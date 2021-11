Comment regarder l’émission télévisée The Shrink Next Door

Apple a publié aujourd’hui sa dernière série originale, The Shrink Next Door, en streaming maintenant sur Apple TV+. La série limitée dramatique de comédie noire met en vedette Will Ferrell et Paul Rudd. Basé sur une histoire vraie, Rudd incarne un psychiatre qui dépasse les limites pour exploiter et manipuler son riche patient.

The Shrink Next Door est basé sur une histoire vraie sur la façon dont Marty Markowitz est contrôlé et maltraité au cours de décennies de manipulation par le thérapeute Ike Herschkopf.

Ike convainc Marty de rompre les relations avec sa famille et de lui confier efficacement tous ses biens personnels. Son manoir tentaculaire est peut-être l’endroit où vit Marty, mais il devient la maison d’Ike. L’histoire a déjà été présentée dans une populaire série de podcasts du même nom.

L’adaptation télévisée met en vedette Will Ferrell dans le rôle de Marty, Paul Rudd dans le rôle d’Ike et Kathryn Hahn dans le rôle de la sœur de Marty, Phyllis.

Comment regarder The Shrink Next Door

Inscrivez-vous à Apple TV+ si vous n’avez pas encore de compte. Un essai gratuit de sept jours est disponible pour les nouveaux comptes. Ouvrez l’application Apple TV sur votre appareil. Sélectionnez l’onglet ‘Originals’ tv+. Faites défiler vers le bas et trouvez The Shrink Next Door pour commencer à regarder.

L’application Apple TV est disponible sur diverses plates-formes, notamment Apple TV 4K, iPhone, iPad, Mac, Amazon Fire TV, Roku, Xbox, PlayStation et certains modèles de téléviseurs intelligents. Vous pouvez également regarder sur le Web à tv.apple.com.

Les trois premiers épisodes de The Shrink Next Door seront diffusés aujourd’hui, le 11 novembre. Le reste de la série limitée en huit parties sortira chaque semaine.

The Shrink Next Door Episode 1 : 12 novembre 2021 The Shrink Next Door Episode 2 : 12 novembre 2021 The Shrink Next Door Episode 3 : 12 novembre 2021 The Shrink Next Door Episode 4 : 19 novembre 2021 The Shrink Next Door Episode 5 : 25 novembre 2021 The Shrink Next Door épisode 6 : 3 décembre 2021 The Shrink Next Door épisode 7 : 10 décembre 2021 The Shrink Next Door épisode 8 : 17 décembre 2021

De toute évidence, Apple espère que les clients s’abonneront à Apple TV + et regarderont plus que The Shrink Next Door.

En plus des franchises phares existantes telles que Ted Lasso, The Morning Show, SEE et For All Mankind, Apple TV + présentera également bientôt en avant-première le film original de grande envergure « Swan Song » avec Mahershala Ali. « Finch » avec Tom Hanks a également fait ses débuts la semaine dernière, établissant des records d’audience.

Consultez notre guide complet Apple TV+ pour voir tout ce que le service a à offrir, avec près de 100 émissions de télévision et films originaux désormais disponibles en streaming.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :