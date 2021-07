Comment regarder le VTT aux Jeux olympiques 2020 : dates clés, diffusion en direct gratuite et plus encore

Originaire des États-Unis dans les années 1970, le VTT est né d’un amour des grands espaces. Les cyclistes ont commencé à modifier leurs vélos pour s’adapter aux conditions hors route et, par conséquent, des vélos à impact spécialisés ont été fabriqués à plus grande échelle. Le vélo de montagne était devenu un sport mondialement reconnu dans les années 1990. Lisez la suite pour voir comment regarder une diffusion en direct de vélo de montagne aux Jeux olympiques 2020.

Le vélo de montagne de cross-country a été nommé sport olympique officiel aux Jeux d’Atlanta en 1996, testant les compétences des cyclistes tout en offrant un événement passionnant pour les spectateurs. Les parcours olympiques de vélo de montagne se composent généralement de 4 à 6 kilomètres de pistes de terre avec des montées raides et des descentes rocheuses, et les courses impliquent un départ groupé avec plusieurs tours. Le premier coureur à terminer tous les tours requis est déclaré vainqueur, et tous les coureurs avec un temps 80% plus lent que le premier tour du leader de la course sont éliminés.

Aux Jeux de Tokyo de cette année, les athlètes à surveiller sont la médaillée d’or de la Suisse en 2016 Nino Schurter et la Suédoise Jenny Rissveds, qui a également remporté l’or à Rio et est une solide candidate dans l’épreuve féminine. Si vous prévoyez de regarder du vélo de montagne aux Jeux olympiques de 2020, découvrez comment diffuser en direct les événements olympiques, y compris ceux ci-dessous.

Médaille d’or en cross-country messieurs : Lundi 26 juillet à partir de 15h JST / 7h BST / 2h HE

Médaille d’or en cross-country femmes : Mardi 27 juillet à partir de 15h JST / 7h BST / 2h HE

Diffusion gratuite en direct des Jeux olympiques de VTT

Bien que vous puissiez voir tous les moments forts du vélo de montagne sur la chaîne Olympics, sa couverture des événements eux-mêmes est assez limitée. Le meilleur endroit pour regarder les événements dans leur intégralité est par l’intermédiaire de votre diffuseur régional.

Selon votre emplacement, il peut également y avoir une couverture gratuite des Jeux olympiques sur vos chaînes locales. Au Royaume-Uni, vous pouvez assister à des événements de VTT sur BBC One, BBC Two et en ligne via BBC iPlayer. Et les résidents australiens peuvent se diriger vers Channel 7 ou vers 7Plus en ligne.

Comment regarder vos Jeux olympiques en direct à l’étranger

Bien que vous puissiez regarder une diffusion en direct des Jeux olympiques de la grande majorité des pays, vous pouvez rencontrer des difficultés si vous essayez de vous connecter à votre plate-forme de streaming habituelle à l’étranger.

C’est parce que les plateformes de streaming ont tendance à géo-bloquer leur contenu, vous arrêtant lorsque vous êtes à l’étranger. Heureusement, il existe un moyen très simple de résoudre ce problème – en utilisant un VPN.

Téléchargez l’un des meilleurs services VPN et vous pourrez outrepasser ces blocages géographiques et regarder les Jeux olympiques comme si vous étiez de retour chez vous. Cela vous évite d’avoir à traquer un flux louche pendant que vous êtes en vacances.

Utilisez un VPN pour regarder les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de n’importe où

Diffusion en direct GRATUITE des Jeux Olympiques de VTT au Royaume-Uni

Les résidents britanniques peuvent choisir entre BBC One, BBC Two ou BBC iPlayer pour une couverture olympique gratuite ou utiliser des services de streaming comme Discovery+ et Eurosport.

Discovery+ peut être regardé gratuitement sur votre téléphone, ordinateur portable ou smart TV, vous donnant accès à la télévision en direct et au rattrapage de 30 jours de Quest, Really, DMAX et trois autres chaînes sans frais. Cependant, la mise à niveau vers le pass Entertainment (4,99 £/mois ou 49,99 £/an) vous donnera accès à beaucoup plus de contenu, y compris une couverture complète des Jeux olympiques de 2020. De plus, vous pouvez profiter de l’essai gratuit de 7 jours avant de vous engager dans un abonnement payant.

Alternativement, Eurosport coûte 6,99 £ par mois, mais vous pouvez le ramener à seulement 4,99 £ par mois en vous abonnant pendant un an. Eurosport peut être visionné sur votre téléviseur par Chromecast ou en connectant votre ordinateur portable avec un câble HDMI, mais si vous êtes un utilisateur d’Apple TV, vous pouvez également le diffuser directement depuis votre appareil Apple.

Si vous partez à l’étranger pour les Jeux Olympiques de 2020, vous ne devez pas manquer cette occasion. Téléchargez et installez un VPN, et vous pourrez continuer à accéder aux services de streaming britanniques où que vous soyez dans le monde.

Comment regarder les Jeux olympiques de vélo de montagne aux États-Unis avec et sans câble

Si vous êtes aux États-Unis et que vous avez accès au câble, vous pouvez vous connecter aux Jeux olympiques de 2020 en vous rendant sur NBC, en regardant en ligne ou en regardant à la télévision. Mais ceux qui n’ont pas de câble n’ont pas à s’inquiéter : vous pouvez également regarder les Jeux sur Peacock TV.

Fournissant un service de streaming en ligne gratuit avec des centaines d’émissions de télévision et de films, Peacock TV diffusera également les Jeux olympiques de 2020. Malheureusement, la couverture des Jeux olympiques n’est pas incluse dans le forfait gratuit de Peacock, vous devrez donc passer à un compte payant pour regarder les Jeux.

Un abonnement Premium ne vous coûtera que 4,99 $ par mois, ou une mise à niveau vers Premium Plus sans publicité pour 9,99 $ par mois. Accédez à Peacock sur tous les appareils connectés au Web, y compris les ordinateurs portables, les téléphones et les téléviseurs intelligents. Vous pouvez consulter le site Web pour la liste complète des appareils pris en charge.

Alternativement, vous pouvez vous diriger vers Sling TV, une option légèrement plus chère à 35 $ par mois pour le forfait Sling Blue, mais vous pouvez actuellement obtenir votre premier mois pour seulement 10 $.

Comment regarder les Jeux olympiques de vélo de montagne au Canada

Les amateurs de vélo de montagne au Canada peuvent choisir entre TLN, TSN, CBC et Sportsnet pour obtenir leur dose des Jeux olympiques de 2020. Pas de configuration de câble ? Aucun problème. Accédez aux trois derniers réseaux en ligne en vous abonnant à leurs services de streaming indépendants.

CBC offre un mois gratuit et coûte ensuite 4,99 CAD par mois. TSN coûte 4,99 CAD par jour ou 19,99 CAD par mois, tandis que Sportsnet Now vous coûtera 19,99 CAD par mois.

Comment diffuser en direct du vélo de montagne aux Jeux olympiques GRATUITEMENT en Australie

Les fans de vélo Down Under peuvent profiter de la couverture gratuite des Jeux olympiques sur Channel 7 et 7plus, le service de streaming en ligne gratuit disponible sur n’importe quel appareil connecté à Internet, y compris votre téléviseur intelligent.

S’il vous arrive d’être à l’extérieur du pays lorsque le vélo de montagne olympique se déroule, vous pouvez toujours profiter de toute l’action en vous connectant à 7Plus via un VPN.

Plus de diffuseurs des Jeux olympiques de 2020 dans le monde

Vous ne vivez dans aucun des pays énumérés ci-dessus ? Ne vous inquiétez pas, les Jeux olympiques peuvent être regardés dans la grande majorité des pays du monde. Alors que certains pays n’auront pas d’options de visualisation gratuites ou autant de choix, vous devriez avoir une option disponible dans votre région.

Sans surprise, la liste des plateformes de visionnage est très longue mais heureusement, il existe une page Wikipédia dédiée avec toutes les différentes chaînes diffusant les Jeux olympiques.

