Comment regarder les BAFTA Film Awards 2021 en ligne de n’importe où

La saison des récompenses 2021 se poursuit et ce week-end, les fans de films britanniques peuvent se connecter pour regarder la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) présenter la 74e édition des BAFTA Film Awards et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la cérémonie de remise des prix de cette année. à la télévision ou en ligne.

Les BAFTA Film Awards sont la réponse britannique aux Oscars et pour la toute première fois, les prix ont été divisés en deux cérémonies distinctes qui seront toutes deux diffusées en direct depuis le Royal Albert Hall de Londres. Cependant, les lauréats de cette année accepteront leurs prix pratiquement en raison de la pandémie. Dans le même temps, la BAFTA a introduit un tout nouveau système de vote qui a abouti à une composition beaucoup plus variée que les années précédentes en ce qui concerne les nominés. Les BAFTA Film Awards 2021 comprendront également une longue liste de présentateurs vedettes, notamment Hugh Grant, Tom Hiddleston, Felicity Jones, James McAvoy, Pedro Pascal et plus encore.

La cérémonie d’ouverture des BAFTA Film Awards aura lieu samedi et sera animée par la présentatrice de radio et télévision britannique Clara Amfo. La première soirée de la remise des prix de cette année donnera aux téléspectateurs un regard en profondeur sur le processus de réalisation du film en utilisant des images des coulisses des films nominés. Les catégories artisanales seront également au centre des préoccupations samedi aux BAFTA Film Awards et les lauréats du casting, des costumes, du maquillage et de la coiffure, de la conception de la production, du son, des effets visuels spéciaux, du court métrage britannique et du court métrage d’animation britannique seront tous annoncés.

La cérémonie de dimanche sera animée par le DJ de la radio écossaise et présentatrice de télévision Edith Bowman ainsi que par le DJ de la radio et présentateur de télévision britannique Dermot O’Leary. Les 17 prix restants seront remis dimanche soir, y compris le prix EE Rising Star qui est voté par les membres du public.

En ce qui concerne les nominés de cette année, Nomadland et le film britannique Rocks sont en tête du peloton avec sept nominations. Parmi les autres films nominés pour les BAFTA Film Awards de cette année, citons The Mauritanian, The Trial of the Chicago 7, Promising Young Woman, The Father et Sound of Metal.

Que vous soyez un grand fan de cinéma britannique ou que vous souhaitiez simplement vous connecter pour voir l’une des toutes premières récompenses réparties sur deux nuits, nous vous montrerons exactement comment regarder les BAFTA Film Awards 2021 de n’importe où dans le monde.

BAFTA Film Awards: quand et où?

Les BAFTA Film Awards 2021 se dérouleront sur deux nuits les samedi 10 avril et dimanche 11 avril au Royal Albert Hall de Londres. La soirée d’ouverture des BAFTA Film Awards et les prix d’artisanat seront diffusés samedi à 15 h HE / 20 h BST sur BBC Two tandis que les EE BAFTA seront diffusés dimanche à 16 h HE / 21 h BST sur BBC One. Aux États-Unis, vous pourrez regarder les deux soirs des BAFTA Film Awards 2021 sur BBC America.

Diffusez en direct les BAFTA Film Awards au Royaume-Uni gratuitement

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder les deux soirs des BAFTA Film Awards 2021 à la télévision sur BBC ou en ligne à l’aide de BBC iPlayer. La soirée d’ouverture des BAFTA Film Awards et les prix d’artisanat seront diffusés sur BBC Two le samedi 10 avril à 20h BST tandis que les EE BAFTAs seront diffusés sur BBC One le dimanche 11 avril à 21h BST.

BBC iPlayer



Les téléspectateurs britanniques peuvent regarder gratuitement la couverture des BAFTA par la BBC via BBC iPlayer.

Gratuit chez BBC iPlayer

Regardez les BAFTA Film Awards de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les BAFTA Film Awards 2021 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la cérémonie de remise des prix de cette année lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Comment regarder les BAFTA Film Awards aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder les BAFTA Film Awards 2021, vous aurez besoin d’un forfait câble ou d’un abonnement à un service de streaming qui vous donne accès à BBC America. Le réseau montrera les BAFTA EE de dimanche à 21 h HE / PT. Cependant, pour regarder la soirée d’ouverture des BAFTA Film Awards et les récompenses artisanales samedi, vous devrez vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessus.

Vous ne voulez pas vous inscrire au câble juste pour regarder les BAFTA Film Awards 2021? Ne vous inquiétez pas car il existe maintenant un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à BBC America afin que vous puissiez regarder la cérémonie de remise des prix en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Philio – 20 $ par mois – Philio vous donne accès à BBC America et à 60 autres chaînes de télévision en direct pour seulement 20 $ par mois. Le service comprend également un DVR illimité afin que vous puissiez enregistrer vos émissions préférées et il y a un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à BBC America, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue ou Sling Orange de Sling TV, car ils incluent tous les deux la chaîne. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à BBC America ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 7 jours est disponible. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à BBC America ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Pour regarder BBC America sur AT&T TV Now, vous devrez vous inscrire au forfait Divertissement du service qui coûte 93 $ par mois. AT&T TV Now vous permet également de regarder o

Obtenez une diffusion en direct des BAFTA Film Awards au Canada

Les téléspectateurs canadiens regarderont les BAFTA Film Awards 2021 sur la chaîne de films 00s d’Hollywood Suite à partir de 20 h HE / 22 h 20 HP le dimanche 11 avril. Tout comme aux États-Unis, vous devrez vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessus pour regarder la soirée d’ouverture des BAFTA Film Awards et les prix d’artisanat samedi.

Regardez les BAFTA Film Awards en Australie

Bien que les BAFTA Film Awards aient été diffusés sur BBC UKTV en Australie dans le passé, il semble que le réseau ne diffusera pas la cérémonie de remise des prix de cette année. Cela signifie que vous devrez vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessus pour regarder les BAFTA Film Awards 2021 en Australie.

Nominés aux BAFTA Film Awards 2021

Bien que vous puissiez voir la liste complète des nominés pour les BAFTA Film Awards de cette année sur le site Web officiel des BAFTA, nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns des nominés dans nos catégories préférées:

Meilleur film The Father (Philippe Carcassonne, Jean-louis Livi, David Parfitt) The Mauritanian (TBC) Nomadland (Mollye Asher, Dan Janvey, Frances Mcdormand, Peter Spears, Chloé Zhao) Promising Young Woman (Ben Browning, Emerald Fennell, Ashley Fox , Josey Mcnamara) The Trial Of The Chicago 7 (Stuart Besser, Marc Platt) Documentary Collective (Alexander Nanau) David Attenborough: A Life On Our Planet (Alastair Fothergill, Jonnie Hughes, Keith Scholey) The Dissident (Bryan Fogel, Thor Halvorssen) My Octopus Teacher (Pippa Ehrlich, James Reed, Craig Foster) The Social Dilemma (Jeff Orlowski, Larissa Rhodes) Film d’animation Onward (Dan Scanlon, Kori Rae) Soul (Pete Docter, Dana Murray) Réalisateur Another Round (Thomas Vinterberg) Babyteeth ( Shannon Murphy) Minari (Lee Isaac Chung) Nomadland (Chloé Zhao) Quo Vadis, Aida? (Jasmila Žbanić) Rocks (Sarah Gavron) Wolfwalkers (Tomm Moore, Ross Stewart, Paul Young) Scénario original Another Round (Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg) Mank (Jack Fincher) Promising Young Woman (Emerald Fennell) Rocks (Theresa Ikoko, Claire Wilson) ) The Trial Of The Chicago 7 (Aaron Sorkin) Montage The Father (Yorgos Lamprinos) Nomadland (Chloé Zhao) Promising Young Woman (Frédéric Thoraval) Sound Of Metal (Mikkel EG Nielsen) The Trial Of The Chicago 7 (Alan Baumgarten) Visuel spécial Effets Greyhound (Pete Bebb, Nathan Mcguinness, Sebastian Von Overheidt) The Midnight Sky (Matt Kasmir, Chris Lawrence, David Watkins) Mulan (Sean Faden, Steve Ingram, Anders Langlands, Seth Maury) The One And Only (Ivan Santiago Colomo Martinez, Nick Davis, Greg Fisher) Tenet (Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley)

