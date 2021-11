Comment regarder le nouveau film de Tom Hanks sur Apple TV

Apple a sorti aujourd’hui son dernier film original à gros budget : Finch avec Tom Hanks est désormais disponible sur Apple TV+.

Finch était initialement prévu pour une sortie en salles par Universal, mais la pandémie de coronavirus a bouleversé son calendrier et le film a été vendu à Apple en exclusivité. Alors, comment regardez-vous le nouveau film de Tom Hanks sur Apple TV ?

Apple TV+ est le service de streaming d’Apple. Son émission la plus populaire à ce jour est la comédie Ted Lasso. Cependant, le service continue d’élargir sa sélection de contenu avec près de 100 émissions de télévision et films originaux et exclusifs désormais disponibles à regarder.

Parmi la sélection de films actuelle d’Apple TV+, le titre le plus populaire est en fait un autre film de Tom Hanks, le drame de guerre sous-marine Greyhound, sorti l’année dernière. Le film a rapporté des records pour Apple TV + et la société espère sûrement que Finch fera de même, avec le tirage au sort de Tom Hanks en tête.

De quoi parle Finch ?

Dans un cadre post-apocalyptique, le personnage principal Finch (joué par Hanks) est l’un des derniers humains restants sur terre, avec seulement son chien pour compagnie. Finch est un inventeur prolifique et vit dans un bunker depuis près d’une décennie. Il ne veut pas laisser son chien seul quand il meurt, alors il entreprend de construire un robot – joué par Caleb Landry Janes – pour s’occuper de lui quand il est parti. Le film suit le trio alors qu’ils développent un lien et font face aux périls de l’Ouest américain apparemment désert.

Où regarder Finch ?

Finch est exclusivement disponible sur Apple TV+, qui peut être consulté via l’application Apple TV. Vous pouvez obtenir l’application Apple TV sur les appareils Apple, ainsi que sur des plates-formes tierces, notamment Amazon Fire TV, les clés de streaming Roku, les téléviseurs intelligents, la Xbox, la PlayStation et plus encore.

Pour les utilisateurs d’Android et de PC, vous pouvez également regarder via un navigateur Web sur tv.apple.com.

Comment regarder Finch ?

Inscrivez-vous à Apple TV+ si vous n’avez pas encore de compte. Un essai gratuit de 7 jours est disponible pour les nouveaux abonnés. Ouvrez l’application Apple TV et sélectionnez l’onglet ‘Originals’ tv+. Faites défiler jusqu’à la catégorie Longs métrages et appuyez sur « Finch » pour commencer à regarder.

Finch est diffusé exclusivement sur Apple TV + et a une diffusion théâtrale limitée. Il est possible qu’une sortie de disque se produise plus tard, peut-être dans environ un an. Comme Apple TV+ ne coûte que 4,99 $ par mois, c’est à peu près la même chose qu’une location de film unique, donc si vous voulez juste regarder Finch et rien d’autre, vous pouvez simplement vous inscrire, profiter du film, puis annuler le service.

Quoi d’autre est disponible sur Apple TV+ ?

Consultez notre guide complet de streaming Apple TV+ pour voir tout ce que Apple TV+ a à offrir, des drames aux comédies en passant par les documentaires et les émissions pour enfants. Tous les originaux Apple sont inclus dans votre abonnement mensuel sans frais supplémentaires.

En plus de Finch, les nouvelles premières cette semaine incluent Dr. Brain, la dernière saison de Dickinson et Hello Jack !. La semaine prochaine, Apple lancera la série limitée très attendue The Shrink Next Door, avec Will Ferrell et Paul Rudd.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :