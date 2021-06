Comment regarder l’émission Dave de Lil Dicky en ligne de n’importe où

Après avoir fait ses preuves auprès de Charlamagne tha God sur The Breakfast Club à la fin de la saison dernière, Lil Dicky est de retour avec de nouveaux épisodes de sa série humoristique sur FX et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Dave à la télévision ou en ligne.

David Burd est un rappeur américain qui s’appelle Lil Dicky et qui est devenu célèbre sur YouTube après avoir sorti un clip pour sa chanson “Ex-Boyfriend”. Il a eu plusieurs chansons à succès depuis, dont “Pillow Talking”, “Molly” et bien sûr, “$ave Dat Money”. En 2017, cependant, Lil Dicky a révélé qu’il était intéressé à avoir sa propre émission de télévision dans une interview avec Inverse et juste trois ans plus tard, Dave a fait sa première sur FX.

Dave est une série de comédies en direct d’une demi-heure qui raconte une version fictive de l’ascension de Lil Dicky vers la gloire en tant que rappeur vivant à Los Angeles. Au cours de la première saison de l’émission, les téléspectateurs ont vu Dave lancer sa carrière de rap en retirant son argent de la Bar Mitzvah pour tourner un clip qui a fini par devenir viral. Il est ensuite allé à Philadelphie où il a ouvert pour le rappeur Meek Mill.

Alors que Lil Dicky est rapidement devenu un nom familier à Los Angeles, il a commencé à assister à des soirées avec un certain nombre de célébrités, dont Justin Bieber, Kourtney Kardashian et Marshmello. Cependant, pour que sa carrière musicale décolle, Dave a dû rompre avec sa petite amie de longue date, Ally, comme dans la chanson de Lil Dicky « Molly ».

Maintenant de retour pour la saison 2, Dave est occupé à travailler sur son premier album studio, mais la procrastination et une vie de luxe pèsent clairement sur ses capacités d’écriture de chansons. Va-t-il disparaître comme une merveille à un coup… ou devenir le rappeur professionnel qu’il a toujours été censé être ?

Que vous attendiez avec impatience la prochaine saison de la série ou que vous aimiez simplement écouter la musique de Lil Dicky, nous vous montrerons comment regarder la saison 2 de Dave de n’importe où dans le monde.

Dave saison 2 – Quand et où ?

La saison 2 de Dave de Lil Dicky sera diffusée le mercredi 16 juin à 22 h HE/PT sur FX. Le réseau diffusera les deux premiers épisodes ce soir-là, tandis que les huit épisodes restants de la saison 2 sortiront chaque semaine à la même heure. De nouveaux épisodes de Dave seront disponibles en streaming en ligne chaque jeudi sur Hulu.

Comment regarder la saison 2 de Dave aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Dave tous les mercredis à 22 h HE/PT sur FX. Vous pouvez également diffuser des épisodes de la deuxième saison de Dave le lendemain de leur diffusion sur Hulu.

Pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder la dernière saison de Dave sur FX ? Ne vous inquiétez pas, car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous puissiez regarder de nouveaux épisodes de la série lors de leur première. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 54,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à FX, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à FX ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 7 jours est disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – AT&T TV Now vous donnera accès à FX et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à FX, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. FuboTV – à partir de 54,99 $ par mois – FuboTV vous donne accès à FX ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Comment regarder Dave au Canada

Les téléspectateurs canadiens avec un abonnement au câble pourront également regarder de nouveaux épisodes de Dave sur FX tous les mercredis à 22 h HE/PT. Vous pouvez également diffuser l’émission en ligne à l’aide de l’application FXNOW, mais vous devrez vous connecter avec les détails de votre fournisseur de câble pour le faire.

Comment regarder Dave au Royaume-Uni

Bien qu’une date de sortie pour la saison 2 de Dave n’ait pas encore été fixée au Royaume-Uni, les fans de Lil Dicky peuvent rattraper gratuitement les épisodes précédents de la saison 1 de l’émission sur BBC Two en utilisant BBC iPlayer. La deuxième saison de l’émission pourrait arriver à la BBC à une date ultérieure, mais d’ici là, vous pouvez toujours vous procurer un VPN et suivre les étapes énumérées ci-dessous pour le regarder tôt au Royaume-Uni.

Comment regarder Dave en Australie

Les fans de Lil Dicky en Australie pourront regarder la saison 2 de Dave sur Binge à partir du jeudi 17 juin. Un abonnement à Binge ne coûte que 10 $ AUD par mois, mais le service de streaming propose également un essai gratuit pour que vous puissiez le tester par vous-même. .

Regardez Dave de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la saison 2 de Dave aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder de nouveaux épisodes de Dave lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.