Comment regarder le nouveau film « Swan Song » sur Apple TV+, avec Mahershala Ali

Aujourd’hui, Apple TV+ a présenté en avant-première son dernier long métrage original : « Swan Song ». Le futur film de science-fiction met en vedette Mahershala Ali dans le rôle principal, en tant qu’homme atteint d’une maladie en phase terminale qui a la chance de prolonger son existence grâce à un clone parfait de lui-même. Naomie Harris, Awkwafina et Glenn Close complètent le casting.

Swan Song tourne autour du personnage de Mahershala Ali, le graphiste Cameron. Le film commence avec Cameron satisfait de sa vie et de sa famille aimante. Cependant, Cameron est par la suite diagnostiqué avec une maladie en phase terminale.

Son médecin, joué par Glenn Close, lui donne le choix de se cloner – une reproduction parfaite de son physique et de ses pensées – pour continuer sa vie avec sa famille en son nom. Le hic, cependant, est que sa famille n’est pas autorisée à savoir que l’échange de personnel a eu lieu.

Swan Song est écrit et réalisé par Benjamin Cleary. Il s’agit du tout premier rôle d’acteur principal d’Ali dans un grand film. Le film sera présenté en avant-première le 17 décembre avec une diffusion en salles limitée dans les cinémas, ainsi qu’une diffusion en continu sur Apple TV + le même jour.

Comment regarder Swan Song en streaming

Inscrivez-vous à Apple TV+ ou connectez-vous à l’aide de votre compte Apple ID. Apple TV+ coûte 4,99 $ par mois et est également disponible dans le cadre du forfait Apple One. Ouvrez l’application Apple TV sur votre appareil. Sélectionnez l’onglet ‘Originals’ tv+. Faites défiler vers le bas et recherchez le film intitulé « Swan Song » à lire.

L’application Apple TV est disponible sur Apple TV 4K, iPhone, iPad, Mac, Amazon Fire TV, Roku, Xbox, PlayStation et de nombreux modèles de téléviseurs intelligents. Vous pouvez également regarder sur le Web à tv.apple.com.

Avec un abonnement Apple TV+, vous pouvez regarder toutes les émissions et tous les films Apple Original TV sans frais supplémentaires. Swan Song rejoint une gamme croissante d’Apple Original Films, avec des débuts récents, notamment le film de science-fiction populaire de Tom Hanks, Finch, qui a établi des records d’audience sur Apple TV +.

Denzel Washington et Frances McDormand rejoindront bientôt la famille Apple TV+ avec l’adaptation très attendue de « La tragédie de Macbeth » par Joel Coen, disponible au cinéma dès le jour de Noël et en streaming sur Apple TV+ à partir du 14 janvier.

Les émissions de télévision Apple TV+ populaires incluent la comédie primée aux Emmy Awards Ted Lasso, le drame The Morning Show, Mythic Quest, la science-fiction d’histoire alternative For All Mankind et plus encore. Découvrez tout ce que Apple TV+ a à offrir dans notre guide complet.

