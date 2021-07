Comment regarder le surf aux Jeux olympiques 2020 : dates clés, calendrier, diffusion en direct gratuite et plus encore

Prêt à faire sensation à Tokyo, le surf est l’un des cinq nouveaux sports à faire ses débuts olympiques aux Jeux de 2020. Et avec une gamme complète de champions du monde, de vétérans de la Ligue mondiale de surf et d’athlètes au visage frais en quête d’or, vous aurez envie de regarder le surf aux Jeux olympiques 2020.

Naturellement, les meilleurs surfeurs à surveiller viendront d’Australie et des États-Unis, mais le Brésil a également produit des prétendants à l’or. John John Florence et Carissa Moore représenteront l’Amérique, Florence remportant deux championnats du monde et un prix Pipeline Masters, tandis que Moore est champion du monde en titre.

Un athlète australien à surveiller sera la septuple championne du monde Stephanie Gilmore, tandis que Gabriel Medina, le surfeur qui a marqué l’histoire en 2014 en devenant le premier champion du monde brésilien, réalisera probablement une performance impressionnante aux Jeux.

Cela vous semble trop beau pour être manqué ? Lisez la suite pour savoir comment diffuser en direct des événements olympiques comme le surf, ainsi que toutes les autres informations dont vous avez besoin pour profiter du spectacle sportif de cet été.

Quarts de finale et demi-finales : lundi 26 juillet à partir de 18 h HE / 23 h BST / mardi 27 juillet à partir de 7 h JSTB Matches de bronze et pour les médailles d’or et cérémonies de victoire : mardi 27 juillet à partir de 19 h HE / mercredi 28 juillet à partir de 00 h BST / 8 h JST

Diffusion en direct gratuite des Jeux olympiques de surf

Un grand nombre de diffuseurs dans le monde retransmettent les Jeux olympiques de Tokyo et, heureusement, certains d’entre eux sont en clair. Le site Web officiel des Jeux olympiques propose également une diffusion en direct gratuite de nombreux événements sportifs, en particulier les plus importants.

Parmi les fans de cyclisme qui ont de la chance, il y a ceux du Royaume-Uni, où la BBC et son service de streaming iPlayer couvrent toute l’action, et les Australiens comme Channel 7 et 7plus offrent également une couverture en direct gratuite. Continuez à lire pour savoir comment vous pouvez diffuser en direct les Jeux olympiques de Tokyo d’où que vous soyez.

Comment regarder vos Jeux olympiques en direct à l’étranger

Les fans de sport souhaitant regarder une diffusion en direct des Jeux olympiques en 2021 devraient pouvoir accéder à leur couverture gratuite ou payante habituelle du monde entier. Bien que le blocage géographique limite généralement la couverture à l’étranger aux fournisseurs locaux – et certains lieux de travail, d’études ou même de loisirs peuvent vous empêcher de diffuser en raison de restrictions de bande passante – il existe un moyen très simple de résoudre ces problèmes.

La réponse est aussi simple que de télécharger et d’installer le meilleur service VPN, qui vous permettra ensuite de dire à votre ordinateur, téléphone, tablette ou autre appareil qu’il se trouve dans un autre pays. Cela signifie que vous pouvez vous connecter à votre couverture habituelle depuis chez vous, où que vous soyez, sans avoir à recourir à un flux illégal.

Utilisez un VPN pour regarder les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses puissantes fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près n’importe quel appareil de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple et, surtout, il a un bilan fantastique pour déverrouiller le streaming le plus robuste. services à travers le monde.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

L’utilisation d’un VPN est vraiment simple – aussi simple qu’un-deux-trois, en fait !

1. Téléchargez et installez un VPN – comme nous le disons, notre premier choix global est ExpressVPN, qui représente la meilleure solution pour la plupart des fans de sport ces Jeux olympiques

2. Connectez-vous à l’emplacement de serveur approprié – ouvrez l’application VPN, appuyez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez le pays où est basé votre diffuseur domestique

3. Accédez au flux en direct du diffuseur – donc si vous venez du Royaume-Uni, rendez-vous simplement sur BBC iPlayer et connectez-vous comme d’habitude

C’est tout ce qu’on peut en dire! Vous pourrez désormais regarder toute l’action des Jeux olympiques comme vous le feriez depuis le confort de votre canapé.

Diffusion en direct GRATUITE des Jeux Olympiques au Royaume-Uni

La BBC diffuse les Jeux olympiques en direct gratuitement au Royaume-Uni, et les résidents peuvent les regarder avec une licence TV. BBC One and Two diffusera des centaines d’heures de séquences en direct de Tokyo, et les téléspectateurs peuvent également utiliser le service en ligne BBC iPlayer pour assister aux événements.

D’autres options au Royaume-Uni incluent Discovery+ et Eurosport. Eurosport coûte 6,99 £ par mois, mais vous pouvez réduire le coût en vous abonnant annuellement (4,99 £/mois). Vous pouvez diffuser Eurosport directement depuis votre téléviseur en diffusant Chromecast ou en connectant votre ordinateur portable avec un câble HDMI, et les utilisateurs d’Apple TV peuvent également diffuser depuis des appareils Apple.

Ceux qui cherchent comment regarder les Jeux olympiques en 4K Ultra HD trouveront leurs options limitées au flux UHD d’Eurosport – disponible pour ceux qui ont un abonnement et une box Sky Q.

En dehors de la ville pour les Jeux Olympiques de 2020 ? Installez ensuite un VPN avant de partir – de cette façon, vous pouvez continuer à accéder aux services de streaming britanniques de n’importe où dans le monde.

Comment regarder les Jeux olympiques surfer aux États-Unis sans câble et à la télévision

Aux États-Unis, NBC détient les droits de diffusion télévisée des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, de sorte que les utilisateurs du câble avec NBC auront accès à tous les événements. Ils auront également la possibilité de le regarder en ligne sur la plateforme de streaming de NBC sans frais supplémentaires.

Si vous n’avez pas de câble, vous devrez vous abonner aux services OTT qui ont la chaîne NBC pour diffuser les jeux. Peacock TV, Sling TV et fuboTV sont quelques-unes des options disponibles.

Peacock, Sling TV ou fuboTV sont-ils les meilleurs pour les Jeux olympiques ?

En termes de meilleure valeur globale, NBCSN fait partie des 35 $ par mois Sling Bleu package, qui offre également NBC proprement dit dans la plupart des grands marchés de la région métropolitaine. Consultez le site Web de Sling pour les offres spéciales – il y a généralement quelque chose d’accrocheur. Par exemple, au moment d’écrire votre premier mois pour seulement 10 $.

fuboTV est le meilleure alternative au câble et tarifé en conséquence, soit 64,99 $/mois. Mais vient avec un essai gratuit d’une semaine et est un service de remplacement complet avec toutes les chaînes NBC disponibles dans votre région

Nous recommandons les deux fans de sport, en fonction de la quantité de jeux olympiques qu’ils souhaitent regarder.

À 4,99 $/mois, Peacock TV est le option la moins chère et propose son propre essai gratuit – mais notez qu’une grande partie de sa programmation est consacrée à une couverture multisports. C’est génial pour les fans en général, mais peut-être un peu frustrant si vous voulez une action de bout en bout d’une discipline spécifique.

Quels appareils sont pris en charge ?

Toutes ces plateformes de streaming sont disponibles sur le navigateur Google Chrome, Apple TV, Fire TV, Xbox One, iOS, Android et de nombreux autres appareils. Pour en savoir plus sur la chaîne NBC qui montre quoi et quand, consultez le site Web du géant du réseau.

Obtenez la meilleure offre sur les services de streaming TV

Comment regarder les Jeux olympiques de surf au Canada

CBC, TSN, Sportsnet et TLN diffusent tous les Jeux olympiques de 2020 au Canada. Les abonnés au câble peuvent regarder les matchs s’ils disposent de l’une de ces chaînes.

Les coupe-câbles devront s’abonner aux services de streaming en ligne de CBC, TSN ou Sportsnet pour voir les matchs. Les services de streaming de TSN et Sportsnet coûtent 19,99 CAD/mois, mais CBC propose un streaming gratuit. TLN n’a pas de service de streaming actuellement.

Vous voulez regarder votre reportage depuis l’étranger ? Alors n’oubliez pas que l’utilisation d’un VPN est un excellent moyen de regarder la couverture à l’étranger.

Comment diffuser en direct le surf aux Jeux olympiques GRATUITEMENT en Australie

En Australie, Channel 7 détient les droits exclusifs de diffusion des Jeux olympiques de Tokyo. La couverture en direct sera diffusée gratuitement sur 7Two et 7Mate.

Pour voir les jeux en ligne gratuitement, vous pouvez utiliser le service de streaming de Channel 7, 7plus – disponible sur les navigateurs Web, iOS, Android, LG TV, Chromecast, etc.

Pas en Australie ? Utilisez un VPN si vous êtes loin de chez vous, afin de profiter de votre couverture olympique locale.

Plus de diffuseurs des Jeux olympiques de 2020 dans le monde

Si vous n’êtes pas dans l’un de ces pays, ne vous inquiétez pas – les Jeux olympiques sont diffusés dans la plupart des endroits du monde, bien que vous n’ayez peut-être pas de chance avec le streaming gratuit et que les niveaux de couverture varient considérablement selon l’emplacement.

Vous pouvez vérifier ce qui est proposé où que vous soyez à l’aide de la page Wikipédia dédiée de toutes les chaînes des Jeux Olympiques du monde.

