Comment regarder le redémarrage de Saints Row révéler

Le calendrier de la Gamescom 2021 a été révélé et les fans ont beaucoup à anticiper avec sa programmation fantastique et la révélation probable d’un redémarrage de Saints Row.

La soirée d’ouverture en direct de Geoff Keighley présentera plus de 30 titres à elle seule, vous voudrez donc certainement assister à cette séquence de bandes-annonces et de gameplay. Cependant, alors que la soirée d’ouverture devrait être fantastique, il y a plus qu’une seule journée à anticiper.

Xbox, Bethesda et Bandai Namco sont parmi les plus grands partenaires confirmés, mais c’est le retour taquiné de Grand Theft Auto sur la méthamphétamine qui a enthousiasmé de nombreux joueurs.

Calendrier de la Gamescom 2021

Le calendrier de la Gamescom 2021 est le suivant :

Destin 2 Vitrine – 24 août, 09h00 PT, 12h00 ET, 17h00 BST

Flux Xbox – 24 août, 10h00 PT, 13h00 ET, 18h00 BST

Soirée d’ouverture en direct – 25 août, 11h00 PT, 14h00 ET, 19h00 BST

Superbe vitrine des Indes – 26 août, 11h00 PT, 14h00 ET, 19h00 BST

Salon des futurs jeux – 26 août, 13h00 PT, 16h00 ET, 21h00 BST

Ce sont les plus grandes projections à regarder pour les fans, et cela débutera avec Bungie révélant l’extension The Witch Queen pour Destiny 2. Microsoft fournira ensuite des mises à jour approfondies pour les exclusivités de Xbox Game Studios.

La soirée d’ouverture en direct de Geoff Keighley devrait être la plus grande projection de révélations et de gameplay, tandis que l’Awesome Indies Showcase sera hébergé sur Venice Beach à LA

Enfin, le Future Games Show sera animé par l’excellent duo de Nolan North et Emily Rose que vous devriez reconnaître comme Nathan Drake et Elena d’Uncharted. Il y aura également des premières mondiales et un gameplay.

La programmation de la Gamescom 2021

Vous trouverez ci-dessous la liste officielle des partenaires de la Gamescom 2021 :

505 jeux Activision Aerosoft Assemble Entertainment astragon Entertainment BANDAI NAMCO Entertainment Bethesda Softworks Daedalic Entertainment Electronic Arts Frontier Developments GAMEVIL COM2US Europe Headup Indie Arena Stand Koch Media Konami Mediatonic Netmarble NExT Studios (Tencent Games) Pearl Abyss Corp SEGA Europe Smilegate West Team17 Thunderful Games Xbox Ubisoft Wargaming

Comment regarder le redémarrage de Saints Row révéler

La révélation du redémarrage de Saints Row est annoncée pour la Gamescom Opening Night Live qui commence le 25 août à 11h00 PT, 14h00 ET et 19h00 BST.

Vous pourrez le regarder sur la chaîne YouTube ou Twitch de l’événement. On dit qu’il le “bossine” avec des annonces, Geoff Keighley a taquiné le retour du frère ivre de Grand Theft Auto sur Twitter.

Le teaser montre un mur de briques avec un “redémarrage” en violet et blanc, et c’est la même image sur le site Web de la série.

