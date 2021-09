Comment regarder le nouveau film d’horreur Malignant en ligne

Le créateur de The Conjuring Universe James Wan revient à ses racines avec un nouveau thriller d’horreur original et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Malignant en ligne.

Malignant raconte l’histoire d’une femme nommée Madison (Annabelle Wallis) qui est paralysée par des visions choquantes de meurtres macabres. Cependant, son tourment devient encore pire lorsqu’elle se rend compte que ces rêves éveillés de meurtres se déroulent en réalité dans la vraie vie.

Avant d’être adopté comme un enfant, Madison a traversé quelque chose de terrible et a créé un ami imaginaire nommé Gabriel comme mécanisme d’adaptation pour survivre. Maintenant adulte avec sa propre famille, ses visions et Gabriel sont revenus la hanter une fois de plus.

Alors que Malignant devait initialement sortir en août de l’année dernière, la sortie du film a fini par être repoussée. Maintenant, grâce à l’accord de Warner Bros avec HBO, le film arrive sur HBO Max le même jour qu’il devrait sortir en salles. Tout comme avec Mortal Kombat et Space Jam: A New Legacy, Malignant sera disponible en streaming gratuitement sur HBO Max pendant 31 jours avant de quitter le service de streaming.

Que vous soyez un grand fan de films d’horreur ou des précédents travaux de Wan sur les franchises Saw et Insidious, nous vous montrerons comment regarder Malignant en ligne depuis n’importe où dans le monde.

Malin – Quand et où ?

Le dernier film d’horreur de James Wan Malignant sera présenté en première dans les salles de cinéma et sur HBO Max aux États-Unis le vendredi 10 septembre. Contrairement à d’autres services de streaming, vous n’aurez rien à payer de plus pour regarder Malignant sur HBO Max.

Diffusion en direct de Malignant aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder Malignant en ligne, vous devez être abonné à HBO Max pour le faire. Bien qu’il existe un forfait moins cher avec des publicités pour 9,99 $ par mois, vous devrez vous abonner au forfait sans publicité du service pour 14,99 $ par mois pour regarder le film en ligne. Un abonnement HBO Max sans publicité vous permettra de regarder Malignant en ligne, mais vous aurez également accès à la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme Succession, Mare of Easttown et Westworld ainsi que Space Jam: A New Legacy et d’autres films. Cependant, le service vous permet également de regarder un certain nombre d’émissions populaires qui ne sont pas sur HBO, telles que Friends et même Rick et Morty.

Comment regarder Malignant au Royaume-Uni et au Canada

Comme HBO Max n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, les fans de films d’horreur au Royaume-Uni et au Canada devront se rendre au cinéma pour regarder Malignant. Malheureusement, en raison de l’accord existant entre Sky et HBO, le service de streaming ne sera pas disponible au Royaume-Uni de sitôt alors que la plupart, mais pas tout, le contenu de HBO Max est actuellement disponible sur le service de streaming canadien Crave.

