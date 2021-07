Comment regarder le tournoi Warzone de l’Activision Creators Cup à 25 000 $

Les meilleurs créateurs s’affrontent pour 25 000 $.

Ce soir, un autre tournoi Warzone de 25 000 $ a lieu, cependant, celui-ci est hébergé par Activision eux-mêmes. La Creators Cup de 25 000 $ voit les meilleurs créateurs s’affronter pour un prize pool de 25 000 $ dans un tournoi Warzone 2v2. Voici tout ce que vous devez savoir.

Format

L’Activision Creators Cup à 25 000 $ utilisera le format 2v2 Kill Race. Le tournoi comportera un bracket à double élimination, les matchs du bracket du gagnant étant le meilleur des trois tandis que le bracket du perdant est le meilleur d’un.

Équipes

Les équipes complètes n’ont pas encore été annoncées pour l’Activision Creators Cup, cependant, nous savons que des joueurs tels que TeeP, Tommey, Rated, Almond et DougisRaw seront tous en compétition.

Horaire et comment regarder

La Creators Cup à 25 000 $ d’Activision débutera à 15 h HE ce soir et durera probablement environ cinq à six heures. Malheureusement, il n’y a pas eu d’annonce officielle d’un flux par Call of Duty, mais nous nous attendons à ce qu’il y ait un flux diffusé sur leur chaîne Twitch, avec votre concurrent préféré diffusant son POV.

