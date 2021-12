Comment regarder le nouveau spécial Noël de Mariah Carey

Mariah Carey est de retour pour la deuxième année consécutive sur Apple TV+, cette fois avec un nouveau spécial ‘The Magic Continues’. Le premier Magical Christmas Special reste également disponible en streaming. Voici comment regarder la nouvelle spéciale.

Le spécial 2020 de Carey présentait de nombreux décors extravagants, le Père Noël CGI et toute une série d’invités célèbres.

La sortie ‘Magic Continues’ de 2021 semble être plus sobre et moins grandiloquente, évoquant une sensation de performance de concert plus classique. Il est également plus court, avec une autonomie de moins de 20 minutes.

Le spectacle présente une performance exclusive du nouveau single de vacances de Carey «Fall in Love at Christmas», rejoint par Khalid et Kirk Franklin. Carey chantera également le classique « All I Want For Christmas Is You » et participera à une interview avec Zane Lowe.

Comment regarder le spécial Noël de Mariah Carey

Inscrivez-vous à Apple TV+. Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d’un essai gratuit de 7 jours. Apple TV+ est exclusivement disponible via l’application TV. Vous pouvez obtenir l’application TV sur les appareils Apple, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox, les téléviseurs intelligents et plus encore, ou l’afficher sur le Web dans un navigateur de bureau sur tv.apple.com. Dans l’application TV, accédez à l’onglet « Originaux ». Faites défiler vers le bas et sélectionnez le spécial Noël de Mariah Carey pour commencer à regarder.

« The Magic Continues » rejoint la liste croissante de contenus originaux exclusifs d’Apple. En accord avec la saison des vacances, Apple diffuse également aujourd’hui le classique de Peanuts « C’est Noël encore, Charlie Brown ». La semaine prochaine, Apple lance un tout nouveau spécial de vacances Snoopy célébrant le Nouvel An.

Découvrez tout ce que Apple TV+ a à offrir dans notre guide complet des émissions de télévision et des films.

