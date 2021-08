Comment regarder le Tour de Pologne 2021 en ligne de n’importe où

Certains des meilleurs cyclistes du monde se rendent en Pologne cette semaine pour le 78e Tour de Pologne et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la course par étapes de cyclisme sur route d’une semaine en ligne.

Après avoir été reporté d’un mois et réduit à cinq étapes l’année dernière, le Tour de Pologne revient à son format normal de sept étapes où les coureurs courront de Lublin à Cracovie, en Pologne, au cours de la semaine. De plus, suite à l’accident quasi mortel de Fabio Jakobsen contre les barrières l’année dernière, le Tour de Pologne a complètement revu ses normes de sécurité et utilisera désormais les barrières en plastique Boplan tout en aidant à absorber l’impact des accidents pour mieux protéger les coureurs.

Au cours du Tour de Pologne, les coureurs parcourront un total de 1140 km (708 m) avec l’étape 1 couvrant 216 km (134 m), l’étape 2 couvrant 201 km (124 m), l’étape 3 couvrant 226 km (140 m), l’étape 4 couvrant 1160 km (99 m ), l’étape 5 couvrant 173 km (107 m), l’étape 6 couvrant 17,9 km (11 m) et l’étape 7 couvrant 145 km (90 m). La couverture de l’étape 4 de mercredi vaudra certainement la peine d’être écoutée, car les coureurs traverseront les montagnes Tatra près du parc national des Tatras en Pologne.

Bien qu’il y ait 22 équipes et un total de 217 coureurs participant au Tour de Pologne de cette année, le Polonais Michał Kwiatkowski, le Portugais João Almeida, le Belge Tim Wellens, l’Italien Diego Ulissi et le Hongrois Attila Valter méritent d’être surveillés pendant la course.

Que vous soyez un fan de longue date du cyclisme ou que vous cherchiez simplement quelque chose à regarder maintenant que les Jeux olympiques de Tokyo sont terminés, nous vous montrerons comment regarder le Tour de Pologne 2021 de n’importe où dans le monde.

Tour de Pologne – Quand et où ?

Le Tour de Pologne 2021 débutera le lundi 9 août et se terminera le dimanche 15 août. La course cycliste sur route d’une semaine comprendra sept étapes qui se dérouleront dans tout le sud de la Pologne. Le parcours de la course mène de Lublin à Cracovie et traversera à la fois les montagnes Bieszczady et les montagnes Tatra.

Comment regarder le Tour de Pologne en direct aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder le Tour de Pologne de cette année, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming FloBikes. Alors qu’un abonnement mensuel au service coûte 30 $, les fans de cyclisme purs et durs peuvent économiser beaucoup en s’inscrivant pour un an à la fois pour 150 $.

FloBikes diffusera une couverture du Tour de Pologne chaque jour entre 7h et 9h HE / 4h-6h HP. Nous avons également inclus le programme complet de la course ci-dessous afin que vous sachiez exactement quand vous connecter chaque jour.

FloBikes



Achetez un abonnement mensuel à FloBikes pour 30 $ pour diffuser le Tour de Pologne de cette année. Vous pouvez également obtenir un abonnement d’un an pour 150 $ et économiser ainsi un peu d’argent.

Diffusez sur FloBikes

Obtenez une diffusion en direct du Tour de Pologne au Royaume-Uni

Malheureusement pour les fans de cyclisme au Royaume-Uni, Eurosport ne couvrira pas le Tour de Pologne cette année et il semble que d’autres diffuseurs ne le feront pas aussi bien. Cela signifie que vous devrez vous procurer un VPN et suivre les étapes énumérées ci-dessous pour regarder la course de cette année au Royaume-Uni.

Comment regarder le Tour de Pologne au Canada et en Australie

Tout comme aux États-Unis, les fans de cyclisme au Canada et en Australie pourront regarder le Tour de Pologne de cette année sur FloBikes. Un abonnement à FloBikes vous coûtera 30 $ par mois ou 12,50 $ par mois si vous souscrivez un abonnement d’un an à la fois pour 150 $.

Alors que les téléspectateurs canadiens devront se brancher entre 7 h et 9 h HE / 4 h et 6 h HP chaque jour pour regarder le Tour de Pologne, les téléspectateurs australiens pourront assister à toute l’action de la course de cette année chaque soir entre 21 h et 23 h AEST / 19h-21h AWST.

Comment regarder le Tour de Pologne de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le Tour de Pologne aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la course de cette année lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Programme complet du Tour de Pologne

Étape 1 Lundi 9 août à 7 h 30 HE / 4 h 30 HP, 12 h 30 BST, 21 h 30 AEST / 19 h 30 AWST Étape 2 Mardi 10 août à 8 h HE / 5 h HP, 13 h BST, 22 h AEST / 20 h AWST Étape 3 Mercredi 11 août à 7 h 10 HE / 4 h 10 HP, 12 h 10 BST, 21 h 10 AEST / 19 h 10 AWST Étape 4 Jeudi 12 août à 8 h 45 HE / 5 h 45 HP, 13 h 45 BST, 22 h 45 AEST / 20 h 45 AWST Étape 5 Vendredi 13 août à 8 h 30 HE / 5 h 30 HP, 13 h 30 BST, 22 h 30 AEST / 20 h 30 AWST Étape 6 (ITT) 9 h 37 HE / 6 h 37 HP, 14 h 37 BST, 23 h 37 AEST / 21 h 37 AWST Étape 7 le dimanche 15 août à 9 h 20 HE / 6 h 20 HP, 14 h 20 BST, 23 h 20 AEST / 21h20 AWST

