Comment regarder l’émission Foundation TV sur Apple TV+

Aujourd’hui, la série très attendue Foundation est présentée en avant-première sur Apple TV+. La série est basée sur les romans de science-fiction qui définissent le genre de l’écrivain Isaac Asimov et présente Jared Harris dans le rôle de “Hari Seldon” luttant contre l’Empire galactique, dirigé par Lee Pace dans le rôle de “Brother Dusk”.

Foundation est exclusivement disponible sur Apple TV+. Vous pouvez vous inscrire à Apple TV+ ici et obtenir un essai gratuit de sept jours si vous n’avez jamais utilisé le service auparavant. Apple TV+ coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an. Il est également disponible dans le cadre du forfait Apple One, et un seul abonnement TV+ peut être partagé entre jusqu’à six personnes via le partage familial sans frais supplémentaires.

Vous pouvez regarder Foundation sur n’importe quel appareil pouvant exécuter l’application Apple TV. Cela inclut le décodeur Apple TV lui-même, les iPhones, iPads, Mac, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox, certains téléviseurs intelligents et plus de plates-formes. Malheureusement, il n’y a pas d’application Apple TV pour Android ou PC, bien que vous puissiez regarder sur le Web à l’adresse tv.apple.com.

Un abonnement Apple TV+ déverrouille tout le contenu original Apple sans frais supplémentaires. Consultez le catalogue complet des originaux ici. Vous pouvez trouver les émissions et les films TV+ dans l’onglet « TV+ Originals » de l’application TV.

La série Foundation est publiée chaque semaine, après une première en double épisode aujourd’hui, le 24 septembre. Voici quand la diffusion complète de la première saison sera diffusée. Bien qu’Apple devrait renouveler Foundation pour plusieurs saisons, aucun renouvellement formel n’a été annoncé pour le moment.

Fondation Épisode 1 : 24 septembre 2021 Fondation Épisode 2 : 24 septembre 2021 Fondation Épisode 3 : 1er octobre 2021 Fondation Épisode 4 : 8 octobre 2021 Fondation Épisode 5 : 15 octobre 2021 Fondation Épisode 6 : 22 octobre 2021 Fondation Épisode 7 : 29 octobre 2021 Fondation Épisode 8 : 5 novembre 2021 Fondation Épisode 9 : 12 novembre 2021 Fondation Épisode 10 : 19 novembre 2021

