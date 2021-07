Comment regarder le water-polo aux Jeux olympiques 2020 : dates clés, diffusion en direct gratuite et plus encore

Quel est le sport le plus épuisant au monde ? Oui, c’est du water-polo. Le simple fait d’entendre les règles du jeu vous soulagera de ne pas concourir à un niveau olympique. Mais si vous aimez regarder des sports ultra-exigeants, alors vous voudrez savoir où regarder une diffusion en direct de water-polo pour toute l’action des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Lisez la suite pour toutes vos options, y compris comment regarder gratuitement dans certains pays.

L’équipe hongroise masculine de water-polo est la plus titrée aux Jeux olympiques, avec neuf médailles d’or à ce jour. Mais aux Jeux olympiques de 2016, c’est la Serbie qui a décroché l’or en water-polo. L’équipe serbe s’améliore régulièrement et remporte des médailles depuis 2008.

En water-polo féminin, les USA brillent de mille feux. Ils ont remporté l’or aux deux derniers Jeux olympiques et leur capitaine, Maggie Steffens, est double championne olympique et triple championne du monde. Ils ont aussi Ashleigh Johnson, qui est considérée comme la meilleure gardienne du monde. Team USA est celui à battre, et les autres concurrents ont du pain sur la planche.

Suivez notre guide ci-dessous pendant que nous expliquons comment regarder le water-polo en ligne en 2021 et capter toute l’action des Jeux olympiques. Et si vous voulez en savoir plus sur les autres matchs, voici un guide complet de diffusion en direct des Jeux olympiques couvrant toute l’extravagance de Tokyo.

– Match pour la médaille de bronze femmes: samedi 7 août à partir de 13h40 JST / 5h40 BST / 12h40 HE

– Match pour la médaille d’or féminin: samedi 7 août à partir de 16h30 JST / 8h30 BST / 3h30 HE

– Match pour la médaille de bronze hommes: dimanche 8 août à partir de 13h40 JST / 5h40 BST / 12h40 HE

– Match pour la médaille d’or hommes: dimanche 8 août à partir de 16h30 JST / 8h30 BST / 3h30 HE

Diffusion gratuite en direct de water-polo des Jeux olympiques 2021

Des radiodiffuseurs de divers pays couvrent les Jeux olympiques, certains d’entre eux les diffusant gratuitement. C’est la BBC et son service iPlayer au Royaume-Uni, ARD et ZDF en Allemagne, TF1 en France et Channel 7 et 7plus en streaming en Australie sont quelques-uns des diffuseurs offrant une couverture gratuite des jeux.

Vous avez également la possibilité de regarder la couverture gratuitement sur le site officiel des Jeux olympiques, mais sa couverture ne sera pas aussi étendue que celle d’autres diffuseurs et vous ne devriez pas vous y fier pour garantir la diffusion en direct gratuite d’événements spécifiques.

Comment regarder vos Jeux olympiques en direct à l’étranger

Les fans de sport souhaitant regarder une diffusion en direct des Jeux olympiques en 2021 devraient pouvoir accéder à leur couverture gratuite ou payante habituelle du monde entier. Bien que le blocage géographique limite généralement la couverture à l’étranger aux fournisseurs locaux – et certains lieux de travail, d’études ou même de loisirs peuvent vous empêcher de diffuser en raison de restrictions de bande passante – il existe un moyen très simple de résoudre ces problèmes.

La réponse est aussi simple que de télécharger et d’installer le meilleur service VPN, qui vous permettra ensuite de dire à votre ordinateur, téléphone, tablette ou autre appareil qu’il se trouve dans un autre pays. Cela signifie que vous pouvez vous connecter à votre couverture habituelle depuis chez vous, où que vous soyez, sans avoir à recourir à un flux illégal.

Utilisez un VPN pour regarder les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses puissantes fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près n’importe quel appareil de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple et, surtout, il a un bilan fantastique pour déverrouiller le streaming le plus robuste. services à travers le monde.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

L’utilisation d’un VPN est vraiment simple – aussi simple qu’un-deux-trois, en fait !

1. Téléchargez et installez un VPN – comme nous le disons, notre premier choix global est ExpressVPN, qui représente la meilleure solution pour la plupart des fans de sport ces Jeux olympiques

2. Connectez-vous à l’emplacement de serveur approprié – ouvrez l’application VPN, appuyez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez le pays où est basé votre diffuseur domestique

3. Accédez au flux en direct du diffuseur – donc si vous venez du Royaume-Uni, rendez-vous simplement sur BBC iPlayer et connectez-vous comme d’habitude

C’est tout ce qu’on peut en dire! Vous pourrez désormais regarder toute l’action des Jeux olympiques comme vous le feriez depuis le confort de votre canapé.

(Crédit image : Sean M. Haffey/.)

Diffusion GRATUITE en direct de water-polo olympique au Royaume-Uni

Les résidents britanniques ont les chaînes de la BBC pendant un Diffusion en direct 100% gratuite des JO 2020. BBC One and Two diffusera 350 heures de séquences en direct de la compétition à Tokyo. Pas d’accès au câble ? Pas de problème, la diffusion en direct sera disponible en ligne sur BBC iPlayer.

Les autres plateformes de streaming couvrant les Jeux olympiques au Royaume-Uni sont Eurosport et Discovery+. Leurs abonnements coûteront respectivement 6,99 £/mois et 4,99 £/mois. Outre Android et iOS, ces services sont accessibles via Samsung TV, Fire TV, Chromecast et d’autres appareils.

Pas au Royaume-Uni pour les Jeux Olympiques de 2020 ? Vous pouvez toujours utiliser un VPN pour vous connecter aux serveurs du pays et diffuser tous les jeux en direct.

Comment regarder le water-polo des Jeux olympiques aux États-Unis sans câble et à la télévision

Aux États-Unis, NBC détient les droits de diffusion des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, de sorte que les utilisateurs du câble avec NBC auront accès à tous les événements. Ils auront également la possibilité de le regarder en ligne sur la plateforme de streaming de NBC.

Si vous n’avez pas de câble, vous devrez vous abonner aux services OTT qui ont la chaîne NBC pour diffuser les jeux. Peacock TV et fuboTV sont deux des meilleures options disponibles.

fuboTV coûte 64,99 $/mois, mais il est livré avec un essai gratuit d’une semaine et constitue un service complet de remplacement de câble avec une offre complète de chaînes NBC. En tant que tel, c’est notre recommandation pour la plupart des fans de sport dans ce cas.

À 4,99 $/mois, Peacock TV est l’option la plus abordable et propose son propre essai gratuit – mais notez qu’une grande partie de sa programmation est consacrée à une couverture multisports. C’est génial pour les fans en général, mais peut-être un peu frustrant si vous voulez une action de bout en bout d’une discipline spécifique.

Ces plates-formes de diffusion en continu sont accessibles via Android, iOS, LG TV, le navigateur Google Chrome, Xbox et plusieurs autres appareils. Pour en savoir plus sur la chaîne NBC qui montre quoi et quand, consultez le site Web du géant du réseau.

Obtenez la meilleure offre sur les services de streaming TV

Comment regarder le water-polo aux Jeux olympiques au Canada

Sportsnet, CBC, TLN et TSN diffusent les Jeux olympiques de Tokyo au Canada. Les abonnés au câble peuvent regarder les matchs via l’un de ces canaux.

Si vous n’avez pas de câble, vous devrez vous abonner aux services de streaming en ligne de Sportsnet, CBC ou TSN pour voir les matchs. Les services de streaming de TSN et Sportsnet coûtent 19,99 CAD/mois, mais CBC propose un streaming gratuit. TLN n’a pas de service de streaming au moment d’écrire ces lignes.

Vous voulez regarder votre reportage depuis l’étranger ? Alors n’oubliez pas que l’utilisation d’un VPN est un excellent moyen de regarder la couverture à l’étranger.

Comment vivre le water-polo en direct aux Jeux olympiques GRATUITEMENT en Australie

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la chaîne australienne 7 diffuse les Jeux olympiques gratuitement. Channel 7 a des droits de diffusion exclusifs et vous trouverez les événements diffusés sur 7Mate et 7Two. Les coupe-câbles peuvent essayer 7plus, le service de streaming de Channel 7, qui peut être exécuté sur iOS, Android, les navigateurs Web, Fire TV et d’autres appareils.

Pas en Australie ? Utilisez un VPN si vous êtes loin de chez vous, afin de profiter de votre couverture olympique locale.

Plus de diffuseurs des Jeux olympiques de 2020 dans le monde

Si vous n’êtes pas dans l’un de ces pays, ne vous inquiétez pas – les Jeux olympiques sont diffusés dans la plupart des endroits du monde, bien que vous n’ayez peut-être pas de chance avec le streaming gratuit et que les niveaux de couverture varient considérablement selon l’emplacement.

Vous pouvez vérifier ce qui est proposé où que vous soyez à l’aide de la page Wikipédia dédiée de toutes les chaînes des Jeux Olympiques du monde.

Comparez les meilleurs services VPN globaux en 2021 par prix :