Comment regarder le tournoi de 25K $ Guerrillas Gulag Warzone

Au cours de leur semaine CDL Home Seires, les LA Guerrillas organisent un tournoi Warzone à 25 000 $.

Cette semaine marque la troisième semaine de l’étape 2 de la saison 2021 de la Call of Duty League. Organisés par les Los Angeles Guerrillas, ils apportent bien plus que de simples matchs de la CDL. Le Guerrillas Gulag est un tournoi Warzone à 25K $ qui verra les meilleurs des meilleurs s’affronter pour le prix de la première place de 15K $. Voici tout ce que vous devez savoir.

Format

Guerrillas Gulag sera joué sous la forme d’une course à tuer Warzone. Des équipes de trois joueront dans les lobbies publics du trio Warzone. Les équipes auront quatre heures pour jouer et leurs 5 meilleurs matchs seront soumis. Des points sont attribués pour les éliminations et le placement. L’équipe ayant obtenu le meilleur score à la fin des quatre heures l’emporte.

Les équipes

Les équipes complètes n’ont pas encore été annoncées, mais nous connaissons certains des capitaines qui participeront au tournoi.

IceManIsaac Aydan Swagg Bobbypoff Blazt HusKerrs

Horaire et comment regarder

Le tournoi Guerrillas Gulag à 25000 $ Warzone débutera à 10h PST le 31 mars avec quatre heures de jeu pour les fans. Regardez-le en direct sur la chaîne Call of Duty Twitch, ou votre concurrent préféré diffusera son POV.