un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux abonnés, qui se renouvelle au prix standard de 4,99 $ par an. Ensuite, vous pouvez regarder des émissions de télévision et des films originaux Apple TV+ sans frais supplémentaires. Regardez Apple TV+ via l’application Apple TV, disponible sur iPhone, iPad, Amazon Fire TV, Roku, Xbox, PlayStation, téléviseurs intelligents et plus encore. Si vous n’avez pas d’appareil de streaming compatible, vous pouvez regarder sur le Web à l’adresse tv.apple.com. L’interface TV+ est assez basique. Faites défiler jusqu’à Longs métrages, sélectionnez CODA et appuyez sur Lecture pour commencer à regarder. Tout le contenu original Apple TV+ est inclus dans votre abonnement sans achat supplémentaire nécessaire.

Sur la plupart des plateformes, Apple TV+ mémorise votre place et vous permet de continuer à regarder si vous revenez plus tard. Remarque : cette fonctionnalité n’est pas disponible sur l’application ou le site Web Mac.

Sur Apple TV+, CODA inclura des options de sous-titres en 36 langues. Consultez ce didacticiel sur la façon de régler les sous-titres dans l’application Apple TV sur les téléviseurs intelligents et les boîtiers de diffusion en continu. Et lorsque vous avez terminé CODA, découvrez ce que Apple TV+ a à offrir d’autre avec notre guide complet de streaming Apple TV+.

