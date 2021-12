Comment regarder l’éclairage de l’arbre de Noël du Rockefeller Center 2021

Qui organise la cérémonie ?

La cérémonie d’illumination de l’arbre sera animée par TODAY’s Guthrie de la savane, Hoda kotb, Craig Melvin et Al Roker. Les festivités d’avant-spectacle seront animées par Access Hollywood’s mario lopez, NBC4 New York Nathalie Pasquarella et David huissier.

Qui joue ?

Les artistes confirmés incluent Alessia Cara, Harry Connick Jr., Mickey Guyton, Norah Jones, Brad Paisley, Thomas Rob, Carrie Underwood, José Feliciano avec CNCO, Pentatonix, le casting de Come From Away de Broadway et Radio City Rockettes.

Après cela, l’arbre – qui sera exposé entre les 49e et 50e rues ouest et les cinquième et sixième avenues à New York – sera allumé tous les jours de 6 h à 12 h, puis il sera illuminé pendant 24 heures le jour de Noël. Le jour de l’an, il sera illuminé de 6h à 21h

(E! Et NBC font partie de la famille NBCUniversal.)