Comment regarder le tournoi Symfuhny Showdown Warzone à 50 000 $

Symfuhny organise son propre tournoi, réunissant les meilleurs joueurs de la zone de guerre pour 50 000 $.

Depuis la sortie de Warzone, Mason « Symfuhny » Lanier est l’un des meilleurs joueurs du jeu. Avec plusieurs victoires en tournois, particulièrement dominant en 2v2 avec son coéquipier HusKerrs, Sym a pris d’assaut Warzone. Ce soir, il organise son propre tournoi et voit les meilleurs des meilleurs s’affronter pour 50 000 $ US.

Format

Symfuhny Showdown de ce soir présentera le format de jeu personnalisé Trios, où les meilleurs joueurs s’affronteront sur six matchs, l’équipe ayant le score le plus élevé à la fin l’emportant.

Équipes

Les équipes complètes n’ont pas encore été annoncées, mais nous savons que nous attendons certains des meilleurs joueurs et des plus grands streamers du monde. Une équipe à surveiller est Jukeyz, Fifakill et Aydan, qui chercheront à continuer à suivre leurs coutumes en trio gagnant l’autre soir.

Programme et comment regarder

Le Symfuhny Showdown à 50 000 $ débute à 13 h HE aujourd’hui, et avec six matchs à jouer, il durera probablement environ cinq heures. Vous pouvez regarder le flux sur la chaîne Twitch de Symfuhny, ou vos concurrents préférés diffuseront également leur POV.