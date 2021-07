Comment regarder le rugby des British Lions : les dates de la tournée Afrique du Sud 2021 et diffuser en direct n’importe où

Les Lions britanniques et irlandais de Warren Gatland se sont rendus en Afrique du Sud pour reprendre les anciennes hostilités dans l’hémisphère sud – et leur premier test contre les champions du monde en titre se profile désormais samedi. L’ampleur du défi de ce week-end a été soulignée par la récente victoire ‘A’ de l’Afrique du Sud sur les Lions, alors lisez la suite pendant que notre guide explique comment regarder chaque match du Lions Tour 2021 en ligne et obtenir une diffusion en direct de rugby de n’importe où sur terre.

Pour venger leur défaite en série contre les Springboks lors de leur dernière tournée en Afrique du Sud en 2009, les Lions disputent huit matches dans trois villes. La tournée a bien démarré à Johannesburg le premier week-end de juillet, avant de se diriger vers Pretoria, à proximité. Le premier test des Lions contre l’Afrique du Sud proprement dit aura lieu au Cap le 24 juillet.

La sélection de Gatland pour son équipe a vu Bundee Aki, Andrew Porter et Jack Conan d’Irlande tous inclus, mais Johnny Sexton, James Ryan et Garry Ringrose ont tous été exclus de sa sélection de 37 hommes. L’inclusion du jeune Louis Rees-Zammit ressemble déjà à un coup de maître, après que le joueur de 20 ans ait marqué un essai dans les quatre minutes qui ont suivi ses débuts chez les Lions.

Un autre signe prometteur pour les Lions est le retour du capitaine Alun Wyn Jones. L’attaquant gallois s’est luxé l’épaule lors d’un échauffement avec le Japon, menant le demi de mêlée irlandais Conor Murray à prendre le brassard, mais la légende s’est depuis rétablie et mènera son équipe lors du premier test ce week-end.

Vous n’aurez pas besoin de nous pour vous répéter que l’Afrique du Sud est championne du monde, après son impressionnante campagne au Japon en 2019. Excité ? Suivez ensuite notre guide pendant que nous expliquons toutes les manières d’obtenir une diffusion en direct du Lions Tour 2021 où que vous soyez dans le monde en ce moment.

Comment regarder la tournée des Lions britanniques 2021 en ligne au Royaume-Uni et en Irlande

Alors que Channel 4 en clair et son service All4 diffuseront les moments forts de chaque test, la couverture en direct des huit matchs de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud sera diffusée exclusivement sur Sky Sports.

Le réseau de télévision payante diffusera les trois Tests qui se dérouleront les samedis successifs les 24 juillet, 31 juillet et 7 août, ainsi que les cinq matches de tournée précédents.

Si vous cherchez à regarder des matchs de la tournée mais que vous n’avez pas envie d’être enfermé dans un contrat long et coûteux, envisagez l’option de streaming plus flexible, Now TV.

Vous n’êtes pas au Royaume-Uni pour le Lions Tour 2021 ? Pas de soucis – les résidents du pays peuvent simplement télécharger et installer un VPN pour se ramener chez eux vers un emplacement au Royaume-Uni, puis regarder en direct comme d’habitude.

Comment diffuser en direct les Lions britanniques lorsque vous n’êtes pas dans votre pays

Si vous êtes en dehors de votre pays de résidence – que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs – et essayez de commencer à diffuser le rugby via votre diffuseur natif, vous découvrirez bientôt que vous ne pouvez pas, car son emplacement est limité. Mais il existe un moyen de s’accorder malgré tout.

En téléchargeant et en installant un VPN, vous pouvez efficacement faire croire à votre ordinateur qu’il est de retour à la maison. De cette façon, vous pouvez profiter de votre couverture à domicile sans avoir à trouver un flux illégal – en supposant que vous respectiez les petits caractères du diffuseur, bien sûr – en particulier ses termes et conditions.

Utilisez un VPN pour regarder la tournée des Lions britanniques et irlandais de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Quel est le calendrier des Lions britanniques et irlandais 2021 ?

3 juillet – Les Lions britanniques battent les Lions Sigma 56-147 Juillet – Les Lions britanniques battent les Sharks Cell C 54-710 Juillet – Les Lions britanniques battent les Sharks Cell C 71-3114 Juillet – L’Afrique du Sud “A” bat les Lions britanniques 17-13 17 juillet – Les britanniques Les Lions battent DHL Stormers 49-324 juillet – Premier test contre Springboks, 18h SAST / 17h BST / 12h HE / 9h PT / 2h AEST / 4h NZST (Cape Town Stadium, Le Cap)31 juillet – Deuxième test contre Springboks, 18h SAST / 17 h BST / 12 h HE / 9 h HP / 2 h AEST / 4 h NZST (Soccer City, Johannesburg) 7 août – Troisième test contre Springboks, 18 h SAST / 17 h BST / 12 h HE / 9 h HP / 2 h AEST / 4 h NZST (Soccer City, Johannesburg )

(Crédit image : Avenir)

Diffusion en direct du Lions Tour 2021 : comment regarder chaque match en direct en Afrique du Sud

La couverture en direct du British and Irish Lions Tour dans le pays hôte sera diffusée exclusivement sur le service d’abonnement SuperSport.

Si vous êtes loin du téléviseur, vous pouvez également regarder l’action via le service de streaming du réseau pour PC et Mac ainsi que via l’application dédiée de SuperSport.

Si vous souhaitez profiter de la couverture SuperSports mais que vous êtes hors du pays, vous pouvez utiliser un VPN.

Comment regarder le Lions Tour 2021 gratuitement en ligne et diffuser en direct le rugby aux États-Unis

NBC Sports a le droit de diffuser les trois tests de cette tournée, ainsi que les cinq matches de la tournée précédente.

Regarder du rugby sur NBC signifiait auparavant cracher la meilleure partie de 80 $ pour un NBC Sports Gold Rugby Pass, mais plus maintenant. Le Rugby Pass de NBC a été absorbé par son excellente nouvelle plate-forme de streaming, Peacock TV, qui rend le rugby plus accessible que jamais aux fans américains du sport et aux expatriés vivant aux États-Unis.

Pour commencer, Peacock ne coûte que 4,99 $ par mois pour un service financé par la publicité qui offre aux fans de rugby non seulement le Lions Tour 2021, mais également une couverture Premiership Rugby et Heineken Champions Cup (plus beaucoup plus de couverture sportive premium, d’émissions de télévision et de films ). Alternativement, vous pouvez payer 10 $ par mois pour une couverture sans publicité.

Et le meilleur de tous, Peacock offre même un Essai GRATUIT de 7 jours vous pouvez en profiter.

Si vous avez déjà pris le train Peacock mais que vous êtes à l’étranger pendant le Lions Tour 2021, n’oubliez pas que vous pouvez toujours vous connecter comme chez vous à l’aide d’un bon VPN.

Les meilleures offres Peacock TV du jour

Comment regarder une diffusion en direct de Lions Tour en Australie

Le service de streaming Stan a un peu de chance après avoir décroché les droits exclusifs de diffusion en direct Down Under pour l’ensemble de la tournée britannique et irlandaise des Lions. Le service de streaming diffusera les jeux sur sa nouvelle plate-forme Stan Sports.

Un abonnement Stan commence actuellement à 10 $ AUS par mois, le module complémentaire Stan Sports coûtant 10 $ AUS supplémentaires par mois.

Cependant, le service propose actuellement un essai GRATUIT de 7 jours de l’add-on, qui, s’il est chronométré correctement, devrait vous permettre de regarder quelques matchs du Tour pour nada.

(Crédit image : Shutterstock)

Qui a remporté le dernier Lions Tour d’Afrique du Sud en 2009 ?

L’Afrique du Sud a remporté les deux premiers tests pour remporter la série, mais les Lions ont rugi pour remporter le troisième match avec style.

Les choses vont mieux pour les Lions depuis, avec une victoire Down Under en Australie, suivie de la série la plus remarquable en Nouvelle-Zélande il y a quatre ans.

Quels joueurs font partie de l’équipe britannique et irlandaise des Lions 2021 ?

Tadhg Beirne (Ire), Jack Conan (Ire), Luke Cowan-Dickie (Eng), Tom Curry (Eng), Zander Fagerson (Sco), Taulupe Faletau (Wal), Tadhg Furlong (Ire), Jamie George (Eng), Iain Henderson (Ire), Jonny Hill (Eng), Maro Itoje (Eng), Wyn Jones (Wal), Courtney Lawes (Eng), Ken Owens (Wal), Sam Simmonds (Eng), Kyle Sinckler (Eng)*, Rory Sutherland (Sco), Justin Tipuric (Wal), Mako Vunipola (Eng), Hamish Watson (Sco), Josh Adams (Wal), Bundee Aki (Ire), Dan Biggar (Wal), Elliot Daly (Eng), Gareth Davies ( Wal), Owen Farrell (Eng), Chris Harris (Sco), Robbie Henshaw (Ire), Stuart Hogg (Sco), Conor Murray (Ire), Ali Price (Sco), Louis Rees-Zammit (Wal), Finn Russell ( Sco), Duhan van der Merwe (Sco), Anthony Watson (Eng), Liam Williams (Wal).

(Crédit image : Shutterstock)

Quels sont les joueurs de l’équipe d’Afrique du Sud ?

Thomas du Toit, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Frans Malherbe, Ox Nché, Trevor Nyakane, Coenie Oosthuizen, Joseph Dweba, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi,

Scarra Ntubeni, Lood de Jager, Eben Etzebeth, Nicolaas Janse van Rensburg, Franco Mostert, Marvin Orie, RG Snyman, Dan du Preez, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi, Kwagga Smith, Marco van Staden, Duane Vermeulen, Jasper Wiese, Jean-Luc du Preez, Rynhardt Elstadt, Faf de Klerk, Herschel Jantjies, Sanele Nohamba, Cobus Reinach, Elton Jantjies, Handré Pollard, Morné Steyn, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Jesse Kriel, Wandisile Simelane, Frans Steyn, Aphelele Fassi, Cheslin Kolbe,

Willie le Roux, Makazole Mapimpi, Sbu Nkosi, Yaw Penxe, Rosko Specman, Damian Willemse

Quels joueurs sont les capitaines ?

L’attaquant de la ligne arrière Siya Kolisi sera le capitaine des Springboks hôtes, l’attaquant gallois Alun Wyn Jones portant le brassard des Lions en visite et l’Irlandais Conor Murray son adjoint.

Comparez les meilleurs services VPN par prix :