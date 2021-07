Comment regarder l’équipe américaine de gymnastique féminine aux Jeux olympiques

Carmen Mandato.

Après un an d’attente, il est enfin là. Les JO de Tokyo 2020 ont lieu en 2021 ! OUI LE SPORT ! Mais plus sérieusement, parlant en tant que personne qui n’est pas un passionné de sport, il y a un sport que je suis très excité de regarder, et c’est la gymnastique féminine. C’est un sport qui fait preuve de finesse et d’élégance, mais qui implique également de nombreuses cascades physiquement exigeantes et défiant la mort.

Cette année vaudra certainement la peine d’être regardée, compte tenu du temps que les athlètes se préparent pour ce moment. Et nous savons tous que l’équipe américaine de gymnastique féminine va se frayer un chemin vers le sommet, en particulier avec la GOAT et la championne du concours multiple Simone Biles.

Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder Team USA dominer la poutre, les barres, le saut et le sol.

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Qui fait partie de l’équipe américaine de gymnastique féminine ?



Il y a six athlètes représentant les États-Unis pour la gymnastique féminine cette année. Les quatre membres de l’équipe sont Simone Biles, Sunisa Lee, Jordan Chiles et Grace McCallum. Et les deux participants individuels sont MyKayla Skinner et Jade Carey. Il y a aussi quatre suppléants qui ont voyagé avec eux à Tokyo, et ce sont Kayla DiCello, Kara Eaker, Leanne Wong et Emma Malabuyo.

Jamie Squire.

Mais Kara Eaker et Leanne Wong sont actuellement en quarantaine après que Kara – qui partage une chambre avec Leanne – ait été testée positive pour COVID-19.

Quelles épreuves existe-t-il en gymnastique féminine ?

Il existe quatre épreuves en gymnastique artistique féminine (qui est totalement différente de la gymnastique rythmique) : le saut, la poutre, les barres asymétriques et l’exercice au sol. Il dépend du coordinateur de l’équipe de décider quels athlètes participeront à quelles épreuves pour les qualifications.

Pour les finales, seules deux personnes par pays peuvent concourir, même si plus de deux ont des scores de qualification.

Quand pouvons-nous regarder les gymnastes de l’équipe américaine ?

La gymnastique féminine – des qualifications aux finales – se déroulera du 24 juillet au 3 août. L’équipe américaine commencera à concourir pour les qualifications le 25 juillet de 2 h 10 à 5 h 45 HNE. Après cela, les athlètes qui se qualifient passeront aux finales. Voir le calendrier ci-dessous :

27 juillet, mardi, 6 h 45 à 9 h 10 HNE – Finale du concours multiple par équipe 29 juillet, jeudi, 6 h 50 à 9 h 05 HNE – Finale du concours multiple individuel1er août, dimanche, 4 h 00 à 7 h 10 HNE – Finale saut et barres asymétriques 2 août, lundi, 4 h 00 à 6 h 40 HNE – Finale de l’exercice au sol3 août, mardi, 4 h 00 à 6 h 25 HNE – Balance finale du faisceau

Yo lo se. Horaires étranges. C’est parce qu’ils sont en compétition à l’autre bout du monde, alors vous savez… c’est logique. Mais ne vous inquiétez pas ! Parce que tout cela va être rediffusé par NBC aux heures de grande écoute.

Où puis-je me connecter pour regarder ?

NBC détient tous les droits de diffusion des Jeux olympiques de Tokyo 2020 aux États-Unis. Donc, si vous avez des services de câble ou de streaming comme Hulu Live et Sling, il vous suffit de vous connecter aux chaînes Comcast NBC, NBC Sports, CNBC, USA Network, Golf Channel ou Telemundo Sports. Bien entendu, Olympic Channel diffusera également tous les événements en streaming.

Vous pouvez également regarder via la plate-forme de streaming de NBC Peacock en direct ou à la demande. Vous pouvez également utiliser l’application NBC ou l’application NBC Sports, ou simplement taper “NBCOlympics.com” dans votre navigateur. Et voilà, les gars ! Il est maintenant temps de s’asseoir, de s’attacher et de regarder de grands athlètes défier la gravité.

Jasmine Ting Jasmine est une journaliste qui lutte pour devenir adulte le jour…

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io