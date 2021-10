Comment regarder le tournoi BoomTV Code Red Duo à 25 000 $

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur le tournoi BoomTV Code Red de 25 000 $ USD présenté par Xfinity.

BoomTV revient sur la scène compétitive de Fortnite Battle Royale ce week-end avec un tournoi en duo de 25 000 $ US. Avec l’engagement de certains des meilleurs joueurs d’Amérique du Nord, cela promet d’offrir de l’excitation et des matchs de fin de match palpitants.

La dernière fois, Evan « FaZe Cented » Barron et Josh « TSM FTX Commandment » Roach ont dominé le peloton, récoltant 3 000 USD au passage. Le dernier tournoi BoomTV Code Red offre un prize pool plus important et un groupe de participants empilés.

Aujourd’hui, ESTNN décompose le format, le système de notation, la cagnotte et la meilleure façon de regarder le tournoi de 25 000 $ USD. Rejoignez-nous alors que nous nous préparons pour une autre journée fantastique de Fortnite.

🚨25 000 $ Fortnite CodeRed présenté par Xfinity🚨 Les inscriptions ouvertes se déroulent MAINTENANT pour les qualifications du 11 octobre. Participez et gagnez votre place pour le Main Event de 25 000 $ le 12 octobre. Vous voulez affronter certains des meilleurs talents de Fortnite ? Inscrivez-vous👉 https://t.co/uMgcwGo8hG pic.twitter.com/tckPhP0ZNa – BoomTV (@boomtv) 5 octobre 2021

Format et calendrier du tournoi BoomTV Code Red

Quarante-sept équipes invitées et trois équipes qualifiées se regrouperont en un groupe de 50 duos lors de la finale Code Red le 12 octobre. L’objectif ultime est d’accumuler des points grâce au placement et aux points d’élimination sur six matchs. Toutes les correspondances auront lieu dans les halls des clients sur la région du serveur NA East.

Voici un récapitulatif rapide de la date, de l’heure et du format du tournoi :

12 octobre à 13 h 00 PT / 16 h 00 HE Région NA Est 50 duos Six matchs personnalisés Les équipes gagnent des points en fonction du placement et des éliminations

Cliquez ici pour un lien direct vers le classement.

Système de notation de tournoi BoomTV Code Red

La structure de notation du tournoi Code Red offre 41 points à chaque duo gagnant et deux points par élimination. Les équipes auraient besoin d’environ 20 éliminations pour égaler une Victory Royale, ce qui en ferait un système plus équilibré.

Voici la répartition complète des scores :

1er : 41 points 2e : 34 points 3e : 30 points 4e : 27 points 5e : 25 points 6e : 22 points 7e : 20 points 8e : 18 points 9e : 16 points 10e : 14 points 11e-15e : 10 points 16e-20e : 7 points 21-30 : 4 points 31-50 : 2 points Éliminations : 2 points chacun

Cagnotte du tournoi BoomTV Code Red

Les duos se disputent une part de 25 000 $ US. Le prize pool paie les huit meilleurs placements, avec 7,5 000 $ US pour la première place et la huitième pour 1,25 000 $ US.

Voici la répartition de la cagnotte :

1re place : 7 500 $ 2e place : 5 000 $ 3e place : 3 500 $ 4e place : 2 500 $ 5e place : 2 000 $ 6e place : 1 750 $ 7e place : 1 500 $ 8e place : 1 250 $

Comment regarder le tournoi BoomTV Code Red

BoomTV hébergera son propre tournoi diffusé pour le tournoi Code Red sur Twitch. De plus, les opérateurs du tournoi encouragent les participants à diffuser leurs points de vue. Nous pouvons nous attendre à ce que de nombreux duos invités ci-dessous diffusent, alors assurez-vous de vérifier leurs chaînes Twitch.

Duos invités au tournoi BoomTV Code Red (sous réserve de modifications)

Maddynf & Punisher Kreo & TRAGIX Cented & Commandment Avery & Threats PaMstou & Reet Xoonies & Reverse2k MackWood & Bucke Knight & RogueShark Jivi & Sommerset Dubs & Megga Deyy & Magnolia Costa & Slick Arkhram & EpikWhale & Nosyjkky Replay MrSavage & Chunyjkky Voleurs Smqcked & casqer Jahq & kwah Doniee & Rocaine Ceice & Yuz

Nous pouvons nous attendre à ce que BoomTV annonce de nombreuses autres équipes invitées au cours des prochaines 24 heures. Nous mettrons à jour la liste ci-dessus lorsque cela se produira. Assurez-vous de vous connecter au tournoi demain pour voir quel duo réclame 7,5 000 $ USD et le titre Code Red !

Image en vedette: BoomTV