Comment regarder l’émission Dr. Brain TV, le premier drame coréen d’Apple TV+

L’entrée d’Apple TV sur le marché coréen commence aujourd’hui, avec la sortie de l’Apple TV 4K, de l’application Apple TV et du service de streaming Apple TV+ dans la région. Pour commémorer le lancement, Apple TV+ lance son premier Apple Original coréen, le thriller de science-fiction « Dr Brain ». Voici comment regarder…

Aujourd’hui, le 3 novembre, Apple TV+ est lancée pour la première fois en Corée. Le service de streaming est disponible dans plus de 100 pays depuis son lancement en 2019, mais la Corée était l’une des régions exclues. Cependant, pour célébrer le lancement en Corée, Apple programme également la sortie de son premier K-drama, appelé « Dr. Cerveau’.

Dr. Brain est une émission télévisée (composée d’une première saison de six épisodes) sur un scientifique du cerveau appelé Sewon, joué par l’acteur Lee Sun-kyun.

La famille de Sewon est mystérieusement tuée dans un tragique accident. Afin de découvrir ce qui s’est passé, Sewon se connecte au cerveau des morts avec des « synchronisations cérébrales » et revit leurs souvenirs. Cependant, cela a également des ramifications dommageables pour sa propre conscience.

Comment regarder Dr. Brain

Dr. Brain est disponible exclusivement via Apple TV+. Créez un compte ici pour un essai gratuit de sept jours, si vous n’avez pas encore de compte. Apple TV+ est accessible via l’application TV.

Ouvrez l’application Apple TV. Cliquez sur l’onglet ‘Originals’ tv+. Faites défiler jusqu’à la catégorie Séries dramatiques. Sélectionnez Dr. Brain pour commencer à regarder. Appuyez sur le bouton « Ajouter » sur la page de l’émission Dr. Brain pour être averti des nouveaux épisodes.

L’application Apple TV est disponible sur les appareils Apple, y compris l’iPhone, l’iPad, le décodeur Apple TV et le Mac. L’application Apple TV peut également être téléchargée sur de nombreuses plates-formes tierces, notamment Amazon Fire TV, Roku, Xbox, PlayStation, certains téléviseurs intelligents et plus encore. Vous pouvez également regarder dans un navigateur Web sur tv.apple.com.

Apple TV+ coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an. Vous pouvez également obtenir Apple TV+ dans le cadre du forfait Apple One. Apple TV+ donne accès au contenu Apple Original, y compris plus de 100 émissions de télévision et films. Consultez notre guide complet sur ce qu’il faut regarder sur Apple TV+ ici.

Dr. Brain propose un dialogue en coréen avec des sous-titres disponibles dans de nombreuses langues, dont l’anglais. Pour choisir la langue des sous-titres et les options de doublage, appuyez sur le bouton bas de votre télécommande tout en regardant l’émission dans l’application.

Dr. Brain est la première entreprise d’Apple dans le contenu en coréen, mais ce ne sera pas la dernière. L’année prochaine, Apple lancera la série très attendue « Pachinko », avec Lee Min-ho.

Le premier épisode de Dr. Brain est diffusé aujourd’hui, le 3 novembre. Le reste de la saison sera diffusé chaque semaine, avec un nouvel épisode tous les vendredis.

Dr. Cerveau Épisode 1 : 3 novembre 2021 Dr. Cerveau Épisode 2 : 12 novembre 2021 Dr. Cerveau Épisode 3 : 19 novembre 2021 Dr. Cerveau Épisode 4 : 26 novembre 2021 Dr. Cerveau Épisode 5 : 3 décembre 2021 Dr. Brain Épisode 6 : 10 décembre 2021

