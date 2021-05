Comment regarder les Billboard Music Awards 2021 en ligne de n’importe où

Les plus grands noms de la musique se rendent à Los Angeles ce week-end pour les Billboard Music Awards 2021 et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la cérémonie de remise des prix de cette année à la télévision ou en ligne.

Contrairement aux Grammys où les nominations sont déterminées par la National Academy of Recording Arts and Sciences, les finalistes des Billboard Music Awards sont basés sur les ventes d’albums et de chansons numériques, le nombre de fois où une chanson a été diffusée, la diffusion à la radio, les tournées et l’engagement social.

Après avoir animé la cérémonie de remise des prix au cours des trois dernières années consécutives, Kelly Clarkson quitte le rôle et sa co-vedette dans The Voice, Nick Jonas, animera les Billboard Music Awards 2021 en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles.

En ce qui concerne l’artiste avec le plus de nominations, The Weeknd occupe actuellement la première place avec 16 suivis de DaBaby avec 11. Le regretté rappeur Pop Smoke a été nominé à titre posthume dans 10 catégories tandis que l’ancien élève d’American Idol Gabby Barrett a reçu 9 nominations.

Le rappeur canadien Drake est l’artiste avec le plus de victoires de tous les temps aux Billboard Music Awards avec 27 prix, mais il pourrait finir par battre son propre record puisqu’il a été nominé dans sept catégories. Que Drake gagne ou non, il rentrera toujours à la maison avec le prestigieux prix de l’artiste de la décennie lors de la remise des prix de cette année.

En plus des récompenses, les Billboard Music Awards 2021 comprendront des performances des Jonas Brothers, BTS, Doja Cat, Bad Bunny, DJ Khaled, Duran Duran, Twenty One Pilots et d’autres artistes de renom.

Que vous soyez un grand fan de musique qui a suivi tous les classements Billboard cette année ou que vous souhaitiez simplement voir vos artistes préférés se produire en direct, nous vous montrerons comment regarder les Billboard Music Awards 2021 de n’importe où dans le monde.

Billboard Music Awards 2021: où et quand?

Les Billboard Music Awards 2021 se tiendront au Microsoft Theatre de Los Angeles, en Californie, le dimanche 32 mai. La remise des prix doit commencer à 20 h HE / 17 h HP et sera diffusée sur NBC aux États-Unis, CTV au Canada et sur SBS on Demand en Australie.

Comment regarder les Billboard Music Awards aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder les Billboard Music Awards 2021 en direct sur NBC à partir de 20 h HE / 17 h HP le dimanche. Vous pouvez également diffuser la remise des prix en ligne sur le service de diffusion en continu de NBC Peacock.

Paon Premium



Le plan Premium de Peacock vous permet de diffuser en direct les Billboard Music Awards et il y a même un essai de 7 jours si vous souhaitez l’essayer gratuitement. C’est 4,99 $ par mois après cela.

À partir de 5 $ chez Peacock

Vous ne voulez pas vous inscrire à Cable ou Peacock juste pour regarder les Billboard Music Awards ce week-end? Ne vous inquiétez pas car il existe un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à NBC afin que vous puissiez regarder la remise des prix en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à NBC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à NBC, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d’AT & T TV Now vous donnera accès à NBC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Comment regarder les Billboard Music Awards au Canada

Les amateurs de musique canadiens pourront regarder les Billboard Music Awards 2021 sur CTV à partir de 20 h HE / 17 h HP dimanche. Vous pouvez également diffuser la remise des prix en ligne sur le site Web de CTV, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre câblodistributeur pour ce faire.

Comment regarder les Billboard Music Awards au Royaume-Uni

Malheureusement pour les fans de musique au Royaume-Uni, il n’y a pas d’option de diffusion officielle pour les Billboard Music Awards de cette année. Cela signifie que vous devrez vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessous pour regarder la remise des prix au Royaume-Uni.

Comment regarder gratuitement les Billboard Music Awards en Australie

Les fans de musique australiens pourront regarder les Billboard Music Awards 2021 gratuitement sur SBS On Demand à partir de 10 h 00 AEST / 8 h 00 AWST le lundi 24 mai. Bien que SBS On Demand soit gratuit, vous devez créer un compte ou vous connecter en utilisant votre compte Facebook ou Google pour regarder la cérémonie de remise des prix de cette année. Si vous le manquez, ne vous inquiétez pas car l’intégralité de l’événement sera disponible sur SBS On Demand après sa diffusion.

Comment regarder les Billboard Music Awards de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Billboard Music Awards 2021 aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la cérémonie de remise des prix de cette année lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Finalistes des Billboard Music Awards 2021

Bien que vous puissiez voir la liste complète des finalistes des Billboard Music Awards de cette année sur le site Web de Billboard, nous avons répertorié quelques-uns des finalistes de nos catégories préférées ci-dessous:

Top Artist Drake Juice WRLD Pop Smoke Taylor Swift The Weeknd Top Duo / Groupe AC / DC AJR BTS Dan + Shay Maroon 5 Top Artiste Rap DaBaby Drake Juice WRLD Lil Baby Pop Smoke Top Rock Artiste AC / DC AJR Five Finger Death Punch Machine Gun Kelly Twenty One Pilots Top Country Artiste Gabby Barrett Kane Brown Luke Combs Chris Stapleton Morgan Wallen Top Billboard 200 Album Juice WRLD – Legends Never Die Lil Baby – My Turn Pop Smoke – Shoot for the Stars, Aim for the Moon Taylor Swift – Folklore The Weeknd – Après des heures

