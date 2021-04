Comment regarder le nouveau film Mortal Kombat en ligne de n’importe où

Cela fait plus de 25 ans que les fans de la série de jeux de combat des années 90 ont pu voir Johnny Cage, Sonya Blade, Raiden, Sub-Zero et tous leurs personnages préférés sur grand écran, mais ils reviendront maintenant sous le nom de Warner Bros. . a redémarré la franchise et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le nouveau film Mortal Kombat en ligne.

Lorsque Mortal Kombat a fait ses débuts en salles en 1995, le film a été un grand succès et une trilogie était prévue. Cependant, à la suite de la sortie de sa suite, Mortal Kombat: Annihilation, le troisième film a été annulé et les fans de la série ont été laissés dans le noir quant à savoir s’ils reverraient ou non un autre film Mortal Kombat.

Mettant en vedette une histoire d’Oren Uziel et de Greg Russo, le redémarrage de Mortal Kombat est le premier long métrage du réalisateur australien Simon McQuoid. Le film sortira en salles et sur HBO Max à partir du vendredi 23 avril aux États-Unis.Cependant, il convient de noter qu’il ne sera disponible pour regarder sur le service de streaming de HBO que pendant 31 jours après sa sortie, alors regardez-le pendant que vous le pouvez.

Le redémarrage de Mortal Kombat raconte l’histoire du combattant MMA Cole Young qui est chassé par le meilleur guerrier de l’empereur Shang Tsung d’Outworld, Sub Zero. Alors que Cole craint pour la vie de sa famille, il parle avec le major des forces spéciales Jax qui porte le même dragon sur sa poitrine que lui. Jax dit à Cole de chercher Sonya Blade et il se retrouve bientôt au temple de Lord Raiden.

Alors que Raiden accorde le sanctuaire à tous ceux qui portent la marque du dragon, Cole reste dans son temple où il s’entraîne avec les guerriers Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano. Ensemble, ils s’entraînent en préparation pour le tournoi Deathmatch connu sous le nom de “Mortal Kombat”. Cependant, non seulement la vie des plus grands champions de la Terre est en jeu, mais l’univers l’est aussi.

Que vous ayez grandi en jouant au jeu de combat sur Super Nintendo ou Sega Genesis ou que vous souhaitiez simplement voir des morts horribles, nous vous montrerons comment regarder le nouveau film Mortal Kombat de n’importe où dans le monde.

Mortal Kombat: Quand et où?

Le nouveau film Mortal Kombat de Warner Bros.sera disponible en streaming en ligne le vendredi 23 avril sur HBO Max aux États-Unis.Le film classé R sera disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés de HBO Max et il a une durée d’une heure. et cinquante minutes.

Comment regarder Mortal Kombat aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder le nouveau film Mortal Kombat, vous devrez être abonné à HBO Max pour le faire. Mortal Kombat sera disponible sans frais supplémentaires pour tous les abonnés de HBO Max à partir du vendredi 23 avril et le film restera sur le service de streaming pendant 31 jours.

L’inscription à HBO Max vous coûtera 14,99 $ par mois, mais pour le prix, vous aurez accès à la programmation originale de HBO, y compris des émissions comme The Nevers, Barry, The Flight Attendant, Westworld ainsi que Justice League de Zack Snyder, Godzilla vs Kong et autres films. Le service vous permettra également de regarder un certain nombre d’émissions populaires qui ne sont pas sur HBO, telles que Friends et même Rick et Morty.

HBO Max propose actuellement un essai gratuit de 7 jours si vous souhaitez tester le service par vous-même pour regarder Mortal Kombat.

Écoutez Mortal Kombat au Canada

Malheureusement pour les fans de Mortal Kombat au Canada, le nouveau film ne sera disponible en streaming qu’en ligne après sa sortie en salles. Cela signifie que vous pourrez regarder Mortal Kombat sur le service de streaming Crave une fois qu’il aura été diffusé dans les salles.

Crave coûte 9,99 $ par mois et bien que vous puissiez vous inscrire via votre fournisseur de câble, vous inscrire directement via Crave vous donnera une semaine gratuite. Votre abonnement vous donne également accès à Crave Originals et vous pouvez regarder du contenu sur une variété d’appareils, notamment PC, Mac, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Samsung SmartTV, Chromecast et mobile.

Obtenez un flux Mortal Kombat au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques pourront louer le nouveau film Mortal Kombat sur Amazon Prime Video en tant qu’achat en vue à la demande (VOD) à partir du vendredi 23 avril. La location du film vous coûtera 15,99 £ et vous pourrez regarder Mortal Kombat pendant 48 heures après avoir appuyé sur play pour la première fois.

