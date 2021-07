Comment regarder le taekwondo aux Jeux olympiques 2020 : dates clés, diffusion en direct gratuite et plus

Le taekwondo – le sport de combat signifiant la « manière de donner des coups de pied et de poing » – est un ajout relativement récent aux Jeux, ne devenant un sport à part entière qu’à Sydney en 2000 après avoir été une discipline de démonstration pendant des années. Lisez la suite pour savoir comment regarder une diffusion en direct des Jeux olympiques de taekwondo 2020 et toutes les heures, les coûts et les lieux de visualisation gratuits.

Alors que le taekwondo était largement dominé par les athlètes asiatiques à ses débuts, au fil des ans, un mélange d’athlètes qualifiés de toute l’Europe, l’Amérique et l’Afrique sont entrés dans l’histoire en remportant l’or.

À Tokyo, les athlètes concourront pour des médailles dans huit catégories de poids. À surveiller : Jade Jones, la plus jeune médaillée d’or de l’équipe GB et la favorite pour remporter le poids plume féminin. Le champion du monde Young Sim Jae de Corée du Sud et la médaillée de bronze de Côte d’Ivoire Ruth Gbagbi sont également très attendus sur le podium.

Avec Tokyo programmant des événements de taekwondo au début des Jeux pour maximiser le nombre de téléspectateurs, vous voudrez vous connecter pour regarder le taekwondo aux Jeux olympiques 2020. Ci-dessous, nous discutons de la façon de diffuser en direct les événements olympiques et de certaines dates clés que vous ne voudrez pas voir. Mademoiselle.

– Concours de médaille d’or femmes -49kg/cérémonie de la victoire, et concours pour la médaille d’or des -58 kg hommes/cérémonie de la victoire : Samedi 24 juillet à partir de 19h JST / 11h BST / 6h HE

– Concours de médaille d’or femmes -57kg/cérémonie de la victoire, et concours pour la médaille d’or des -68kg hommes/cérémonie de la victoire : Dimanche 25 juillet à partir de 19h JST / 11h BST / 6h HE

– Concours de médaille d’or femmes -67kg/cérémonie de la victoire, et concours pour la médaille d’or des -80kg hommes/cérémonie de la victoire : Lundi 26 juillet à partir de 19h JST / 11h BST / 6h HE

– Concours de médaille d’or femmes +67kg/cérémonie de la victoire, et concours de médaille d’or hommes +80kg/cérémonie de la victoire : Mardi 27 juillet à partir de 19h JST / 11h BST / 6h HE

Il existe une énorme richesse d’options de visualisation gratuites à travers le monde si vous recherchez une diffusion en direct des Jeux Olympiques 2020. Alors que la chaîne Olympics diffusera les faits saillants, les diffuseurs régionaux seront les endroits pour capter une couverture complète.

Par exemple, les résidents britanniques peuvent assister à des événements de taekwondo sur BBC One, BBC Two et en ligne via BBC iPlayer, et les résidents australiens peuvent se connecter à Channel 7 ou 7Plus en ligne.

Comment regarder vos Jeux olympiques en direct à l’étranger

Bien que vous puissiez regarder une diffusion en direct des Jeux olympiques de la grande majorité des pays, vous pouvez rencontrer des difficultés si vous essayez de vous connecter à votre plate-forme de streaming habituelle à l’étranger.

C’est parce que les plateformes de streaming ont tendance à géo-bloquer leur contenu, vous arrêtant lorsque vous êtes à l’étranger. Heureusement, il existe un moyen très simple de résoudre ce problème – en utilisant un VPN.

Téléchargez l’un des meilleurs services VPN et vous pourrez outrepasser ces blocages géographiques et regarder les Jeux olympiques comme si vous étiez de retour chez vous. Cela vous évite d’avoir à traquer un flux louche pendant que vous êtes en vacances.

Utilisez un VPN pour regarder les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de n’importe où

Ceux qui vivent au Royaume-Uni ont l’embarras du choix sur la couverture gratuite des Jeux olympiques, avec BBC One, Two et BBC iPlayer, tous les événements de taekwondo en direct.

Si ce n’est pas une option, vous pouvez également utiliser des services de streaming comme Discovery+ et Eurosport. Discovery+ peut être regardé gratuitement depuis votre téléphone, ordinateur portable ou Smart TV, mais vous pouvez également passer au pass Entertainment pour 4,99 £ par mois ou 49,99 £ par an. Assurez-vous également de profiter de l’essai gratuit de 7 jours.

Eurosport coûte 6,99 £ par mois, mais abonnez-vous pendant un an pour le ramener à seulement 4,99 £ par mois. Regardez Eurosport sur votre téléviseur en diffusant Chromecast ou en connectant un ordinateur portable avec un câble HDMI, ou, si vous êtes un utilisateur d’Apple TV, diffusez-le directement depuis votre appareil Apple.

Vous partez en vacances pour les Jeux Olympiques de 2020 ? Pas de problème : téléchargez et installez un VPN pour continuer à accéder aux services de streaming britanniques depuis n’importe où dans le monde.

Connectez-vous aux Jeux olympiques de 2020 aux États-Unis en vous rendant sur NBC, en ligne ou via votre téléviseur, si vous avez un accès au câble. Si vous n’avez pas de câble, ce n’est pas non plus un problème – vous pouvez plutôt vous diriger vers Peacock TV.

Peacock fournit un service de streaming en ligne gratuit avec des centaines d’émissions de télévision et de films, mais vous pouvez également passer à un compte payant pour une couverture complète des Jeux olympiques de 2020. L’abonnement Premium ne vous coûte que 4,99 $ par mois, ou sans publicité avec le compte Premium Plus pour 9,99 $ par mois.

Sling TV diffusera également en direct les Jeux olympiques de Tokyo – le forfait Sling Blue coûte 35 $ par mois et comprend l’accès NBCSN, et votre premier mois ne coûte que 10 $ également.

Ceux qui sont au Canada peuvent assister à tous les événements olympiques de taekwondo sur une variété de chaînes, notamment TLN, TSN, CBC et Sportsnet. De plus, si vous n’avez pas de câble, vous pouvez accéder aux trois derniers en ligne via leurs services de streaming indépendants.

CBC offre le premier mois gratuitement, puis un coût mensuel de 4,99 $ CA par mois; TSN coûte 4,99 $ CA par jour ou 19,99 $ par mois, et Sportsnet Now vous coûtera 19,99 $ CA par mois.

Les fans de taekwondo peuvent se diriger vers Channel 7 pour une couverture gratuite des Jeux olympiques, ou utiliser le service de streaming en ligne 7plus à la place, disponible sur n’importe quel appareil connecté à Internet, y compris votre téléviseur intelligent.

Pas dans le pays quand le taekwondo est diffusé ? Pas de problème. Utilisez simplement un VPN pour vous connecter comme si vous étiez dans le pays.

Plus de diffuseurs des Jeux olympiques de 2020 dans le monde

Vous ne vivez dans aucun des pays énumérés ci-dessus ? Ne vous inquiétez pas, les Jeux olympiques peuvent être regardés dans la grande majorité des pays du monde. Alors que certains pays n’auront pas d’options de visualisation gratuites ou autant de choix, vous devriez avoir une option disponible dans votre région.

Sans surprise, la liste des plateformes de visionnage est très longue mais heureusement, il existe une page Wikipédia dédiée avec toutes les différentes chaînes diffusant les Jeux olympiques.

