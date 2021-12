Comment regarder le tournoi Baka Bros WonderLAN Warzone à 100 000 $

Le plus grand trio de Warzone apporte le meilleur du jeu à Vegas pour le premier événement LAN de Warzone.

Les Baka Bros, composés de Diaz Biffle, Lucky Chamu et Repullze, sont trois des plus grands noms de Warzone. Leur brillant sens de l’humour combiné à leur excellence pour le jeu les a vus en tête des charts de Twitch et de nombreux tournois Warzone.

Aujourd’hui, ils organisent le premier événement LAN de Warzone, le Baka Bros WonderLAN. Voici tout ce que vous devez savoir.

Format

Le Baka Bros WonderLAN sera joué dans un lobby privé Mini Royale sur LAN, voyant 15 duos s’affronter pour de l’argent sonnant et trébuchant. Le nombre de matchs qui seront joués n’est pas confirmé, mais étant Mini Royale, nous nous attendons à voir environ 10 matchs.

Équipes

Tommey & Almond HusKerrs & Newbz Crowder & Nico Biffle & SuperEvan Destroy & ZLaner IceManIsaac & WarsZ Swagg & Booya UnRational & 2pac JaredFPS & JDevise Santana & JSmooth JoeWo & Breadman Swishem & Intechs Hondan & Hollo & Difakill BobbyPoff

Programme et comment regarder

Le Baka Bros WonderLAN débutera à 15 h HE ce soir, le 17 décembre. Vous pouvez regarder l’événement sur la chaîne Twitch de Cash App, mais il n’est pas clair si les joueurs individuels pourront diffuser leur POV.