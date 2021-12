Comment regarder le nouveau spécial de vacances Peanuts ‘For Auld Lang Syne’

Apple TV+ lance aujourd’hui son premier spécial original de vacances Peanuts, appelé «Snoopy Presents: For Auld Lang Syne». Voici comment regarder.

La sortie du spécial For Auld Lang Syne est opportunément synchronisée avec le Nouvel An. Dans le spécial, Lucy tente d’organiser la plus grande et la meilleure fête du Nouvel An, après un jour de Noël quelque peu décevant. Pendant ce temps, Charlie Brown se précipite pour terminer une seule de ses résolutions avant que l’horloge ne sonne midi et que la nouvelle année ne commence.

Pour Auld Lang, Syne utilise un style d’animation raffiné et moderne qui équilibre le dynamisme accrocheur tout en évoquant les dessins animés dessinés à la main de Charles Schulz dont est issue la franchise.

Les spéciaux classiques de Charlie Brown sont également diffusés sur Apple TV +, dans le cadre de l’accord global d’Apple avec Peanuts, notamment « C’est la grande citrouille, Charlie Brown », « A Charlie Brown Thanksgiving », « A Charlie Brown Christmas », « Happy New Year, Charlie Brown », « Be My Valentine, Charlie Brown », « C’est le Beagle de Pâques, Charlie Brown » et « C’est encore Noël, Charlie Brown ».

La nouvelle offre spéciale du Nouvel An fait partie de quatre offres spéciales sur les cacahuètes commandées par Apple. En 2022, Charlie Brown et la bande célébreront également le Jour de la Terre, la Fête des Mères et la rentrée des classes. Les fans de Peanuts peuvent également profiter des séries originales Snoopy in Space et The Snoopy Show, exclusivement disponibles sur Apple TV+.

Comment regarder For Auld Lang Syne

Inscrivez-vous à Apple TV+, si vous n’avez pas encore de compte. Apple TV+ coûte 4,99 $ par mois et est fourni avec un abonnement Apple One. Les nouveaux utilisateurs peuvent obtenir un essai gratuit de sept jours. Ouvrez l’application Apple TV sur votre appareil. Sélectionnez l’onglet ‘Originals’ tv+. Faites défiler vers le bas et trouvez le spécial intitulé « Snoopy Presents : For Auld Lang Syne » pour commencer à regarder.

L’application Apple TV est disponible sur diverses plates-formes, notamment Apple TV 4K, iPhone, iPad, Mac, Amazon Fire TV, Roku, Xbox, PlayStation et certains modèles de téléviseurs intelligents. Vous pouvez également regarder sur le Web à tv.apple.com.

