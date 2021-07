Comment regarder le premier test des Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud en ligne de n’importe où

La tournée sud-africaine des Lions britanniques et irlandais se poursuit et ce week-end, l’équipe jouera son premier test contre les Springboks et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez le regarder à la télévision ou en ligne.

La tournée de huit matchs a débuté au début de ce mois et jusqu’à présent, les Lions ont disputé cinq matchs d’échauffement contre quatre équipes de rugby sud-africaines, dont les Sigma Lions, les Sharks, l’Afrique du Sud ‘A’ et les Stormers. Maintenant, cependant, l’équipe entame la finale de la tournée qui comprendra trois tests contre les champions du monde actuels, les Springboks.

Jusqu’à présent, les Lions ont remporté tous leurs matches de préparation en Afrique du Sud, sauf un, à l’exception du match qu’ils ont joué contre l’Afrique du Sud ‘A’ la semaine dernière au cours duquel ils ont perdu 13-17. Les Lions auront certainement du pain sur la planche lors du match d’aujourd’hui, car 11 des 15 joueurs des Springboks étaient présents lorsque l’équipe a battu l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde 2019.

Le match d’aujourd’hui aura lieu au Cape Town Stadium et les fans de rugby au Royaume-Uni pourront assister à toute l’action sur Sky Sports Main Event tandis que les fans aux États-Unis pourront diffuser l’intégralité du match en ligne via le service de streaming de NBC Peacock.

Que vous ayez suivi de près la tournée sud-africaine des British & Irish Lions en 2021 ou que vous souhaitiez simplement vous connecter pour voir leur premier test, nous vous montrerons exactement comment regarder les British & Irish Lions contre les Springboks de n’importe où dans le monde.

Premier test des Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud – Quand et où ?

Les Lions britanniques et irlandais affronteront les Springboks sud-africains lors du premier des trois tests le samedi 24 juillet au Cape Town Stadium. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni à partir de 17h BST (12h HE / 9h PT).

Comment regarder le premier test des Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud en direct au Royaume-Uni

Comme Sky Sports est le diffuseur officiel de la tournée des Lions en Afrique du Sud, les fans de rugby au Royaume-Uni pourront regarder les Lions britanniques et irlandais affronter les Springboks sur le Main Event de Sky Sports à 17h BST.

Vous ne voulez pas signer pour un long contrat Sky Sports juste pour regarder le premier test ce week-end, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder l’intégralité de la tournée sud-africaine des Lions britanniques et irlandais sur NOW TV avec une journée Sky Sports. Pass pour 9,98 £ ou un laissez-passer Sky Sports de deux mois pour 25,99 £. NOW TV vous permettra également de regarder le rugby en ligne sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de streaming.

Comment regarder les Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud en direct aux États-Unis

Les fans de rugby aux États-Unis pourront regarder le premier test des Lions britanniques et irlandais contre les Springboks sur le service de streaming de NBC Peacock à 12 h HE / 9 h HP. Bien que Peacock propose un plan gratuit, vous devrez vous inscrire à Peacock Premium pour regarder le match d’aujourd’hui. Peacock Premium coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ pour l’année, bien qu’il existe également un plan Peacock Premium sans publicité disponible pour 9,99 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année.

Diffusez en direct le premier test des Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud en Australie

Si vous habitez en Australie et que vous souhaitez regarder le premier test des Lions britanniques et irlandais contre les Springboks d’Afrique du Sud, vous devez être abonné à Stan Sport pour le faire. Un abonnement à Stan Sport coûte 10 AUD supplémentaires par mois en plus d’un abonnement à Stan qui coûte 10 AUD par mois. Stan Sport diffusera le match d’aujourd’hui assez tôt le matin dimanche à 4h AEST / 2h AWST, vous voudrez peut-être prendre un café si vous prévoyez de le regarder.

Comment regarder la tournée sud-africaine des Lions britanniques et irlandais en direct de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la première tournée sud-africaine de Test of the British & Irish Lions lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

