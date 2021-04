Comment regarder les Academy of Country Music Awards 2021 en ligne de n’importe où

Prenez votre chapeau et vos bottes de cow-boy car l’Academy of Country Music revient à Nashville, dans le Tennessee, pour la remise des prix de cette année et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la 56e cérémonie annuelle des ACM Awards à la télévision ou en ligne.

La cérémonie de remise des prix de cette année sera à nouveau animée par Keith Urban, 15 fois lauréat du prix ACM, mais cette fois-ci, il sera co-animateur car il sera rejoint sur scène par Mickey Guyton, nominée pour la nouvelle artiste féminine de l’année. Tout comme l’année dernière, le spectacle sera diffusé non pas à partir d’une mais à partir de trois scènes célèbres de Nashville et il y aura des représentations au Grand Ole Opry House, à l’historique Ryman Auditorium et au Bluebird Cafe.

En ce qui concerne les nominés, Chris Stapleton et Maren Morris mènent le peloton avec six nominations chacun. L’artiste féminine la plus nominée de l’histoire de l’ACM, Miranda Lambert, arrive deuxième avec cinq nominations. De plus, Gwen Stefani et John Legend ont tous deux été nominés pour un Academy of Country Music Award pour la première fois.

Aux ACM Awards de cette année, plus de 25 artistes de musique country interpréteront plus de 30 chansons dans les trois lieux emblématiques de Nashville. Dierks Bentley, Miranda Lambert, Maren Morris, Keith Urban, Carrie Underwood, Luke Bryan, Elle King et bien d’autres se produiront tandis que Blake Shelton, Chris Stapelton, Little Big Town, Carly Pearce, John Randal et Kenny Chesney monteront également sur scène.

Que vous soyez un grand fan de musique country ou que vous recherchiez simplement de nouveaux artistes à suivre, nous vous montrerons comment regarder la 56e cérémonie annuelle des ACM Awards de n’importe où dans le monde.

Prix ​​ACM 2021: quand et où?

La 56e cérémonie des ACM Awards aura lieu le dimanche 18 avril à 20 h HE / PT et la couverture de l’événement sera diffusée sur CBS et Paramount Plus. Cette année, les ACM Awards se tiendront à Nashville, dans le Tennessee, au Grand Ole Opry House, à l’auditorium Ryman et au Bluebird Cafe.

Comment regarder les Academy of Country Music Awards aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez un abonnement au câble ou même une antenne numérique, vous pourrez regarder les ACM Awards 2021 à 20 h HE / PT le dimanche 18 avril sur CBS. Cependant, vous pouvez également diffuser l’émission de récompenses en ligne sur Paramount Plus, qui coûte 4,99 $ par mois avec des publicités limitées ou 9,99 $ par mois sans aucune publicité.

Vous n’êtes pas intéressé à vous inscrire au câble ou à Paramount Plus pour regarder les ACM Awards de cette année? Ne vous inquiétez pas car il existe maintenant un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à CBS afin que vous puissiez regarder la cérémonie de remise des prix en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Obtenez une diffusion en direct des Academy of Country Music Awards au Canada

Les amateurs de musique country au Canada avec un abonnement au câble pourront regarder les 56e ACM Awards sur Global à 20 h HE / PT, car le réseau diffusera l’événement en même temps qu’il sera diffusé aux États-Unis. ACM Awards de cette année sur le site Web de Global le jour suivant si vous êtes occupé le dimanche 18 avril.

Regardez les Academy of Country Music Awards de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la 56e cérémonie annuelle des Academy of Country Music Awards aux États-Unis et au Canada ci-dessus dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la cérémonie de remise des prix de cette année lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse de localisation de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Nominés aux Prix ACM 2021

Bien que vous puissiez voir la liste complète des nominés pour les ACM Awards de cette année sur le site officiel de l’Academy of Country Music, nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns des nominés dans nos catégories préférées:

Artiste de l’année Chris Stapleton Eric Church Luke Bryan Luke Combs Thomas Rhett Artiste masculin de l’année Chris Stapleton Dierks Bentley Eric church Luke Combs Thomas Rhett Artiste féminine de l’année Ashley McBryde Carly Pearce Kelsea Ballerini Maren Morris Miranda Lambert Groupe de l’année Lady A Little Big Town Old Dominion The Cadillac Three L’album Highwomen de l’année Born Here Live Here Die Here – Luke Bryan Mixtape Vol. 1 – Kane Brown Never Will – Ashley McBryde Skeletons – Brothers Osborne recommencer – Chris Stapleton Chanson de l’année “Bluebird” – Miranda Lambert “One Night Standards” – Ashley McBryde “Some People Do” – Old Dominion “Starting Over” – Chris Stapleton “The Bones” – Karen Morris

